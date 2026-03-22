Bomba Washington Posta: Mađarski ministar trčao sa sastanaka EU-a i odmah zvao Lavrova. Sve trajalo godinama

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó navodno je godinama prosljeđivao osjetljive informacije iz ključnih sastanaka Europske unije Moskvi, navodi se u istrazi Washington Posta koja se temelji na izjavama europskog dužnosnika, a prenosi Euronews. Prema pisanju lista, Szijjártó je tijekom pauza na sastancima Vijeća EU-a telefonski kontaktirao ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova te ga informirao o tijeku i sadržaju rasprava među europskim čelnicima. Time je, kako se sugerira, ruskoj strani omogućavao uvid u potencijalne odluke i strategije Europske unije. Jedan neimenovani sigurnosni izvor izjavio je kako je zbog takve prakse „Moskva godinama praktički bila prisutna za stolom na svakom sastanku EU-a“.

Na ove navode reagirao je poljski premijer Donald Tusk, koji je u nedjelju na društvenoj mreži X poručio kako takve informacije ne predstavljaju iznenađenje. Istaknuo je da se u takvo ponašanje već dulje vrijeme sumnjalo. Dodao je i kako upravo zbog toga na sastancima govori samo kada je nužno i iznosi minimalne informacije. Sličan stav izrazio je i potpredsjednik poljske vlade te ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski, koji je poručio Szijjártóu da bi takve tvrdnje mogle objasniti mnoge stvari.

Szijjártó je odbacio optužbe putem društvene mreže X, tvrdeći da je riječ o dezinformacijama čiji je cilj pomoći oporbenoj stranci Tisza Pétera Magyara uoči izbora. Naglasio je da se radi o lažnim vijestima koje, prema njegovim riječima, služe potpori političkim protivnicima i uspostavi „proratne marionetske vlasti“ u Mađarskoj. Washington Post je također izvijestio o navodnom planu ruske vanjske obavještajne službe koji je uključivao inscenirani pokušaj atentata na premijera Viktora Orbána. Operacija, pod nazivom „game changer“(promjena igre), trebala je utjecati na povećanje njegove popularnosti i izglede na izborima.

Prema posljednjim anketama, oporbena stranka Tisza Pétera Magyara ima 48 posto podrške, dok vladajući Fidesz Viktora Orbána bilježi 39 posto. Parlamentarni izbori u Mađarskoj zakazani su za 12. travnja.