Susjedi uveli ograničenja, gužve krenule i u Hrvatskoj, Štern poručio: 'Imamo dovoljno goriva, ovo je glavni problem'

Slovenija je ograničila točenje goriva na benzinskim crpkama te je ono ograničeno na 50 litara po osobi na dan te 200 litara po pravnoj osobi i po fizičkoj osobi koja se bavi gospodarstvom. Najavljeno poskupljenje goriva u Hrvatskoj uzrokovalo je gužve na crpkama diljem države te su se stvarale kolone jer su vozači nastojali napuniti rezervoare prije promjene cijena. Procjene pokazuju da bi bez Vladinih mjera cijene znatno skočile: eurosuper 95 mogao bi stajati 1,71 euro, dok bi cijena eurodizela mogla dosegnuti 1,86 eura.



Kako bi ublažila financijski pritisak, Vlada je odlučila intervenirati ograničavanjem cijena. Zbog toga je i održan hitan sastanak užeg kabineta Vlade. Premijer Andrej Plenković naglasio je ozbiljnost situacije, upozorivši da se Europa suočava s jednom od najtežih energetskih kriza u suvremenoj povijesti, a mi smo pitali domaće stručnjake što čeka Hrvatsku. Nijedan ne želi nagađati koliko bi cijene goriva mogle porasti, no nagađaju da bi moglo doći do povećanja cijena.