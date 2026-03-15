Slovenski slikar Marko Jakše, koji boju koristi gotovo kao materijal od kojeg oblikuje prostor, u galeriji Forum

Njegove slike teško je usporediti s bilo čijima drugima, a još ih je teže objasniti jednom rečenicom, dok svaka nova izložba pokazuje koliko je njegov svijet osoban i koliko se razvija izvan očekivanih okvira. Rođen je 1959. u Ljubljani, gdje je završio Akademiju likovnih umjetnosti i dizajna. Diplomirao je 1987., no često zna reći da je zapravo samouk. Time želi naglasiti da u umjetnosti nikada nije slijepo slijedio pravila, a iako mu je akademija dala temelje, vlastiti stil razvio je sam. Uvijek vođen vlastitim pravilima, 1993. godine napravio je zaokret koji je mnoge iznenadio, odlučio je napustiti život u gradu i preseliti se u sredinu od svega 15-ak ljudi, odnosno mali slovenski zaselak Mohorje. Dok mnogi umjetnici pokušavaju biti što bliže velikim galerijama i kulturnim centrima, Jakše je odabrao mir, prirodu i udaljenost od gradske gužve. Upravo tamo, kaže, ima najviše prostora za ono što mu je najvažnije - slobodu stvaranja i vrijeme za dug, spor proces rada. Tu slobodu brani i u umjetnosti. Jakše često govori da umjetnost ne bi smjela biti podređena sustavu, trendovima ili očekivanjima tržišta. Vjeruje da takav pristup umjetnost osiromašuje i oduzima joj ono najvažnije, a to je slobodu izraza. Zato je tijekom više od trideset godina rada ostao vjeran slikarstvu i vlastitoj intuiciji. Umjesto da se prilagođava trendovima, razvijao je vlastiti svijet koji je danas prepoznatljiv već na prvi pogled. Njegove slike djeluju poput prizora iz nekog drugog svijeta. Na platnima se pojavljuju neobična bića, životinje, čudne figure i krajolici koji izgledaju poznato, ali i pomalo nestvarno. Ljudi u tim prizorima nisu uvijek u središtu. Često ih okružuju životinje ili hibridna bića koja kao da dolaze iz snova, mitova ili neke davne prošlosti, kombinirajući elemente religije, mitologije i starih civilizacija.