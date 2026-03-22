Mnogima najzgodnija Bondova djevojka duboko potresena: ‘Ostala sam bez skoro cijelog bogatstva, nestalo je 18 mil. eura‘

Ursula Andress ostala je zapamćena kao prva Bondova djevojka, nakon što je u filmu "Dr. No" iz 1962. godine utjelovila Honey Ryder, pojavivši se u kultnoj sceni izlaska iz oceana u bijelom bikiniju s bodežom. Švicarska glumica tada je imala 26 godina, a ta joj je uloga donijela Zlatni globus za novu zvijezdu godine. Iako je njezina karijera nakon toga bila u stalnom usponu, danas, uoči svog 90. rođendana, suočava se s gubitkom gotovo cjelokupne imovine.

Umjesto mirne starosti u svom rimskom domu, život joj je potresao skandal nakon što je u siječnju podnijela kaznenu prijavu protiv svog sada pokojnog bivšeg menadžera Erica Freymonda. On je navodno izgubio 16 milijuna funti (18,5 milijuna eura) njezina novca, dok se njezina ukupna neto vrijednost procjenjuje na 18 milijuna funti (20,8 milijuna eura). U razgovoru za švicarsko-njemački časopis Blick, glumica je izrazila duboku potresenost zbog izdaje menadžera. Navela je kako su je godinama obmanjivali i iskorištavali njezino povjerenje na kriminalan način, računajući upravo na njezinu poodmaklu dob. Priznala je da se osjeća bespomoćno i shrvano zbog situacije koja ju, prema njezinim riječima, emocionalno uništava.

Daily Mail piše kako je Freymond navodno kockao i trošio njezino bogatstvo kroz sumnjive transakcije bez njezina znanja. Također se sumnja da je u njezino ime kupovao umjetnine koje joj nikada nisu bile predane. Freymond je ranije bio pod istragom zbog pronevjere bogatstva Nicolasa Puecha, nasljednika Hermèsa, a dio optužbi priznao je prošlog srpnja u Parizu. Dva tjedna nakon toga oduzeo si je život. Istraga je pokazala da je umjetnine kupljene Ursulinim novcem prepisivao na svoju suprugu Caroline, navodno radi osiguranja likvidnosti, iako nema dokaza da je ona sudjelovala u malverzacijama. Dio glumičina novca navodno je uložen i u dionice.

U siječnju je potvrđeno da je Andress podnijela kaznenu prijavu za pronevjeru. Njezin menadžment izvijestio je za Blick kako je glumica žrtva složene prijevarne sheme u kojoj je sudjelovalo više aktera, što joj je nanijelo ogromnu financijsku štetu, te su dodali kako se zbog sudskog postupka ona više neće oglašavati. Sama zvijezda je istaknula kako je ovo posljednje što je očekivala, s obzirom na to da je cijeli život štedjela za mirnu mirovinu. Izrazila je nadu da će odgovorni biti strogo kažnjeni, a za njemački BILD je dodala kako je u stanju šoka jer je njezino povjerenje godinama sustavno zloupotrebljavano.

Nakon uloge u prvom Bondu, Andress se pojavila i u parodiji "Casino Royale" iz 1967. godine te je godinama pozirala za Playboy. Njezin privatni život bio je jednako buran kao i karijera; od rane veze s Danielom Gélinom, preko romansi s Dennisom Hopperom i Jamesom Deanom, do braka s Johnom Derekom. Ipak, najviše se ističe njezina veza s Harryjem Hamlinom, s kojim ima sina Dimitrija. Od devedesetih se rijetko pojavljivala u javnosti, a 2017. godine se i službeno povukla iz Hollywooda prodajom svoje kuće na Beverly Hillsu.