Pad temperature, vjetar, kiša, a ponegdje i snijeg: Stiže nam pravi 'zimski ugriz' i to već za nekoliko dana

Početak proljeća vjerojatno neće biti onakav kakvim su ga mnogi zamišljali, poglavito nakon relativno tople veljače koja je po suncu i visokim temperaturama oduševila mnoge. Danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a mjestimice može pasti i malo kiše. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji istočni vjetar, a na Jadranu umjerena, ponegdje i jaka bura. Poslijepodne će u Dalmaciji oslabjeti i prolazno okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka uglavnom između 13 i 17, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, javlja DHMZ.

Sutra nas pak očekuje promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja. Uz povremeno više oblaka ponegdje će pasti i malo kiše, a moguć je i poneki pljusak. Vjetar većinom slab, a na Jadranu prijepodne mjestimice umjerena bura, poslijepodne u Dalmaciji sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 5, na Jadranu između 7 i 10, a najviša dnevna uglavnom od 12 do 16 °C.

Atmosferske prilike nad Europom trenutačno oblikuje snažno polje anticiklone koje se proteže od Azorskih otoka do zapadnog Sibira, dok ciklone s Atlantika prolaze sjevernije. Hrvatska se nalazi na južnom rubu tog sustava, a na vrijeme kod nas dodatno utječu ciklonalni vrtlozi nad Egejskim i Crnim morem te kod zapadne obale Španjolske i Maroka. Upravo utjecaj crnomorske ciklone donosi povećanu naoblaku i povremenu kišu, osobito na istoku Balkana, piše N1.

No već tijekom idućeg tjedna slijedi promjena. Očekuje se slabljenje anticiklone i prodor hladnog, nestabilnog zraka sa sjevera prema srednjoj i istočnoj Europi. Do naših krajeva taj će zahvat stići krajem tjedna, uz osjetno zahlađenje, jači vjetar i obilnije oborine. U planinskim dijelovima unutrašnjosti pritom je moguća i pojava snijega te stvaranje snježnog pokrivača. S obzirom na takve prognoze, zimska oprema na vozilima, koja je obvezna do 15. travnja, mogla bi ponovno biti potrebna.

Do četvrtka će se zadržati promjenljivo vrijeme uz sunčana razdoblja i nešto toplije temperature. Na Jadranu će u srijedu kratkotrajno zapuhati jugo, no već u četvrtak dolazi hladna fronta s grmljavinom i obilnijom kišom, nakon koje će ponovno okrenuti na jaku buru i tramuntanu. Ukratko, pred nama je nekoliko toplijih dana, a zatim nagla promjena vremena i povratak zimskih uvjeta.