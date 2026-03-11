FOTO Znate li zašto je Trump narančast? Iza toga se kriju veliki kompleksi

Pokušate li zamisliti sliku Donalda Trumpa, vrlo je vjerojatno da će vam među prvim asocijacijama biti njegova kapa s natpisom MAGA, osebujna frizura svijetle boje i trajno preplanula narančasta put. Upravo je njegov ten godinama bio predmet šala i komentara, a u brojnim karikaturama prikazuje ga se gotovo jarko narančastim. S Trumpovim ponovnim pojavljivanjem u središtu medijske pozornosti tijekom njegova drugog predsjedničkog mandata, ponovno se aktualiziralo pitanje: zašto je Donald Trump narančast? Bilo da ga se snima na svečanom banketu s Charles III ili tijekom obraćanja naciji, boja njegova lica redovito postaje tema rasprave. Već se godinama nagađa koristi li Trump solarij ili preparate za umjetno tamnjenje kože kako bi postigao svoj prepoznatljivi izgled. Svjetliji tragovi oko očiju mnogima su poslužili kao argument u prilog toj teoriji, jer podsjećaju na tragove koje ostavljaju zaštitne naočale tijekom tretmana. Bivša pomoćnica Omarosa Manigault Newman u svojoj je knjizi iz 2018. čak tvrdila da je Trump otpustio zaposlenika jer nije pravilno instalirao solarij u Bijeloj kući.

Sličnu je opasku iznio i bivši ravnatelj Federal Bureau of Investigation James Comey, koji je u svojim memoarima zapisao da mu je Trumpovo lice izgledalo "blago narančasto", uz svijetle polukrugove ispod očiju za koje je pretpostavio da su posljedica nošenja malih zaštitnih naočala. Neki Trumpovi školski kolege prisjećali su se i da je znao uključivati UV lampu "kao da se sprema na plažu". Ipak, starije fotografije pokazuju da je nekada imao znatno svjetliji ten. Vizažistica Kriss Blevens, koja je radila sa svim američkim predsjednicima još od Jimmy Carter, uvjerena je da je riječ o samotamnjenju. Prema njezinim riječima, Trumpovo je lice često bilo vidljivo tamnije od ostatka tijela čak i prije nego bi započelo šminkanje. Pretpostavlja da je koristio proizvode za umjetno tamnjenje kako bi zadržao izgled koji je, po njegovu shvaćanju, odražavao zdrav i aktivan život na Floridi.

Možda je, međutim, važnije pitanje zašto Trump uopće ustraje na takvoj nijansi kože. Istraživačica Tania Woloshyn, koja proučava svjetlosnu terapiju, smatra da se iza toga krije spoj taštine i osobne nesigurnosti. Ona ističe da je Trumpova koža počela vidljivo tamnjeti početkom 2000-tih, otprilike u vrijeme kada je zahvaljujući reality emisiji The Apprentice stekao svjetsku prepoznatljivost. U radu objavljenom 2018. godine Woloshyn je zapisala kako Trump vjeruje da promjenom prirodne boje kože može unaprijediti vlastiti izgled, a time i osobnu vrijednost. Istodobno, njegov je ten postao predmet poruge, jer simbolizira osobu snažno usmjerenu na vlastiti imidž. Unatoč brojnim nagađanjima, Trumpov je tim u više navrata odbacio tvrdnje o solariju i preparatima za samotamnjenje. Anonimni izvor iz Bijele kuće izjavio je 2019. za The New York Times da je njegova prepoznatljiva boja kože jednostavno rezultat, pazite sad - "dobrih gena". Ipak, čini se da rasprave i šale o Trumpovu tenu neće tako skoro nestati iz javnog prostora.