Ida Prester slavi 47. rođendan i poručuje: Ne trebam tvoju lovu, ja imam svoje eure

Poznata glazbenica i voditeljica Ida Prester proslavila je svoj 47. rođendan, a taj je dan obilježila objavom koja je brzo odjeknula među njezinim brojnim pratiteljima. Uz fotografiju na kojoj pozira u upečatljivom modnom izdanju s voluminoznom suknjom, Ida je podijelila i vrlo osobno razmišljanje o godinama koje su iza i ispred nje. "47 mi je danas! Došle su te godine kad točno znaš tko si i što želiš. Nema više muljanja, ni gledanja kroz prste. Vrijeme curi, ajmo ga provesti onako kako zaslužujemo, s osmijehom i bez pardona", napisala je, najavivši kratku pjesmu koju je napisala kao podsjetnik sebi i svima koji se osjećaju slično.
Upravo je ta pjesma, nazvana "ŠTO ŽENA STVARNO TREBA?", postala središnji dio njezine rođendanske poruke. U stihovima koji odišu iskrenošću i prkosom prema površnim vrijednostima, Prester jasno poručuje što za nju znači ispunjen odnos. Stihovi poput "Ne trebam tvoj stan, možemo kod mene" i "Ne trebam tvoju lovu, ja imam svoje eure" postavljaju temelj za ono što slijedi: slavljenje malih, intimnih trenutaka koji grade pravu ljubav. Umjesto bazena i parfema, ona priželjkuje ocean i golotinju pod stijenama, a umjesto heroja koji će je spasiti, želi "poljupce po vratu na biciklu u Provansi". Pjesma je manifest modernoj ženi koja traži partnera, a ne sponzora, nekoga tko će "prijeći pola grada da je cmokne prije posla" i šapnuti joj "Bleso moja" dok plešu bosi.
Ova poruka nije iznenađenje za one koji prate Idin rad. Kao istaknuta glazbenica, frontmenica benda Lollobrigida i uspješna solo umjetnica, ali i kao glasna aktivistica za ženska prava, ona dosljedno koristi svoju platformu za osnaživanje žena. Njezina pjesma odražava teme koje provlači i kroz kampanje poput inicijative "Štit" protiv nasilja nad ženama, naglašavajući žensku neovisnost i pravo na definiranje vlastitih želja. Reakcije na objavu bile su gotovo jednoglasno pozitivne. U stotinama komentara pratitelji su joj čestitali rođendan, ali i iskazali divljenje prema poruci koju je poslala. "Sretan rođendan najvećoj kraljici u regiji", "Sretan rođendan! Želim ti da budeš uvijek takva kakva jesi, ja tu ništa ne bih mijenjala", samo su neke od poruka podrške koje su preplavile njezin profil.
Haha voli ona glumatati a zapravo je ona odskakala do Breograda po "cmok" i ima dinare a ne eure....glumatalo