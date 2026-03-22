ENERGETSKA KRIZA

Susjedi uveli ograničenja, gužve krenule i u Hrvatskoj, Štern poručio: 'Imamo dovoljno goriva, ovo je glavni problem'

Autori: Karolina Lubina, Hassan Haidar Diab
22.03.2026.
u 20:48

Kako bi ublažila financijski pritisak, Vlada je odlučila intervenirati ograničavanjem cijena. Zbog toga je i održan hitan sastanak užeg kabineta Vlade

Slovenija je ograničila točenje goriva na benzinskim crpkama te je ono ograničeno na 50 litara po osobi na dan te 200 litara po pravnoj osobi i po fizičkoj osobi koja se bavi gospodarstvom. Najavljeno poskupljenje goriva u Hrvatskoj uzrokovalo je gužve na crpkama diljem države te su se stvarale kolone jer su vozači nastojali napuniti rezervoare prije promjene cijena. Procjene pokazuju da bi bez Vladinih mjera cijene znatno skočile: eurosuper 95 mogao bi stajati 1,71 euro, dok bi cijena eurodizela mogla dosegnuti 1,86 eura.

Kako bi ublažila financijski pritisak, Vlada je odlučila intervenirati ograničavanjem cijena. Zbog toga je i održan hitan sastanak užeg kabineta Vlade. Premijer Andrej Plenković naglasio je ozbiljnost situacije, upozorivši da se Europa suočava s jednom od najtežih energetskih kriza u suvremenoj povijesti, a mi smo pitali domaće stručnjake što čeka Hrvatsku. Nijedan ne želi nagađati koliko bi cijene goriva mogle porasti, no nagađaju da bi moglo doći do povećanja cijena.

Ključne riječi
nestašica ograničenja cijene nafta gorivo

Komentara 5

Pogledaj Sve
BR
brongostar
22:29 22.03.2026.

Zahvaljujući vladi na čelu sa Plenkovićem imamo gorivo sa prihvatljivim cijenama. Da su tu na mjestu neki levi sa nekim slučajnim imali bismo u najmanju ruku par-nepar sa daleko većim cijenama.

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
20:59 22.03.2026.

Juče poskupilo, a ekipa već danas diže cijene. Kada cijena pada onda kažu da su zalihe kupili po višim cijenama.

TT
tov_tom
21:57 22.03.2026.

Nažalost ste Vi u pravu, iako daleko od toga da je većina Trump birača "under educated" ali trend je takav

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

