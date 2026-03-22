Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 19
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Davor Ivanković
Autor
Davor Ivanković

Čije sinove spremate za rat, pita se Ivana Kekin. I kćeri, Ivana, i kćeri

22.03.2026. u 06:30

Zamisao da djecu i mlade treba slati u prirodu, pokazivati im ptice močvarice, a ne oružje HV-a jest romantična, ali je utopija, jer svijet oko nas je sve samo ne park prirode

Četrdeset i devet dana je prošlo otkako je Hajdaš-Dončić proglasio državni udar, a Jadranka Kosor ratno stanje. Još se ne vide tenkovi na ulicama. Ali i istaknuta možemovka Ivana Kekin vjeruje da će biti rata, pa dijeli svoju traumu, jer je vidjela osnovnoškolce kako drže puške, penju se na tenkove i barataju zoljom. HV, naime, nekoliko puta na godinu organizira Dan otvorenih vrata i tada se ne može obraniti od navale klinaca, kojima je vojni display najatraktivniji događaj. Kekinica mrzi tu sliku.

U Saboru je ovih dana bila i žešća te upitala "čije vi to sinove spremate za rat". OK, sve te izjave i njezina antivojna retorika zbiva se jer je MORH vrlo uspješno startao s vraćanjem vojne obveze za muškarce, čemu su se možemovci oštro protivili. Gotovo sve ostale političke snage i stranke u Hrvatskoj, pa i njihov koalicijski partner SDP, razumjele su i pozdravile vraćanje obveznog vojnog roka, tj. Temeljne vojne obuke (TVO). Što, dakle, ovdje možemovci ne razumiju?

Ključne riječi
ročnici Hajdaš Dončić vojna obuka Ivana Kekin

Komentara 64

Pogledaj Sve
Avatar Next Level
Next Level
06:53 22.03.2026.

neMožemovci će prvi klisnuti ako zarati

GH
Gholum
06:48 22.03.2026.

Istina. KBZ (Ko nas, bre, zavadi) politika sve više uzima maha i među lijevim političarima i u mnogim medijima i prikazuje naše susjede kao mirne ovčice. Ta politika ne bi imala ništa protiv ponovnog osnivanja nekakve zajednice Južnih Slavena. Evo, recimo, Bezinović, redatelj pohvalnog filma Fiume o morte, morao je sve uprskati zgražanjem nad opremanjem Hrvatske vojske modernim naoružanjem. Tko se jednom opekao puše i na hladno.

Avatar punk
punk
07:02 22.03.2026.

veliki odaziv, potpuni poraz ljevice, bie i srpskih medija u hrvatskoj...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!