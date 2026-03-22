Bila je vještica, udala se s rogovima na glavi pa se odjednom okrenula vjeri: 'Prvo sam se riješila tih predmeta'

Američka tattoo umjetnica Kat Von D, pravim imenom Katherine von Drachenberg, godinama je bila jedno od najprepoznatljivijih imena u svijetu tetovaža i alternativne kulture. Široj publici postala je poznata zahvaljujući reality emisiji LA Ink, u kojoj je predstavila svoj rad, ali i upečatljiv osobni stil. Njezin imidž godinama su obilježavali gotička estetika, tamni modni izričaj i otvoreni interes za okultno, zbog čega je bila svojevrsna ikona alternativne scene. Danas, međutim, živi znatno drukčijim životom nego u razdoblju najveće popularnosti. Njezin privatni život često je bio pod povećalom medija, ponajprije zbog burnih i medijski praćenih ljubavnih veza. Jedna od najzapaženijih bila je ona s televizijskim voditeljem Jessejem Jamesom, koji je u to vrijeme još bio u braku s glumicom Sandraom Bullock. Njihova veza izazvala je velik interes javnosti, a premda su se u jednom trenutku i zaručili, ubrzo su se pojavile glasine o nevjeri koje su dodatno zakomplicirale njihov odnos. Kat Von D kasnije se udala za poznatog tattoo majstora Olivera Pecka, no ni taj brak nije potrajao te je završio razvodom. Tijekom godina povezivalo ju se i s Alexom Orbisonom, sinom legendarnog glazbenika Roya Orbisona, kao i s Nikkijem Sixxom, članom poznatog rock sastava Mötley Crüe. Jedan od njezinih najpoznatijih prekida dogodio se s kanadskim producentom Deadmau5, pravim imenom Joel Zimmerman. Njihova veza bila je vrlo javna i intenzivna, a čak su napravili i iste tetovaže, no završila je nakon što je ona javno izjavila da ju je tijekom veze varao.

U razdoblju kada je gradila karijeru i snažan javni imidž, Kat Von D otvoreno je govorila o svom interesu za okultno. Motivi vještičarenja i crne magije bili su važan dio njezine estetike i vizualnog identiteta. Često je nosila dramatične kostime, promovirala gotičku simboliku, a čak je i vlastito vjenčanje organizirala u crvenoj haljini s rogovima na glavi, u atmosferi koja je mnoge podsjećala na prizor iz horor filma.

S vremenom je, međutim, počela javno govoriti o velikoj životnoj promjeni. Nakon što je postala majka, otkrila je kako je odlučila napustiti prijašnje interese vezane uz okultne prakse. Izjavila je da je bacila knjige i predmete povezane s tim područjem te počela tražiti drugačiji duhovni put. U tom razdoblju sve je češće govorila o vjeri i religiji. Godine 2023. krštena je, a 2024. službeno je pristupila pravoslavlju. U jednoj od novijih objava na Instagramu opisala je kako je njezin duhovni put izgledao posljednjih mjeseci, osobito tijekom putovanja Europom. "Jedan od mojih omiljenih dijelova ove europske turneje bilo je to što sam u svakoj zemlji mogla posjetiti različite pravoslavne župe. Radost mi je podijeliti s vama dio ljepote pravoslavlja u tim svetim i povijesnim mjestima, bez obzira jeste li pravoslavni kršćani ili ne. Otkako sam prošloga Uskrsa službeno pristupila Pravoslavnoj Crkvi, mnogi od vas su me s puno ljubavi pitali da podijelim više o tome zašto sam prešla iz protestantizma na pravoslavlje.

Međutim, nakon što sam o tome razgovarala s arhiprezviterom ocem Stevenom, on me snažno i mudro potaknuo da se suzdržim od javnih intervjua i sličnih istupa o toj temi barem godinu dana, što mislim da je dobar savjet. Bez obzira na to, nikada ne želim skrivati gdje se nalazim u duhovnom smislu, ali mi je u redu pričekati dok ne budem bolje pripremljena predstavljati Crkvu koju toliko volim. U međuvremenu, nadam se da ćete uživati u ovom malom pogledu u moj svijet, to je najveći dio mog života koji većinu vremena ipak zadržavam za sebe i svoje najbliže. Posebno hvala arhiđakonu Josephu u Varšavi što je bio tako susretljiv i izdvojio vrijeme da mi preporuči sva ta mjesta. Zahvaljujući njegovoj pomoći mogla sam tijekom ove turneje prisustvovati božanskim liturgijama, važnim blagdanima i pronaći mirne trenutke za molitvu. Gospodine Isuse Kriste, Sine Božji, smiluj se meni grešnici", napisala je Kat Von D.