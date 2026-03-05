Životna priča Britney Spears ledi krv! Problematična glazbenica borila se protiv skrbništva njezina oca nad njom

Kako je Večernji list već izvijestio hrvatsku javnost, slavnu glazbenicu Britney Spears uhitila je prometna patrola zato što je vozila pod utjecajem alkohola. Naime, kako piše TMZ, pjevačica je, prema službenoj evidenciji puštena danas oko šest sati ujutro. Njezin tim još nije komentirao cijeli događaj, a policija nije dala više informacija. Inače, samo ime Britney Jean Spears priziva slike blještavih pozornica, nevjerojatnih plesnih rutina i glazbenih hitova koji su obilježili generacije. No, iza svjetala reflektora krije se životna priča ispunjena usponima, padovima, borbom za identitet i, iznad svega, nevjerojatnom upornošću. U nastavku donosimo priču o djevojčici iz malog mjesta Kentwood u Louisiani koja je postala "Pop princeza" i jedno od najprepoznatljivijih lica suvremene glazbe. Britney Spears rođena je 2. prosinca 1981. u McCombu, Mississippi, ali je odrasla u Kentwoodu, Louisiana. Već kao dijete pokazivala je izniman talent za glazbu i ples. Majka Lynne, učiteljica i voditeljica dječjeg vrtića, i otac Jamie, poduzetnik i izvođač radova, usprkos često teškoj financijskoj situaciji prepoznali su njezin žar i podržali je na putu prema zvijezdama. Iako su je podržavali u karijeri, odnos s ocem bio je vrlo složen i napet od samog početka, što je Britney kasnije detaljno opisala u svojim memoarima. Britney je nastupala na lokalnim talent showovima, pjevala u crkvenom zboru i pohađala satove plesa i gimnastike. S osam godina prvi put je pokušala ući u svijet showbusinessa prijavom na audiciju za Mickey Mouse Club, ali je odbijena kao premlada. No, producenti su prepoznali njezin potencijal i pomogli joj pronaći agenta u New Yorku.

Ondje je pohađala Professional Performing Arts School i ubrzo dobila prvu profesionalnu ulogu u off-Broadway mjuziklu "Ruthless!". S 11 godina vraća se na audiciju za Mickey Mouse Club i ovaj put ulazi u ekipu s budućim zvijezdama poput Justina Timberlakea, Christine Aguilere i Ryana Goslinga. Dvije godine u Disneyjevom showu obilježile su njezinu mladost i otvorile vrata velikim snovima. Nakon povratka u Louisianu, Britney nije odustala od glazbe. S 15 godina odlazi u New York na razgovor s Jive Recordsom. Presudna je bila njezina izvedba pjesme Whitney Houston "I Have Nothing" - i ugovor je bio potpisan. Debitantski album "...Baby One More Time" izlazi 1999. i doslovno eksplodira na svjetskoj sceni. Singl i istoimeni videospot, u kojem Britney igra ulogu školarke, postaju globalni fenomen i simbol nove ere popa. Prodano je između 25 i 28 milijuna primjeraka albuma diljem svijeta, a Britney postaje najmlađa izvođačica s milijunskim tiražama u Velikoj Britaniji. Njezin drugi album "Oops!... I Did It Again" (2000) obara rekorde. U prvom tjednu prodaje u SAD-u prodan je u 1,3 milijuna primjeraka, što je u tom trenutku bio rekord za žensku izvođačicu koji je držala sljedećih 15 godina. Britney je postala lice generacije, idol mladih, ali i meta stalne medijske pažnje. Prepoznatljiva po energičnim nastupima, plesnim rutinama i zaraznim refrenima, Spears je ikona pop glazbe. S trećim albumom "Britney" (2001) i hitom "I'm a Slave 4 U", Spears se distancira od imidža nevine djevojčice i ulazi u zreliji, senzualniji dio karijere, a nastupi na MTV VMA, posebno s pitonom oko vrata, ulaze u povijest pop kulture. I dok njezina karijera cvjeta, privatni život postaje sve izazovniji. Mediji prate svaki njezin korak, a ljubavna veza s Justinom Timberlakeom, kasnije i burni prekidi, dodatno su je izložili javnosti.

VIDEO Isplivala snimka sina Željka Keruma! Nećete vjerovati koje jurilice vozi, a za njegove zaruke otac je doznao iz medija

Godine 2004. Britney se udaje za prijatelja iz djetinjstva Jasona Allena Alexandera, a brak traje samo 55 sati. Naime, brak s Alexanderom nije završio klasičnim razvodom, već poništenjem, jer je sud utvrdio da pjevačica nije u potpunosti razumjela svoje postupke u trenutku vjenčanja.Ubrzo slijedi još jedan brak s plesačem Kevinom Federlineom, s kojim dobiva dva sina. No, obiteljska sreća kratko traje i povijest se ponavlja - razvod, borba za skrbništvo i osobne borbe postaju glavna tema tabloida. Britneyine borbe s mentalnim zdravljem, pritisak slave i gubitak privatnosti kulminirali su 2007. kada je uslijedila poznata scena šišanja glave pred paparazzima. Godine 2008. stavljena je pod prisilno skrbništvo oca, čime je izgubila kontrolu nad financijama, karijerom, privatnim odlukama i životom. Iako je glazba u tom periodu bila dio njezina života, Britney je u svom memoaru "The Woman in Me"* (2023.) i u svjedočenjima na sudu izjavila da joj je glazbena karijera tijekom skrbništva bila nametnuta i izvor traume, a ne nužno "lijek". Ipak, albumi "Blackout" (2007) i "Circus" (2008) vraćaju Britney Spears na vrhove top ljestvica. Hitovi poput "Gimme More", "Piece of Me" i "Womanizer" postaju himne novog doba, a Britney pokazuje nevjerojatnu snagu i sposobnost povratka. Osvojila je brojne nagrade, uključujući Grammy za pjesmu "Toxic" i MTV Video Vanguard Award za životno djelo.

Božo Vrećo: 'Nisam rodno određen, s tim se velik broj mladih poistovjećuje. To je vizionarska sloboda'

Od 2013. do 2017. Britney nastupa u vlastitoj rezidenciji "Piece of Me" u Las Vegasu, redefinirajući pojam rezidencijalnih showova i privlačeći novu generaciju obožavatelja. U tom razdoblju objavljuje albume "Femme Fatale", "Britney Jean" i "Glory". Iako se činilo da je pronašla stabilnost, iza kulisa se odvijala duga i teška borba za osobnu slobodu. Pokret #FreeBritney, koji su pokrenuli njezini fanovi, prerasta u globalni fenomen. Dokumentarac "Framing Britney Spears" razotkriva detalje njezine borbe protiv skrbništva njenog oca nad njom koje je trajalo više od desetljeća. U emotivnom svjedočenju pred sudom 2021. Britney javno progovara o zlostavljanju, prisilnoj hospitalizaciji i ograničenjima pod kojima je živjela. Iste godine, nakon 13 godina, skrbništvo je ukinuto, a Britney je napokon slobodna. Ostaje nam vidjeti hoće li se Britney oglasiti o ovom uhićenju te kako će se dalje odvijati njezina životna priča.