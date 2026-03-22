Obiteljska idila: Jedna od najljepših Hrvatica objavila je fotografiju svog partnera i imala je poseban povod

Zagreb: Iva Jerkovi? u društvu prijateljice prošetala gradom
VL
Autor
Vecernji.hr
22.03.2026.
u 20:00

Iva Jerković objavila je fotografiju dugogodišnjeg partnera Josipa Antića, s kojim ima kćer Rinu Ami

Iva Jerković, poduzetnica i bivša manekenka koja je slovila za jednu od najljepših Hrvatica, već godinama njeguje diskretan odnos prema privatnom životu, rijetko dijeleći intimne trenutke s javnošću. Ipak, povremeno napravi iznimku pa je tako sada razveselila pratitelje novom objavom na društvenim mrežama. Povod je bio poseban rođendan njezina dugogodišnjeg partnera Josipa Antića, s kojim ima kćer Rinu Ami. Uz fotografiju na kojoj Josip nježno drži njihovu djevojčicu, Iva je uputila emotivnu čestitku: „Sretan rođendan najboljem tati i mojoj najvećoj ljubavi...Volimo te. Na fotografiji koju je objavila je njezin partner i njihova kći, a uz objavu je podijelila i pjesmu "Moja posljednja i prva ljubav" od Tereze Kesovije.

Njihova ljubavna priča dugo je bila skrivena od očiju javnosti, a za vezu se saznalo tek kada je Iva otkrila da očekuje dijete. Od tada se još više povukla iz medija, posvetivši se obiteljskom životu koji joj danas predstavlja najveću vrijednost. Majčinstvo, kako sama ističe, promijenilo ju je iz temelja i donijelo joj novu perspektivu. „To je čista ljubav i potpuno druga dimenzija života. Sve se počne vrtjeti oko djeteta, a ostalo postaje manje važno“, izjavila je jednom prilikom. Iako je javnosti postala poznata sredinom 2000-ih, osobito nakon sudjelovanja u reality showu Survivor Hrvatska, njezina karijera započela je mnogo ranije. Već kao tinejdžerica zakoračila je u svijet mode, a potom se okušala i na televiziji. Radila je u inozemstvu, vodila emisije i sudjelovala u raznim projektima, gradeći prepoznatljivo ime na domaćoj sceni.

Danas, iako i dalje prisutna u javnom prostoru, Iva naglasak stavlja na obitelj i svakodnevne trenutke s partnerom i kćeri. Priznaje kako joj je upravo majčinstvo donijelo osjećaj ispunjenosti i smisla. „Kad sam prvi put došla kući s bebom, gledale smo se i pitala sam se što sada. No brzo sam pronašla ritam. Instinkt me vodio i sve se nekako posložilo“, prisjetila se. Ime kćeri birali su dugo, dvoumeći se između nekoliko opcija, a konačna odluka pala je tek pred sam porod. Tako je nastala kombinacija Rina Ami, ime koje danas nosi njihova djevojčica i koje za Ivu ima posebno značenje.
