Ida Prester slavi 47. rođendan i poručuje: Ne trebam tvoju lovu, ja imam svoje eure

Poznata glazbenica i voditeljica Ida Prester proslavila je svoj 47. rođendan, a taj je dan obilježila objavom koja je brzo odjeknula među njezinim brojnim pratiteljima. Uz fotografiju na kojoj pozira u upečatljivom modnom izdanju s voluminoznom suknjom, Ida je podijelila i vrlo osobno razmišljanje o godinama koje su iza i ispred nje. "47 mi je danas! Došle su te godine kad točno znaš tko si i što želiš. Nema više muljanja, ni gledanja kroz prste. Vrijeme curi, ajmo ga provesti onako kako zaslužujemo, s osmijehom i bez pardona", napisala je, najavivši kratku pjesmu koju je napisala kao podsjetnik sebi i svima koji se osjećaju slično.

Upravo je ta pjesma, nazvana "ŠTO ŽENA STVARNO TREBA?", postala središnji dio njezine rođendanske poruke. U stihovima koji odišu iskrenošću i prkosom prema površnim vrijednostima, Prester jasno poručuje što za nju znači ispunjen odnos. Stihovi poput "Ne trebam tvoj stan, možemo kod mene" i "Ne trebam tvoju lovu, ja imam svoje eure" postavljaju temelj za ono što slijedi: slavljenje malih, intimnih trenutaka koji grade pravu ljubav. Umjesto bazena i parfema, ona priželjkuje ocean i golotinju pod stijenama, a umjesto heroja koji će je spasiti, želi "poljupce po vratu na biciklu u Provansi". Pjesma je manifest modernoj ženi koja traži partnera, a ne sponzora, nekoga tko će "prijeći pola grada da je cmokne prije posla" i šapnuti joj "Bleso moja" dok plešu bosi.

Ova poruka nije iznenađenje za one koji prate Idin rad. Kao istaknuta glazbenica, frontmenica benda Lollobrigida i uspješna solo umjetnica, ali i kao glasna aktivistica za ženska prava, ona dosljedno koristi svoju platformu za osnaživanje žena. Njezina pjesma odražava teme koje provlači i kroz kampanje poput inicijative "Štit" protiv nasilja nad ženama, naglašavajući žensku neovisnost i pravo na definiranje vlastitih želja. Reakcije na objavu bile su gotovo jednoglasno pozitivne. U stotinama komentara pratitelji su joj čestitali rođendan, ali i iskazali divljenje prema poruci koju je poslala. "Sretan rođendan najvećoj kraljici u regiji", "Sretan rođendan! Želim ti da budeš uvijek takva kakva jesi, ja tu ništa ne bih mijenjala", samo su neke od poruka podrške koje su preplavile njezin profil.