Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OPTUŽBE ZA IZDAJU

Mnogima najzgodnija Bondova djevojka duboko potresena: ‘Ostala sam bez skoro cijelog bogatstva, nestalo je 18 mil. eura‘

Profimedia
22.03.2026.
u 21:30

Umjesto mirne starosti u svom rimskom domu, život joj je potresao skandal nakon što je u siječnju podnijela kaznenu prijavu protiv svog sada pokojnog bivšeg menadžera Erica Freymonda. On je navodno izgubio 16 milijuna funti (18,5 milijuna eura) njezina novca, dok se njezina ukupna neto vrijednost procjenjuje na 18 milijuna funti (20,8 milijuna eura).

Ursula Andress ostala je zapamćena kao prva Bondova djevojka, nakon što je u filmu "Dr. No" iz 1962. godine utjelovila Honey Ryder, pojavivši se u kultnoj sceni izlaska iz oceana u bijelom bikiniju s bodežom. Švicarska glumica tada je imala 26 godina, a ta joj je uloga donijela Zlatni globus za novu zvijezdu godine. Iako je njezina karijera nakon toga bila u stalnom usponu, danas, uoči svog 90. rođendana, suočava se s gubitkom gotovo cjelokupne imovine.

Umjesto mirne starosti u svom rimskom domu, život joj je potresao skandal nakon što je u siječnju podnijela kaznenu prijavu protiv svog sada pokojnog bivšeg menadžera Erica Freymonda. On je navodno izgubio 16 milijuna funti (18,5 milijuna eura) njezina novca, dok se njezina ukupna neto vrijednost procjenjuje na 18 milijuna funti (20,8 milijuna eura). U razgovoru za švicarsko-njemački časopis Blick, glumica je izrazila duboku potresenost zbog izdaje menadžera. Navela je kako su je godinama obmanjivali i iskorištavali njezino povjerenje na kriminalan način, računajući upravo na njezinu poodmaklu dob. Priznala je da se osjeća bespomoćno i shrvano zbog situacije koja ju, prema njezinim riječima, emocionalno uništava.

Daily Mail piše kako je Freymond navodno kockao i trošio njezino bogatstvo kroz sumnjive transakcije bez njezina znanja. Također se sumnja da je u njezino ime kupovao umjetnine koje joj nikada nisu bile predane. Freymond je ranije bio pod istragom zbog pronevjere bogatstva Nicolasa Puecha, nasljednika Hermèsa, a dio optužbi priznao je prošlog srpnja u Parizu. Dva tjedna nakon toga oduzeo si je život. Istraga je pokazala da je umjetnine kupljene Ursulinim novcem prepisivao na svoju suprugu Caroline, navodno radi osiguranja likvidnosti, iako nema dokaza da je ona sudjelovala u malverzacijama. Dio glumičina novca navodno je uložen i u dionice.

U siječnju je potvrđeno da je Andress podnijela kaznenu prijavu za pronevjeru. Njezin menadžment izvijestio je za Blick kako je glumica žrtva složene prijevarne sheme u kojoj je sudjelovalo više aktera, što joj je nanijelo ogromnu financijsku štetu, te su dodali kako se zbog sudskog postupka ona više neće oglašavati. Sama zvijezda je istaknula kako je ovo posljednje što je očekivala, s obzirom na to da je cijeli život štedjela za mirnu mirovinu. Izrazila je nadu da će odgovorni biti strogo kažnjeni, a za njemački BILD je dodala kako je u stanju šoka jer je njezino povjerenje godinama sustavno zloupotrebljavano.

Nakon uloge u prvom Bondu, Andress se pojavila i u parodiji "Casino Royale" iz 1967. godine te je godinama pozirala za Playboy. Njezin privatni život bio je jednako buran kao i karijera; od rane veze s Danielom Gélinom, preko romansi s Dennisom Hopperom i Jamesom Deanom, do braka s Johnom Derekom. Ipak, najviše se ističe njezina veza s Harryjem Hamlinom, s kojim ima sina Dimitrija. Od devedesetih se rijetko pojavljivala u javnosti, a 2017. godine se i službeno povukla iz Hollywooda prodajom svoje kuće na Beverly Hillsu.

Ključne riječi
glumica Hollywood film James Bond 007 ursula andress showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

VIDEO 'Uzmeš tinejdžeru mobitel': Naša pjevačica pokazala borbu s kojom se može poistovjetiti svaki roditelj

U objavi koja je izazvala salve smijeha među njezinim pratiteljima, Neda na komičan način prikazuje situaciju s kojom se suočavaju mnogi roditelji: pokušaj otključavanja pametnog telefona svojeg tinejdžera. Video, popraćen tekstom "Uzmeš teenageru mobitel, a ono Face ID", prikazuje Nedu kako pravi niz grimasa i pretjeranih izraza lica u uzaludnom pokušaju da prevari naprednu tehnologiju prepoznavanja lica

Zbog komentara o pobačaju pjevačica ostala bez ugovora od 3 mil. dolara: 'Ovo zapravo uopće nije smiješno'

Ovaj incident događa se u vrijeme pojačane društvene i političke napetosti oko prava na pobačaj u Sjedinjenim Američkim Državama, posebno nakon ukidanja presude Roe v. Wade 2022. godine. Sama Larsson je u kasnijim objavama branila svoj postupak, tvrdeći kako humorom želi destigmatizirati temu pobačaja i kritizirati nedostatak pristupa zdravstvenoj skrbi za žene u nekim američkim saveznim državama

Simona Mijoković sinu za rođendan: U operacijskoj sali trebalo je 60 ručnika da me očiste od krvi, spasio nas je Bog

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!