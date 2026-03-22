POZNATO TV LICE

Novinar kod Stankovića ispričao kako se zarazio HIV-om: Zaražen sam s namjerom i ta osoba je u potpunosti nestala

Zagreb: Edi Kiseljak, voditelj X Cluba koji ovog vikenda otvara vrata
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
22.03.2026.
u 16:30

Edi Kiseljak je govorio i o pisanju knjige Ja sam Edi, procesu koji ga je natjerao da se suoči s vlastitim traumama. Posebno je odjeknuo dio razgovora u kojem je progovorio o seksualnom zlostavljanju u djetinjstvu.

Kako je živjeti s virusom HIV-a, boriti se s AIDS-om u emisiji Nedjeljom u 2 govorio je bivši novinar Edi Kiseljak. Televizijska publika Edija se sjeća iz emisije Nove TV "Red Carpet" i "IN Magazin". Gostovanje Edi Kiseljak u emisiji Nedjeljom u 2 otvorilo je niz teških, ali nužnih tema o životu s HIV-om i društvu koje tu bolest još uvijek prati snažnom stigmatizacijom. U iskrenom i potresnom razgovoru progovorio je o vlastitoj dijagnozi, putu prema prihvaćanju i iskustvu bolesti koja je dugo bila sinonim za smrtnu presudu. Kiseljak je govorio i o pisanju knjige Ja sam Edi, procesu koji ga je natjerao da se suoči s vlastitim traumama. Posebno je odjeknuo dio razgovora u kojem je progovorio o seksualnom zlostavljanju u djetinjstvu. U razgovoru s Aleksandrom Stankovićem ispričao je kako je zaražen virusom HIV prije deset godina seksualnim putem te je istaknuo kako nije bila riječ o neodgovornom ponašanju.

- Nisam stupio u taj odnos bez zaštite, to mogu reći. Dogodilo se - rekao je Edi i dodao kako je prve simptome primijetio dok je bio na putovanju u Africi i pri povratku u Zagreb odlazi u Kliniku za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' gdje obavlja pretrage u sklopu kojih je upitan je li stupio u seksualne odnose bez zaštite.  - Onda sam nekako zbrojio dva i dva i bilo mi je jasno što se tu dogodilo. Da ne okolišam previše, mogu reći da sam bio zaražen s namjerom, reći ću toliko. Zaražen sam s namjerom i ta osoba je u potpunosti nestala - kaže Kiseljak i dodaje: - Cijeli svijet vam se ruši, jer živite sa slikama iz '80-ih i '90-ih kad je HIV značio više manje smrtnu presudu i te slike su bile krivac mojoj reakciji s obzirom na to da se nisam liječio prve dvije godine. Objasnio je kako je zaraza virusom HIV je prva faza bolesti, a to je kad virus uđe u krvotok i kad se pokaže da ste pozitivni. Virus napada CD4 stanice koje su obrana organizma od vanjskih utjecaja.

- Kada broj CD4 stanica padne ispod 250 ulazimo u fazu AIDS-a. To znači da se naše tijelo više ne može boriti sa svim tim infekcijama, virusima i bakterijama jednako snažno kao kod zdrave osobe. Što više se približavamo brojci nula, koja je u principu smrt jer više nema uopće obrane to je tijelo lošije.  Koža se mijenja. Postaješ suh i pojavljuju se ranice na tijelu. Na bedrima više nije bilo ni mesa, to je bila koža na kosti, to su se otvarale rane - ispričao je. Ubrzo je počeo uzimati lijekove koji su brzo djelovali i tijelo mu se oporavilo. U emisiji je pričao o tome kako je bio seksualno zlostavljan u djetinjstvu, a o tome je prvi put javno progovorio u svojoj knjizi.  - To je prvi put da razgovaram o tome, o tome sam pisao. Mislim da je važno o tome govoriti. Opet se vraćam na tu tišinu, roditelji ne vide dijete, ne vide da nešto ne štima i nije kako treba i to je zapravo moja poruka s tim poglavljem. Slušajte dijete i vjerujte djetetu jer svašta se skriva iza svega toga - rekao je i ispričao da je osoba koja ga je zlostavljala bila iz susjedstva. - Gradilo se povjerenje tjednima. Počelo je sve s nekakvim pozdravom na ulici i završilo time da sam ja ušao u njegovu kuću. Bilo mi je tad 10 godina - ispričao je Kiseljak.

hiv showbiz Edi Kiseljak Aleksandar Stanković Nedjeljom u 2

Komentara 13

Pogledaj Sve
RO
RobbieSthlm
17:33 22.03.2026.

Sve najbolje Edi

NO
Normalniživot
17:27 22.03.2026.

Boli me briga. Žao mi svakog novčića potrošenog na liječenje takvih likova. Namjerno zaražen? Kako, u PM? Je li te silovalo? Nije? Boli me briga. Umjesto da se pomogne onima kojima pomoć treba, baca se novac na likove od kojih ljudska vrsta nikakve koristi imati neće.

JO
JokeR
16:56 22.03.2026.

Muška ljubav, AIDS....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

