Čije sinove spremate za rat, pita se Ivana Kekin. I kćeri, Ivana, i kćeri

Četrdeset i devet dana je prošlo otkako je Hajdaš-Dončić proglasio državni udar, a Jadranka Kosor ratno stanje. Još se ne vide tenkovi na ulicama. Ali i istaknuta možemovka Ivana Kekin vjeruje da će biti rata, pa dijeli svoju traumu, jer je vidjela osnovnoškolce kako drže puške, penju se na tenkove i barataju zoljom. HV, naime, nekoliko puta na godinu organizira Dan otvorenih vrata i tada se ne može obraniti od navale klinaca, kojima je vojni display najatraktivniji događaj. Kekinica mrzi tu sliku.



U Saboru je ovih dana bila i žešća te upitala "čije vi to sinove spremate za rat". OK, sve te izjave i njezina antivojna retorika zbiva se jer je MORH vrlo uspješno startao s vraćanjem vojne obveze za muškarce, čemu su se možemovci oštro protivili. Gotovo sve ostale političke snage i stranke u Hrvatskoj, pa i njihov koalicijski partner SDP, razumjele su i pozdravile vraćanje obveznog vojnog roka, tj. Temeljne vojne obuke (TVO). Što, dakle, ovdje možemovci ne razumiju?