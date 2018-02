Nova kampanja na Twitteru: 'Bojkotirajte ovaj crtić zbog bullyinga!"

Na društvenim mrežama krenula je kampanja protiv novog Sonyjevog crtića "Peter Rabbit", koji će u sinkroniziranoj verziji pod imenom "Petar Zecimir" krajem ožujka krenuti s distribucijom i kod nas. Razlog? U jednoj sceni Petar i njegovi prijatelji bacaju borovnice na jednog od likova, iako znaju da je alergičan na njih. Zbog toga su autori crtića optuženi da "potiču bullying".

Autori filma, kao i Sony studio, ispričali su se zbog scene u kojoj je Tomica Gregorac morao zbog napada borovnicama uzeti adrenalin. Inače, prvi su o toj sceni progovorili članovi grupe Djeca s alergijom na hranu, koji su i poslali otvoreno pismo Sonyju.

- Nepotrebno je da se u filmu za djecu pokazuje kako likovi namjerno napadaju drugog lika kako bi izazvali alergijsku reakciju kod njega - napisali su u tom pismu.

Ova je kontroverzna scena izazvala različite reakcije na društvenim mrežama. Dok su njeni protivnici počeli žestoko pisati protiv nje, uz prigodni hashtag #boycottpeterrabbit, drugi su kazali kako im je ta scena smiješna i da ne vide problem u njoj.

- Mislite li da je u redu napadati osobu koja je alergična na hranu? Moja je kćerkica zamalo umrla zbog toga - napisao je jedan ogorčeni otac.

