EMOTIVNA OBJAVA

Princ William objavio je nikad viđenu fotografiju s majkom, a ove riječi nikog ne ostavljaju ravnodušnim

Foto: Instagram
1/25
VL
Autor
Vecernji.hr
15.03.2026.
u 15:49

William je posvetio svojoj pokojnoj majci, princezi Diani emotivnu objavu povodom majčina dana koji se danas obilježava u Velikoj Britaniji.

Princ William obilježio je Majčin dan u Ujedinjenom Kraljevstvu, koji se ondje slavi 15. ožujka, dirljivom posvetom svojoj majci, princezi Diani. Tim je povodom na društvenim mrežama objavio dosad neviđenu fotografiju iz svojeg djetinjstva. Na fotografiji snimljenoj 1984. godine u cvjetnom polju u Highgroveu, dvogodišnji William drži za ruku princezu Dianu. Ona bi 1. srpnja ove godine navršila 65 godina, da je živa. Princ od Walesa imao je samo 15 godina kada je izgubio majku. Uz objavu je podijelio i kratku, emotivnu poruku: "Sjećam se svoje majke, danas i svaki dan. U mislima sam sa svima koji se danas prisjećaju nekoga koga vole. Sretan Majčin dan. W", napisao je 43-godišnji princ uz fotografiju iz svoje privatne zbirke.

Podsjetimo, princeza Diana poginula je 31. kolovoza 1997. godine u prometnoj nesreći u pariškom tunelu Pont de l'Alma. U automobilu su se tada nalazili i njezin partner Dodi Al-Fayed te vozač Henri Paul, koji su također izgubili život, dok je Dianin tjelohranitelj Trevor Rees-Jones jedini preživio nesreću. Vijest o njezinoj smrti izazvala je golemu tugu diljem svijeta, a milijuni ljudi odavali su joj počast ispred Kensingtonske palače i na ulicama Londona. Diana je i danas najomiljenija članica britanske kraljevske obitelji, a njezin prerani odlazak ostavio je dubok trag na prinčevima Williamu i Harryju, koji su više puta javno govorili o tome koliko ih je gubitak majke obilježio.

Princeza Kate, koja s princem Williamom ima troje djece, 12-godišnjeg princa Georgea, 10-godišnju princezu Charlotte i 7-godišnjeg princa Louisa, ove godine nije objavila javnu čestitku na Instagram profilu koji dijeli sa suprugom. Ipak, ranije je često isticala koliko joj majčinstvo znači, što je postalo još naglašenije nakon njezine dijagnoze raka i tijekom oporavka. Prošle, 2025. godine, upravo je povodom tog blagdana govorila o važnosti prirode u razdoblju osobnih izazova. "Tijekom protekle godine priroda je bila naše utočište. Proslavimo na ovaj Majčin dan Majku Prirodu i osvijestimo kako nam povezanost s prirodnim svijetom može pomoći ne samo u njegovanju vlastitog bića, već i podsjetiti na ulogu koju imamo u bogatoj tapiseriji života", napisala je tada uz snimku prizora iz prirode.

Ključne riječi
djetinjstvo kraljevska obitelj Velika Britanija Britanija Majčin dan princeza Diana princ william showbiz

