FOTO Ella Dvornik otkrila što su ona i starija kći počele raditi zajedno, ovo nitko nije očekivao

Najpopularnija domaća influencerica Ella Dvornik na svojim društvenim mrežama svakodnevno zabavlja pratitelje dijeljenjem detalja iz svog privatnog života. U posljednjoj objavi na Instagramu otkrila je što su ona i njezina starija kći Balie Dee počele zajedno raditi. - Balie i ja službeno posuđujemo odjeću jedna od druge - napisala je Dvornik uz fotografiju sebe u Hello Kitty majici koju je očito posudila od osmogodišnje mezimice.

Ponosna majka oduševila je pratitelje, a osim Balie, Ella ima mlađu kćer, šestogodišnju Lumi Wren. Ella je ranije odgovarala na pitanja pratitelja, a jedan od njih pitao je: "Je li curice žive s tobom?". - Bravo, odmah u glavu. Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo (za sad). Ali sutkinja je odredila u privremenoj mjeri da cure žive s tatom u našoj obiteljskoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu - odgovorila je tom prilikom influencerica.

Naime, poznato je da se Ella nalazi usred javno popraćenog razvoda od Britanca Charlesa Pearcea. Svaki drugi tjedan Ella iz svog unajmljenog stana u Novom Zagrebu putuje u obiteljsku kuću u Balama, gdje prema privremenoj sudskoj mjeri mora živjeti pod istim krovom s bivšim suprugom, situaciju koju je nedavno opisala kao "apsolutni pakao na zemlji". Njezin boravak u Istri kod djece i njega dio je dogovora oko skrbništva nad njihovim kćerima.

Podsjetimo, Ella je prije mjesec dana svojoj mlađoj kćerkici Lumi Wren posvetila dirljivu i simpatičnu objavu. "Prije šest godina rodila se Lumi, najsmotanije dijete na svijetu koje više i ne upozoravam da će pasti ili nešto strgati jer obje znamo da će se to dogoditi. Ona stvarno to radi, a ja svejedno tome svjedočim. Dijete koje trideset minuta svako jutro bira odjeću i frizuru za vrtić, koje ti 340 puta kaže da te voli i 280 puta traži potvrdu da i ti nju voliš. Dijete koje već tri godine ima petnaest kila i nosi odjeću koju je Balie prerasla već s tri godine. Dijete koje ne može ni jednu sekundu sjediti mirno, gimnastiku radi i dok jede, i već vidim da je ona ona kletva koju mi je mama bacila dao djetetu: "Jedva čekam da i tebi tvoje dijete tako". A tek ima šest godina. Nakon ljeta ova korona beba ide u školu i prije nego što ću znati više neće biti beba. Sretan rođendan svima koji danas slave", napisala je Ella Dvornik na Instagramu te objavila niz predivnih fotografija.