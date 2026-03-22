Opsadno stanje na pumpama: Austrijanci navalili, gužve iz Slovenije prelile se i na Hrvatsku

Slovensko maloprodajno tržište naftnih derivata već je tjedan dana u nekoj vrsti izvanrednog stanja. Austrijski vozači "okupirali" su crpke na sjeverozapadu zemlje, zbog čega je došlo do djelomičnih poremećaja u opskrbi gorivom, a posljednjih dana povećanom su se potražnjom priključili i stanovnici Slovenije. Prvi su na takvo stanje reagirali MOL i Shell, a poslije i Petrol.

Na benzinskim postajama MOL-a fizičke osobe moći će natočiti 30 litara goriva, a pravne osobe ili kamioni 200 litara po punjenju, a slične mjere uvodi i Shell, dok korake protiv "benzinskog turizma" najavljuje i Slovačka, koja podiže cijene goriva za strance. Kako je MOL Slovenija objasnio za agenciju STA, u posljednja dva tjedna zabilježili su izuzetno povećanu potrošnju, među ostalim i zbog točenja goriva za zalihe te tzv. benzinskog turizma na graničnim benzinskim postajama.

"Kako bismo spriječili kolaps i pritisak na benzinske postaje, a istodobno ravnomjerno opskrbili kupce gorivom, zasad imamo ograničeno točenje", objasnili su iz tvrtke. Petrol ograničava točenje goriva u spremnike na 200 litara. Vladinu odluku o relaksaciji cijena goriva na autocestama vidi kao kratkoročnu mjeru koja može privremeno smiriti situaciju na tržištu. Trgovac se zauzima za radikalnije promjene u regulaciji cijena. Prema Petrolu, pritisci na tržište uglavnom su rezultat značajnih razlika u cijenama u odnosu na susjedne zemlje, koje dijelom proizlaze iz postojeće metodologije određivanja cijena na 14-dnevnoj bazi.

"Takav model u uvjetima visoke volatilnosti na međunarodnim tržištima uzrokuje neravnoteže u potražnji i dodatno opterećuje prodajnu mrežu", napisali su u priopćenju za javnost. Tvrtka smatra da je za dugoročnu stabilnost opskrbe i pouzdanu opskrbu gorivom prodajnih mjesta potrebno prilagoditi metodologiju određivanja cijena, bilo prema češćim (dnevnim) prilagodbama cijena bilo prema sveobuhvatnoj liberalizaciji. Zbog znatno povećane potrošnje, prema Petrolu, pojedinačne benzinske postaje već sada imaju veća logistička opterećenja nego posljednjih dana te stoga u nadolazećim danima može doći i do privremenih nestašica goriva na pojedinim lokacijama, upozorili su.

Slovenska vlada na sve je ovo reagirala – ukidanjem regulacija cijena. Trgovci sada mogu slobodno određivati ​​cijene. Petrol je krajem prošlog tjedna povećao cijene benzina i dizela za četiri centa, MOL je povećao cijenu benzina za 28 centi, a dizela za 36 centi. Prema vladinim procjenama, liberalizacija cijena smanjit će dio potražnje na autocestama i rasteretiti najzagušenije opskrbne rute. Rat na Bliskom istoku svakako ima posljedice na slovenske javne financije, rekao je ministar financija Klemen Boštjančič.

"Nije samo pitanje poljoprivrede, posrijedi su i prijevoznici i mnogi drugi. Ljudi su počeli gomilati velike količine goriva, što negativno utječe na dostupnost naftnih derivata za sve. Dakle, u tom kontekstu pozivali smo ljude da budu pravedni prema svima ostalima", rekao je ministar. Boštjančič je otkrio i da su odlučili osloboditi rezerve goriva nakon što ih je MOL obavijestio da su mu rezerve potrebne. Lančana reakcija na takvu situaciju bila je vidljiva jučer na hrvatskim benzinskim crpkama, gdje su gužve stvarali – vozači iz Slovenije.