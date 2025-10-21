Dobitnica zlatnog gumba koja je rasplakala Maju Šuput: 'Nikad ne prestajte sanjati, život je velika igra'

Četvrta audicijska epizoda showa 'Supertalent' donijela je niz uzbuđenja, no vrhunac večeri bio je nastup pjevačice Snežane Ljubojević, okrunjen zlatnim gumbom. Iako je ulaznicu za polufinale uručio Davor Bilman, emocija talentirane Podgoričanke u izvedbi pjesme 'Another Love' najviše je dotakla Maju Šuput niz čije su lice potekle suze. Snežanina posebnost proizlazi iz inspirativne životne priče - kao mlada majka troje djece kroz show želi poslati poruku kako je sve moguće i da nikad ne treba odustajati od vlastitih snova - ali i specifičnog zanimanja. Naime, ona kao life coach i energoterapeut kroz sviranje zvučnih kupki, gonga i zvučnih zdjela stvara prostor za opuštanje, balans i povezivanje sa sobom i drugima. Sa Snežanom smo popričali o dojmovima nakon emisije, važnosti obitelji i ambicijama.

Dobili ste zlatni gumb od Davora. Kakva je bila vaša reakcija?

Bila sam u nevjerici. Zaista nisam ni pomislila da mogu dobiti zlatni gumb i da ću na takav način obilježiti svoje putovanje u Supertalentu. Mislila sam da sanjam! Rekla sam tada da sam šokirana, ali zapravo nisam mogla povjerovati da se to zaista desilo.

Jeste li očekivali ovakav rasplet događaja?

Nisam, nimalo. Potpuno sam ušla u sve to iz radoznalosti, iz igre, a onda se ta igra pretvorila u čistu magiju. Sve se desilo spontano, bez ikakvog plana, i baš zato je za mene bilo još ljepše i neočekivanije.

Vaš nastup posebno je dirnuo Maju Šuput. Možete li prokomentirati njezine suze i što to za vas znači?

Dok sam pjevala, nisam to odmah primijetila jer sam bila u svom svijetu. Kad sam shvatila da Maja plače, pomislila sam kako je osjetila sve ono što sam ja osjećala dok sam pjevala. Na probi nisam mogla ni otpjevati pjesmu do kraja, toliko je jaka emocija prolazila kroz mene. Mislim da je Maja bila otvorena i stvarno je osjetila tu energiju koja se stvarala u tom trenutku.

Što vas je potaknulo da se prijavite na hrvatski Supertalent?

To se desilo sasvim spontano. Nisam ni znala da prijave postoje — samo sam ukucala “prijava” i pojavila se prijava za Supertalent na stranici Nove TV. Ušla sam, ispunila i potpuno zaboravila na to. Pozvala sam muža i rekla: “Zamisli, prijavila sam se!” On se nasmijao i rekao da se šalim. Šest mjeseci kasnije stiže poziv za audiciju! Od tog trenutka sve mi je djelovalo nevjerojatno.

Kako ste proslavili zlatni gumb?

U Crnoj Gori nisam nikome rekla da sam ga dobila. Svi su znali da sam išla na Supertalent, ali sam ih željela iznenaditi. Kad je izbačena moja najava, kćerka je vidjela snimak i počela je plakati. To je bio predivan trenutak – pun emocija.

Zašto ste se odlučili za pjesmu “Another Love”?

Kada sam je prvi put čula, osjetila sam neku posebnu povezanost. Svaku pjesmu koju pjevam biram srcem. “Another Love” ima nešto više u sebi – neku frekvenciju, neku dublju emociju. Svaki put kad je zapjevam, odvede me na neko posebno mjesto, i tu ostanem. Zato sam je i odabrala.

Ističete važnost djece u vašem životu. Jesu li svjesna majčinog uspjeha i kakva je njihova reakcija?

Ulaskom djece u moj život, sve se promijenilo. One su mi donijele fokus, mir i novu snagu. Još uvijek čekam njihovu reakciju jer emisija kod nas u Crnoj Gori još nije prikazana, ali jedva čekam taj trenutak da zajedno pogledamo i osjetimo sve to. Meni je trebalo vremena da sve “sjedne”, da shvatim da se to zaista dogodilo.

Na koji način vas je rođenje drugog djeteta potaknulo na promjenu životnog puta?

Ne vjerujem u slučajnosti. Vjerujem da se sve događa s razlogom i da nam život uvijek složi situacije onako kako treba. Nakon rođenja drugog djeteta, sve je dobilo veći smisao. Počela sam dublje gledati svijet oko sebe, osjetila sam hrabrost iznutra da slijedim ono što osjećam. Uz podršku supruga, sve je to postalo jedno divno zajedničko stvaranje.

Bavite se nesvakidašnjim poslom i hobijem. Koliko vam on pomaže u pjevanju?

Mislim da je to sve povezano. Moj posao je usko vezan za energiju, a pjevanje je upravo to — prijenos emocije i energije kroz glas. Kada pjevam, želim se povezati s tom frekvencijom i prenijeti poruku, ne samo tonove. Moj posao mi je pomogao još bolje razumijeti što znači iskreno izraziti sebe kroz glas i umjetnost.

Imate li glazbene uzore i koji su?

Uvijek sam voljela autentičnost, nešto nesvakidašnje. Odrasla sam s dvojicom starije braće koji su mi bili uzori – jedan u sportu, drugi u stilu i muzici. Volim tu mušku energiju i snagu u izrazu. Uz njih sam slušala različite žanrove. Voljela sam Jamesa Blunta, Michaela Jacksona, Eltona Johna... svi oni imaju tu dubinu i emociju.

Što vam u ovom trenutku, osim djece, donosi najveću radost?

Definitivno moj posao – rad s ljudima. Kad vidim kako ljudi kroz svoj proces rasta i transformacije svjedoče čudima u svojim životima, osjećam ogromnu zahvalnost. To mi donosi i radost i osjećaj ispunjenosti.

Koja je vaša poruka majkama koje odustanu od ambicija nakon rođenja djeteta?

Želim im reći da budu uporne. I ako ponekad pomisle da će život uvijek biti isti, da se vrti samo oko obitelji i svakodnevice – ne smiju zaboraviti sebe. Sve prolazi, i svakoj dođe njen trenutak. Ništa izvana ne može donijeti toliku sreću koliko može unutrašnje buđenje i vjera u sebe. Nikada ne prestajte sanjati i vjerovati u svoje slike i želje – sve dođe kada dođe vrijeme.

Koje su vaše ambicije i gdje se vidite u budućnosti?

Ja sam osoba koja živi iz dana u dan. Nikada nisam voljela postavljati velike planove, jer za mene sve mora imati osjećaj i energiju. Voljela bih zadržati mir i balans, širiti pozitivu i istinu kroz svoj primjer. Ne znam hoće li to uvijek biti kroz pjevanje, ali želim osvješćivati ljude i pokazivati da je život zapravo jedna velika igra u kojoj, kad vjeruješ, sve dođe na svoje mjesto.

S obzirom na to da ste ostvarili direktan plasman u polufinale, razmišljate li već o sljedećem nastupu i što od vas možemo očekivati?

Već razmišljam i pripremam se. Želim ostati dosljedna sebi i svom načinu izražavanja – kroz iskrenost i emociju. Moj cilj je kroz pjesmu prenijeti čistu, “destiliranu” emociju, onu koja dotiče srca. Radujem se polufinalu i svemu što dolazi!