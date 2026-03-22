Objavljene prve izlazne ankete u Sloveniji, oglasio se Janša: 'Svi ćemo snositi posljedice'

19:50 - Čelnik SDS-a Janez Janša oglasio se nakon što su stigle izlazne ankete, poručivši da se radi o "očekivanom rezultatu". - Inače je sve zategnuto, ali odnosi su praktički predvidljivi, ponavlja se 2011. ili 2012. godina. Činjenica je da postoje samo dvije mogućnosti, ili će se vlada formirati oko dosadašnje koalicije, ili će je formirati Slovenska demokratska stranka. Nećemo formirati slabu koaliciju. Mi možemo čekati, ali pitanje je može li Slovenija čekati.

Dodao je da će "oni koji su željeli promjene vjerojatno pričekati konačne rezultate". - Učinili smo što smo mogli u ovim izvanrednim okolnostima koje su stvorili. Kad smo ponovno dobili političku policiju, očito to više nije bilo moguće. Ali svi ćemo snositi posljedice. Dobili smo odluke izbornih jedinica, gdje su odbili naše pritužbe zbog ilegalnih biračkih mjesta. I njih ćemo prezentirati. Zgrozit ćete se kako u istoj državi za iste izbore komisije daju različita objašnjenja, citiraju različite članke, postoji različita pravna doktrina, na neke odluke se možemo žaliti, na neke ne možemo. Slovenija mora regulirati formalno zakonodavstvo kako bismo znali na koji način se izračunavaju rezultati - poručio je Janša.

19:30 - Očekuje se da bi do 22 sata moglo biti prebrojano 70 posto glasačkih listića. Prvi neslužbeni rezultati bit će objavljeni oko 20.30 sati.

19:15 - Robert Golob mogao bi ostati premijer Slovenije, ako je suditi prema prvim izlaznim anketama koje stižu iz zemlje. Prema podacima koje prenosi 24ur, njegova stranka, Pokret sloboda (GS), osvojila je 29,9 posto glasova birača koji su izašli na birališta. Odmah iza nalazi se Slovenska demokratska stranka (SDS) pod vodstvom Janeza Janše s 27,5 posto potpore, što upućuje na vrlo tijesnu utrku između dvije vodeće političke opcije.

Prema izlaznim anketama, koalicija koju čine NSi, Slovenska ljudska stranka i Fokus osvaja 9,4 posto glasova, dok su Socijaldemokrati (SD) na 6,7 posto potpore. Levica, koja je na ovim izborima nastupila u suradnji s Vesnom, bilježi 6,3 posto, Demokrati Anžeta Logara 5,9 posto, dok je nova stranka Resnica osvojila 5,2 posto glasova. Riječ je o strankama koje bi, prema trenutačnim procjenama, trebale prijeći parlamentarni prag i sudjelovati u raspodjeli mandata.

19:01 - Desni političar, zagovornik povratka „slovenskim vrijednostima” poput „tradicionalne obitelji”, najavljuje „zatvaranje slavine” javnog novca za određene nevladine organizacije. Analitičari predviđaju da bi njegova pobjeda predstavljala zaokret prema neliberalizmu, kovanici kojom je svoju vladavinu nazvao Orban, mađarski čelnik koji je i sam usred predizborne kampanje.

Tijekom trećeg mandata, od 2020. do 2022., Janša se sukobio s Europskom unijom i pokušao ušutkati kritične medije. Njegovo upravljanje pandemijom koronavirusa, ocijenjeno autoritarnim, izvelo je desetke tisuća ljudi na ulice i dovelo do uvjerljive pobjede Goloba, tada novaka u politici, piše France Presse. Na čelu koalicije lijevog centra, Golob je provodio program usmjeren na socijalnu uključenost te je legalizirao brakove i posvajanje djece za istospolne parove.

Na međunarodnom planu oštro je kritizirao ruski rat protiv Ukrajine, što mu je jedna od rijetkih zajedničkih točaka s Janšom, te američke ambicije prema Grenlandu. "Za one koji vole Sloveniju pod suncem slobode, izbor je vrlo jasan", izjavio je Golob tijekom televizijske debate. No kritičari njegovoj vladi, između ostalog, zamjeraju navodno nazadovanje stanja gospodarstva i rast poreznog opterećenja, sporost u provedbi reformi, kadrovsku nestabilnost i nekoliko afera poput odluke ministarstva pravosuđa da kupi preplaćenu zgradu. Posljednja anketa koju je u četvrtak navečer objavila televizija POP TV Golobovom GS-daje 27,8 posto glasova, a Janšinom SDS-u 27,7 posto.

18:20 - Analitičari navode da Janša ima odano biračko tijelo te da niži odaziv povećava njegove šanse za pobjedu. Proizraelski nastrojen bivši premijer najavljuje promjenu Golobove vanjske politike. Slovenija je pod liberalnim predsjednikom vlade, bivšim direktorom velike energetske tvrtke, bila među rijetkim europskim državama koje su priznale Palestinu. Vlada u kojoj su i socijaldemokrati te stranka Levica, uvela je i embargo na prodaju oružja Izraelu.

Ta bliskoistočna država postala je tema slovenske predizborne kampanje nakon što su ovaj mjesec na anonimnoj internetskoj stranici objavljene tajne snimke koje navodno razotkrivaju vladinu korupciju. Pokazalo se da iza snimaka stoji privatna izraelska obavještajna tvrtka Black Cube, što je potvrdilo i izvješće Slovenske obavještajne i sigurnosne agencije (SOVA). Janša je isprva negirao ikakav kontakt s Black Cubeom, no u srijedu navečer ipak je priznao da se susreo s njezinim predstavnikom, rekavši da se ne može sjetiti kojeg je datuma to bilo te kako je razgovarao o Bliskom istoku, a ne o izborima. Novinar Dela Uroš Esih za agenciju France Presse ustvrdio je da Izrael ima velik interes da „slovenska vanjska politika napravi zaokret od 180 stupnjeva” od vlade koja je izraelski rat u Gazi prozvala „genocidom”. Janša je u debati isticao da „u prvom planu moraju biti slovenski građani, a ne Palestina ili ilegalni migranti”.

17:30 - Posljednje ankete predviđaju tijesnu utrku između Janšine Slovenske demokratske stranke (SDS) i Golobovog Pokreta sloboda (GS), nakon usijane predizborne kampanje obilježene špijunskom aferom i optužbama o korupciji. Janša, bivši slovenski premijer u tri navrata, rekao je da je riječ o jednim od najvažnijih izbora od stjecanja neovisnosti te da će oni značajno odrediti smjer zemlje. Taj 67-godišnji politički veteran prošao je put od liberalnog disidenta, socijaldemokrata, do današnjeg desnog populista koji hvali američkog predsjednika Donalda Trumpa te je povezan s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

Jedan od plakata SDS-a tako prikazuje dječaka s harmonikom uz poziv na glas za tu stranku kako bi „unuci i dalje pjevali slovenske pjesme”. Na skupu te stranke pjevao se pak prepjev pjesme Marka Perkovića Thompsona 'Ako ne znaš što je bilo', a sam Janša bio je na koncertu kontroverznog hrvatskog glazbenika na Hipodromu gdje se fotografirao s još kontroverznijim hrvatskim novinarom Velimirom Bujancem. "Nadam se da će se Slovenija riješiti organizirane kriminalne organizacije", rekao je Janša novinarima nakon glasanja u selu Arnače, smještenom 85 kilometara sjeverozapadno od Ljubljane.

17:00 - Slovenci su u nedjelju počeli izlaziti na izbore na kojima tijesnu utrku vode aktualni liberalni premijer Robert Golob i desničarski populist, politički veteran Janez Janša. Ankete uoči izbora pokazuju da nijedan od dva najveća bloka neće osigurati dovoljnu parlamentarnu većinu, pa bi o sastavu buduće vlade u konačnici mogle odlučiti manje stranke, piše Reuters. Pravo glasa ima gotovo 1,7 milijuna Slovenaca. Birališta su otvorena od sedam ujutro, a zatvaraju se u 19 sati. Prvi službeni rezultati očekuju se oko 20:30.