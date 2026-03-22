Marko Perković Thompson oprostio se od kolege dirljivom objavom: 'Napustio nas je veliki čovjek'

Glazbenik Marko Perković Thompson oprostio se od kolege Ivana Šegedina. "Napustio nas je veliki čovjek i glazbenik, Ivan Šegedin. Obitelji izražavamo iskrenu sućut! Počivao u miru Božjem!", napisao je uz zajedničku fotografiju. Korčulanski glazbenik, skladatelj i utemeljitelj Marko Polo Festivala Ivan Šegedin, preminuo je u 62. godini. Šegedin je bio hrvatski branitelj, samostalni umjetnik i skladatelj, utjelovio je festival na Korčuli koji traje tridesetak godina, a njegovog sina Petra javnost je upoznala u showu Superstar gdje je sve osvojio svojim vokalnim sposobnostima. Petar se oprostio od voljenog tate na društvenim mrežama gdje je objavio njihovu zajedničku fotografiju i u pozadini je stavio pjesmu "Otiš'o je otac moj polako" od Kiće Slabinca. Kako prenosi Juzni.hr Ivan Šegedin napisao i uglazbio preko 300 skladbi i izdao preko 20 nosača zvuka.

"Njegove pjesme izvode i izvodili su Vinko Coce, Neda Ukraden, Boris Babarović (Crveni koralji), Vladimir Kočiš Zec (Novi fosili), Zoran Jelenković, Nenad Vetma, mnoge klape između kojih npr. i Klapa Kumpanji, Ošjak i mnogi drugi izvođači. Brojne skladbe posvetio je svom voljenom otoku Korčuli među kojima je možda najpoznatija „Korčula je biser mora”, inače izvedena na prvom Festivalu pisme i vina Marko Polo kojeg je osnovao 1996. godine.", piše Juzni.hr. Kada je Petar nastupio u RTL-ovom showu nastupio je u odijeli svog kuma Vinka Coce. Uz mamu Irenu, Petru je najveća podrška uvijek bio otac Ivan koji nam je u jednom intervju ispričao o povezanosti s Vinkom Cocom.

– Vinko Coce našu je obitelj prepoznao kao svoju i u našem je okružju uživao na poseban način. Petar je već od svoje prve godine pokazivao ljubav prema glazbi. Često je uzimao mikrofon u ruke i ostale glazbene instrumente te pjevajući otvarao sebi put, a njegov sam talent s ponosom njegovao. Upisao sam ga u glazbenu školu u Korčuli, koju je bez problema svladao. Pregledao je i preslušao sve pjesme i videosnimke festivala, a posebno je pratio Vinka Cocu, on je idol njegove mladosti i života, kao i svi izvođači festivala Marko Polo, koje Petar cijeni i neizmjerno voli, svakoga posebno i na svoj način. Svi ti izvođači duboko su usađeni u njegovo srce, koje čini bogatstvo pisme i ljubavi – istaknuo je tada Ivan Šegedin.