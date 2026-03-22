ENERGETSKA KRIZA

Završio izvanredni sastanak užeg kabineta Vlade, Plenković se oglasio o novim mjerama

22.03.2026.
u 14:43

Plenković je prethodno istaknuo da će Vlada upotrijebiti sve dostupne mehanizme kako bi ublažila inflatorne pritiske

"Održali smo sjednicu Užeg kabineta uoči sutrašnje sjednice na kojoj ćemo predstaviti 10. paket mjera za zaštitu građana i gospodarstva od globalnog rasta cijena energenata uslijed rata na Bliskom istoku. Stoga ćemo novim mjerama ponovno reagirati i ublažiti najnoviji rast cijena energenata na tržištu. Cilj nam je zajamčiti sigurnost opskrbe i što je moguće nižu cijenu struje, plina i goriva za kućanstva i za normalno funkcioniranje gospodarstva", objavio je premijer Andrej Plenković u nedjelju na X-u. 

Premijer je ministre na sastanak užeg kabineta zvao u nedjelj prijepodne. Plenković je prethodno istaknuo da će Vlada upotrijebiti sve dostupne mehanizme kako bi ublažila inflatorne pritiske. "Ne možemo ignorirati činjenicu da je cijena barela nafte porasla. Određeno poskupljenje je neizbježno, ali Vlada će intervenirati kako bi taj rast bio što manji i podnošljiviji za naše građane", izjavio je premijer. Također je najavio nastavak mjera vezanih uz cijenu električne energije, kao i posebne odluke za ugrožene kupce energenata te niz mjera za poljoprivrednike, kojima je poskupljenje plavog dizela izrazito velik teret.

CR
Croatiadobola
14:43 22.03.2026.

Partija se razlikuje po boji i pokliču, a cilj im je isti, vlast moć novac u određeno vrijeme kako bi neopterećeni dugo živjeli.

NE
NenadNikolicCroatia
15:08 22.03.2026.

Potrebno je stvarno djelovati protiv organizirane korupcije iz državnih struktura. Ako se u tome uspije oslobodit će se značajna sredstva. Uz to treba se riješiti nekompetentnih visokopozicioniranih potkapacitiranih državnih službenika. Na žalost, ova Plenkovićeva vlada nema snaga da tako nešto uradi zbog principa postavljanja "žetončića" na visoke državne pozicije.

MA
marijaqwer
15:11 22.03.2026.

Gorivo je već poskupilo 10 % i još će poskupjeti,a vlada to orikazuje kao spašavanje od rasta cijena i inflacije. Istovremeno podržavaju rat u Iranu, a rast cijena je direktna posljedica toga rat.

