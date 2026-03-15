Njezin otac ostavio je majku preko poruke, a ona se borila s poremećajem od kojeg brojne mlade žene umiru

"Nakon gotovo 10 godina razvoja i cijelog života ispunjenog divljenjem i obožavanjem Audrey, napokon mogu podijeliti ovo. Počašćena i presretna, ne mogu ni opisati kako se zapravo osjećam", objavila je na društvenim mrežama glumica Lilly Collins, potvrđujući tako vijest da je upravo njoj pripala čast na velikom platnu utjeloviti legendarnu Audrey Hepburn. Poznato je da se radnja novog filma neće usredotočiti na njezin privatni život, već će autori filma zaviriti iza kulisa klasika "Doručak kod Tiffanyja" iz 1961. godine, jednog od najutjecajnijih filmova 20. stoljeća, koji je navijestio rađanje filmske heroine onog doba.

Reakcije publike, sudeći po komentarima, i više su nego odlične, a ističe se kako Collins posjeduje upravo onu profinjenu eleganciju i suptilnu pojavnost koja se često vezuje uz hollywoodsku ikonu.

A upravo ondje, u toj američkoj filmskoj meki, Lilly Collins godinama gradi uspješnu glumačku karijeru kao filmska heroina novog doba. Jedna je od onih glumica čija karijera izgleda kao prirodan spoj hollywoodske tradicije, osobne upornosti i modernog glamura. Iako mnogi na prvi pogled pomisle kako je njezin put morao biti jednostavan - jer je kći slavnog glazbenika Phila Collinsa - stvarnost je bila puno složenija. Iza prepoznatljivih obrva, elegantnog britansko-američkog naglaska i osmijeha koji osvaja kamere krije se životna priča ispunjena selidbama, nesigurnostima, velikim snovima i upornim dokazivanjem.

Publici najpoznatija po glavnoj ulozi u Netflixovoj seriji "Emily u Parizu", rođena je 18. ožujka 1989. u Guildfordu, u engleskoj grofoviji Surrey. Njezin otac bio je, dakle, glazbenik Phil Collins, član grupe Genesis i autor brojnih svjetskih hitova, dok je majka Jill Tavelman bila Amerikanka koja je vodila trgovinu antikviteta na Beverly Hillsu.

Od prvih dana djetinjstva Lily je živjela između dva svijeta - britanske tradicije i američke filmske kulture. Zanimljivo je da je Lily prvi put stala pred kameru već kao dvogodišnjakinja. Pojavila se u BBC-jevoj dječjoj emisiji "Growing Pains", ali tada nitko nije mogao predvidjeti da će to biti početak ozbiljne karijere.

Kada je imala samo pet godina, roditelji su joj se razveli. Taj događaj snažno je obilježio njezino djetinjstvo. S majkom se preselila u Los Angeles, dok je otac ostao živjeti u Europi. Kasnije će Lily otvoreno govoriti o tim teškim godinama. "Razvod roditelja promijenio je sve. Odjednom sam morala naučiti kako živjeti između dva kontinenta i dvije obitelji", prisjetila se u jednom intervjuu.

Tijekom tinejdžerskih godina Lily se počela zanimati za novinarstvo i pisanje. Pisala je za časopise Teen Vogue, Seventeen i Elle Girl, izvještavajući s crvenih tepiha i intervjua s mladim zvijezdama. To iskustvo dalo joj je rijedak uvid u svijet showbusinessa - ali s druge strane kamere. "Bila sam fascinirana pričama ljudi koje sam intervjuirala. Naučila sam koliko je put do uspjeha zapravo dug i neizvjestan", rekla je.

Istovremeno je studirala na University of Southern California, gdje se usavršavala u području broadcast novinarstva. No, negdje tijekom tog razdoblja počela je shvaćati da je ipak privlači druga strana reflektora.

Los Angeles joj je otvorio vrata potpuno novog svijeta - svijeta filma, audicija i mladih ljudi koji su sanjali o Hollywoodu. No, iako je odrasla u blizini filmske industrije, Lily nije željela da joj prezime bude jedini razlog uspjeha. "Znala sam da će ljudi pretpostaviti kako mi je sve dano. Upravo zato sam željela raditi još više", rekla je svojedobno.

Prvu ozbiljniju filmsku ulogu dobila je 2009. godine u sportskom filmu "The Blind Side", u kojem je glumila uz Sandru Bullock. Film je postao veliki hit, a Bullock je za svoju ulogu osvojila Oscara. Iako je Lily imala sporednu ulogu, projekt joj je otvorio vrata Hollywooda. Odjednom su je počeli primjećivati producenti i redatelji.

Pravi proboj dogodio se 2012. kada je dobila glavnu ulogu u fantastičnom filmu "Mirror Mirror", modernoj verziji priče o Snjeguljici. U filmu je glumila uz Juliju Roberts, što je za mladu glumicu bilo ogromno iskustvo. "Stajati na setu s Julijom Roberts bilo je pomalo zastrašujuće, ali i nevjerojatno inspirativno", priznala je Lily. Iste godine pojavila se i u filmu "Stuck in Love", intimnoj drami o obitelji pisaca, gdje je pokazala i ozbiljniji glumački raspon.

Godine 2013. Lily je dobila ulogu koja ju je učinila globalno prepoznatljivom - Clary Fray u fantastičnom filmu "Instrumentarij smrtnika: Grad kostiju", snimljenom prema popularnom književnom serijalu. Film je imao veliku bazu fanova, a Lily je postala nova miljenica mladih gledatelja. Njezina kombinacija krhkosti i odlučnosti savršeno je odgovarala liku djevojke koja otkriva da pripada svijetu lovaca na demone. Iako planirani nastavci filma nisu realizirani, projekt joj je donio ogromnu međunarodnu popularnost.

U isto vrijeme Lily se borila s osobnim problemima o kojima je kasnije govorila vrlo otvoreno. Tijekom tinejdžerskih i ranih dvadesetih godina suočila se s poremećajem prehrane i snažnim pritiskom savršenog izgleda u Hollywoodu. O svojoj borbi otvorenije je govorila 2017., nakon što je u drami "To the Bone" glumila mladu ženu s poremećajem prehrane. O tome je pisala i u zbirci eseja "Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me", gdje je otkrila da su njezini problemi s anoreksijom i bulimijom krenuli kad je imala 16 godina - u vrijeme kada se njezin otac, glazbenik Phil Collins, razvodio od tadašnje supruge.

"Nisam se znala nositi s boli i zbunjenošću oko tatina razvoda, a bilo mi je teško uskladiti tinejdžerski život s dvjema ozbiljnim karijerama - koje sam sama odabrala, ali su se u velikoj mjeri vrtjele oko mog izgleda", napisala je, misleći na manekensku i glumačku karijeru.

"Jedenje više nije bilo zabavan društveni događaj, nego obaveza i kazna. Stalno sam bila iscrpljena, nervozna i mrzovoljna. Iskreno, nisam bila nimalo zabavna. Ali moj je plan funkcionirao - imala sam osjećaj kontrole. Bila sam mršava." Osvrćući se na odluku da prihvati ulogu u filmu "To the Bone", Collins je napisala: "Kao netko tko se i sam borio s poremećajem prehrane - i tko je dobio priliku ispričati priču mnogih koji prolaze kroz slično - oduvijek sam se zalagala za više svijesti i razumijevanja, kako nitko ne bi morao patiti u tišini ili sramu."

"Godinama sam mislila da moram biti savršena kako bih bila voljena", napisala je. "Tek kada sam naučila prihvatiti svoje nesavršenosti, počela sam se osjećati slobodno."

Priznala je kako je "otvoreno govoriti o svojoj povijesti s poremećajima prehrane bilo i ostalo jedno od najstrašnijih, ali i najispunjenijih iskustava u njezinom životu". "Ako to što podijelim svoju priču barem jednoj osobi pomogne na njezinom putu oporavka, onda se apsolutno isplati", poručila je. I, zaista, knjiga je postala inspiracija mnogim mladim ženama jer je Lily bez uljepšavanja govorila o nesigurnostima i procesu samoprihvaćanja.

Za svoju hrabrost, čini se, bila je nagrađena ulogom koja je, 2020. godine, definirala novu fazu njezine karijere - Emily Cooper u Netflixovoj seriji "Emily u Parizu." Serija prati mladu Amerikanku koja dolazi raditi u parišku marketinšku agenciju, pokušavajući se snaći u francuskoj kulturi, ljubavi i karijeri. Emily je postala globalni fenomen - od modne inspiracije do turističkog buma u Parizu. Lily je za tu ulogu dobila i nominaciju za Zlatni globus. "Emily me podsjeća da je u redu pogriješiti. Ona stalno upada u nevolje, ali nikada ne prestaje vjerovati u sebe", rekla je Lily.

Osim što glumi u seriji, Lily je postala i jedan od producenata, što pokazuje koliko se njezina uloga u industriji razvila. U to vrijeme, u rujnu 2021., Lily se udala za američkog redatelja Charlieja McDowella, sina poznatog glumca Malcolma McDowella. Vjenčanje je održano u Colorado planinama, u intimnoj ceremoniji okruženoj prirodom. Na društvenim mrežama tada je napisala: "Čekala sam te cijeli život i jedva čekam provesti ostatak života zajedno". Par često surađuje i profesionalno, a Charlie je režirao neke projekte u kojima Lily sudjeluje.

Sadašnji suprug pomogao joj je da vrati vjeru u pravu ljubav, no prije sretne veze koja je okrunjena brakom, Lily je prošla kroz odnos koji bi se mogao nazvati pravim paklom. U podcastu je prije dvije godine podijelila svoje iskustvo o nasilnoj vezi. Dok je bila u ranim dvadesetima, doživjela je emocionalno i verbalno zlostavljanje od svog partnera. Kako je rekla, njezin je bivši dečko koristio grozne i omalovažavajuće riječi, zbog čega joj se srozalo samopouzdanje te je prestala vjerovati u sebe.

"Moja romantično-toksična veza bila je puna verbalnog i emocionalnog zlostavljanja. Postala sam prilično tiha i osjećala sam se sigurno isključivo u tišini i samoći", priznala je Lily, dodajući kako je bilo narušeno njezino mentalno, ali i fizičko zdravlje. "Kao da mi je koža gorjela. Imala sam napadaje panike pa sam dobila i infekciju bubrega. Pojavile su se neke čudne fizičke manifestacije i kao da je tijelo govorilo da to nije mjesto na kojem bih ja trebala biti", rekla je Lily. "Sada imam svog divnog muža koji me podržava. Komuniciramo i razgovaramo baš o svemu."

No, ovaj toksični partnerski odnos nije bio jedini koju je definirao. Prije svega, bio je to odnos s ocem Phillom Collinsom. U već spomenutoj zbirci eseja, svojevrsnoj autobiografiji "Unfiltered: No Regrets, No Shame, Just Me" otkrila je da je uzrok borbe s anoreksijom i bulimijom bio jedan u nizu razvoda njezina slavnog oca. Na stranicama knjige otkrila je kako je oprostila Phillu što nije bio otac kakvog je htjela dok je odrastala, i napisala mu svojevrsno otvoreno pismo. "Opraštam ti što nisi uvijek bio tu za mene kad sam te trebala i što nisi bio otac kakvog sam očekivala. Opraštam ti pogreške koje si napravio. Iako se čini da je prekasno, nije. Još imamo vremena za napredak", napisala je Collins.

"Svi radimo vlastite izbore, i iako ne opravdavam neke od tvojih, na kraju dana trebamo shvatiti da ne možemo promijeniti prošlost. Učim prihvatiti tvoje postupke i reći kako se zbog njih osjećam", dodala je Lilly, inače kći koju je Phil Collins dobio u drugom braku, s Jill Tavelman, s kojom je odrasla u SAD-u, daleko od svog oca. Kasnije je u svojim intervjuima otvoreno progovorila o tom procesu.

"Njegov treći razvod podsjetio me kako je nakon 12 godina braka ostavio moju majku porukom koju joj je doslovno faksirao. Nakon njihova razvoda, ostala sam živjeti s mamom u Los Angelesu, a odnos s ocem je zahladio. Mnoge moje nesigurnosti proizišle su iz lošeg odnosa s njim", ispričala je Lilly, dodajući kako je karijeru gradila bez njegove pomoći.

"Tata mi nikada nije pomogao da ostvarim ono što želim, nije zvao svoje prijatelje da me preporuče nekome. A kad mi je trebao savjet, obratila bih se mami", priznala je Lilly, otkrivajući kako je jako bliska majkom.

"Uvijek je stavljala naglasak na unutarnju ljepotu i govorila mi da su neobični detalji koji me čine drukčijom upravo ono što me čini lijepom. Zajedno smo doživjele mnoge avanture i nikad se nije bojala isprobati nešto novo. Vjerujem da nam upravo to daje energiju. Oduvijek me poticala da ostvarujem svoje želje i vjerujem u sebe. Često me i podsjeća da odvojim vrijeme za sebe i uživam u tišini, da obogaćujem um. Svima nam je potrebna unutarnja ravnoteža i ljudi koji će nas podsjećati na to da se moramo brinuti o sebi", ispričala je novinarima.

Uz glumu, Lily Collins postala je i prepoznatljivo lice modne industrije. Njezine guste obrve, elegantan stil i sklonost klasičnim siluetama učinili su je miljenicom dizajnera. Redovito surađuje s modnim kućama poput Cartiera i Chanela, a na crvenim tepisima često se pojavljuje na listama najbolje odjevenih zvijezda. Ipak, Lily naglašava da moda za nju nije samo estetika: "Odjeća je način izražavanja. Ponekad jedna haljina može ispričati priču jednako snažno kao film".

Kada se pogleda njezin životni put - od djevojčice koja se nakon razvoda roditelja seli u Ameriku, preko novinarke tinejdžerskih časopisa, do glumice i producentice Netflixovih hitova - jasno je da Lily Collins nije samo "kći slavnog oca". Njezina karijera izgrađena je korak po korak: audicijom po audicijom, filmom za filmom. U jednom intervjuu sažela je vlastitu filozofiju: "Uvijek sam vjerovala da se snovi ostvaruju samo ako si spreman raditi za njih - i ako imaš hrabrosti biti svoj". Danas Lily Collins predstavlja novu generaciju hollywoodskih zvijezda - umjetnica koje nisu samo glumice nego i autorice, producentice i glasovi važnih društvenih tema.