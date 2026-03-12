Apsolutni hit! Meghan Markle odlučila naplatiti fotkanje obožavateljica s njom, evo po kojoj cijeni

Princ Harry i Meghan Markle sljedećeg mjeseca putuju u Australiju na intenzivnu turneju, tijekom koje će vojvotkinja od Sussexa biti počasna gošća na "ženskom vikend-izletu" u Sydneyu. Meghan će tom prilikom održati govor na svečanoj večeri, a sudionice s VIP ulaznicama imat će priliku i fotografirati se s njom. Ipak, cijene ulaznica izazvale su šok među obožavateljima, piše Mirror. Ulaznice za trodnevni događaj počinju od čak 1439 funti (1665 eura). U cijenu je uključen smještaj u hotelu uz plažu u Sydneyu te pristup raznim sadržajima poput gala večere, satova joge i meditacije te disko zabave. One koje žele biti bliže Meghan mogu kupiti VIP ulaznice po cijeni od 1705 funti (1973 eura) po osobi. Osim svih navedenih aktivnosti, VIP paket uključuje sjedenje u prva dva reda na gala večeri i grupnu fotografiju za stolom s vojvotkinjom. To znači da obožavateljice, uz doplatu od 266 funti (308 eura), mogu dobiti i zajedničku fotografiju s Meghan tijekom njezina rijetkog posjeta Sydneyu. U promotivnom oglasu događaj se opisuje riječima: "Vikend za žene kakav još niste doživjele! Nezaboravan vikend za žene spremne ponovno se povezati, napuniti baterije i dobro se zabaviti. Pridružite nam se na intimnom i luksuznom vikendu uz ocean, osmišljenom kako bi okupio žene zbog poticajnih razgovora, opuštanja, smijeha i nezaboravnog iskustva.”

Posljednji put kada je vojvotkinja od Sussexa boravila u Australiji, navodno se žalila što nije plaćena za susrete s javnošću, kako se tvrdi u jednoj kraljevskoj knjizi. Harry i Meghan ondje su posljednji put boravili 2018. godine, kada su proveli 16 dana putujući Australijom, Fidžijem, Tongom i Novim Zelandom na svojoj prvoj kraljevskoj turneji kao bračni par. Tijekom tog putovanja okupljale su se velike mase ljudi koji su ih željeli vidjeti dok su obilazili zemlje i odradili impresivnih 76 službenih angažmana. U knjizi "Dvorani: Skrivena moć iza krune" bivši kraljevski dopisnik The Timesa Valentine Low tvrdi da je Meghan "uživala u pozornosti", ali da nije u potpunosti razumjela svrhu kraljevskih šetnji i susreta s građanima.

Low piše kako je vojvotkinja pokazala "osvježavajuće neformalan pristup kraljevskim posjetima", što se, kako navodi, svidjelo australskoj javnosti. Ipak, tvrdi da je iza kulisa situacija bila drukčija. U knjizi stoji da, iako je uživala u pažnji, Meghan nije razumjela smisao brojnih šetnji i rukovanja s nepoznatim ljudima. Pozivajući se na neimenovane članove osoblja, autor navodi i da je vojvotkinja navodno rekla: "Ne mogu vjerovati da za ovo nisam plaćena." Meghan, međutim, nije jedina koja će sudjelovati na događanjima tijekom ovog putovanja. Princ Harry održat će govor i na summitu InterEdge u Melbourneu, opisanom kao "summit za profesionalni razvoj osmišljen kako bi vođama, stručnjacima i pokretačima promjena pružio znanje i alate za stvaranje mentalno zdravih, sigurnih i visokoučinkovitih radnih mjesta". Ulaznice za ovaj summit o mentalnom zdravlju počinju od 1054 funte (1219 eura), a prihod od prodaje namijenjen je organizaciji Lifeline.