ENERGETSKA KRIZA

Ograničenja na pumpama od ponoći! Slovenci uveli nove mjere, aktivirat će i vojsku

Zagreb: Vlada RH više neće određivati cijene goriva
Emica Elvedji/PIXSELL
VL
Autor
Hina
22.03.2026.
u 09:46

Ograničenja će biti na snazi ​​do daljnjega.

U Sloveniji je od ponoći na snazi ​​odluka o ograničenju točenja goriva na benzinskim crpkama, s ciljem smanjenja problema s opskrbom naftnim derivatima. Točenje goriva na benzinskim crpkama ograničeno je na 50 litara po osobi dnevno te 200 litara po pravnoj osobi i po fizičkoj osobi koja se bavi gospodarstvom, uključujući poljoprivredu.

Ograničenja će biti na snazi ​​do daljnjega. Vlada je također aktivirala slovensku vojsku, koja će sudjelovati u opskrbi, a njezini pripadnici bit će na raspolaganju i za prijevoz goriva, te je pozvala distributere da koordiniraju isporuke iz skladišta do benzinskih crpki, čime će se isporuke goriva do crpki ubrzati.

Trgovci gorivom morat će ujutro vladi dostaviti nova izvješća o stanju na svojim benzinskim crpkama. Vlada će potom odlučiti jesu li potrebne dodatne mjere, najavio je u subotu navečer premijer Robert Golob.

Prema njegovim riječima, vlada želi postići ograničenja prodaje goriva, posebno strancima, zbog čega su izdali preporuku trgovcima da pripreme mjere za strane državljane.

Problemi su uglavnom s Petrolom, prema kojem je premijer u subotu bio vrlo kritičan. Međutim, ova tvrtka je u subotu tvrdila da s maksimalnim angažmanom osiguravaju opskrbu svoje mreže.

Zagreb: Vlada RH više neće određivati cijene goriva
Slovenija cijene goriva

Avatar Navijač
Navijač
09:59 22.03.2026.

Nemogu vjerovati , tako napredna zemlja pa nakon samo par tjedana već gorivo na točkice. A Hrvatska ovako zaostala još ima rezerve , sve je otišlo do vraga.

DX
Dx
10:09 22.03.2026.

Ograničenja za poljodjelstvo u vrijeme oranja i sjetve. Kako su se samo toga sjetili ?

TO
tomislav10
10:18 22.03.2026.

Dajte pazite kakve naslove pišete! Mjere su u Sloveniji i zašto mora biti na naslovnici kao da je smak svijeta!?

