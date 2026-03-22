NASMIJALA PRATITELJE

VIDEO 'Uzmeš tinejdžeru mobitel': Naša pjevačica pokazala borbu s kojom se može poistovjetiti svaki roditelj

VL
Autor
Vecernji.hr
22.03.2026.
u 22:00

Poznata hrvatska pjevačica i članica grupe Feminnem, Neda Parmać Klačar, još je jednom dokazala svoj smisao za humor kratkim videom koji je postao prava slika i prilika roditeljskih izazova u 2026. godini. U objavi koja je izazvala salve smijeha među njezinim pratiteljima, Neda na komičan način prikazuje situaciju s kojom se suočavaju mnogi roditelji: pokušaj otključavanja pametnog telefona svojeg tinejdžera. Video, popraćen tekstom "Uzmeš teenageru mobitel, a ono Face ID", prikazuje Nedu kako pravi niz grimasa i pretjeranih izraza lica u uzaludnom pokušaju da prevari naprednu tehnologiju prepoznavanja lica. Reakcije pratitelja, koje su se svele na brojne emojije smijeha, potvrdile su da je pjevačica pogodila "u sridu", stvorivši sadržaj koji je istovremeno smiješan i bolno prepoznatljiv.

Ovaj duhoviti isječak savršeno se uklapa u javni profil Nede Parmać Klačar, koja je poznata po svojoj nepresušnoj energiji i otvorenosti. Publika je pamti ne samo po glazbenim uspjesima s grupom Feminnem i u solo karijeri, već i po energičnim nastupima, poput onog s kraja 2024. godine kada je snimka na kojoj radi sklekove u štiklama postala viralni hit. Kao majka i vokalna mentorica u školi pjevanja "Mikrofon.hr", Neda često dijeli trenutke iz svog života, no ovoga je puta naizgled jednostavnom šalom dotaknula puno dublju i aktualniju temu. Njezin skeč nije samo osobna anegdota, već i odraz šire društvene pojave koja definira odnose unutar obitelji danas.

Scenarij koji Neda prikazuje postaje sve češći u svijetu u kojem tradicionalne lozinke postaju stvar prošlosti. Godina 2026. ostat će zapamćena kao godina u kojoj su biometrijske metode, poput naprednog Face ID-ja s 3D mapiranjem lica i detekcijom živosti, u potpunosti zamijenile alfanumeričke šifre. Dok je ova tehnologija donijela višu razinu sigurnosti i praktičnosti za korisnike, za roditelje je stvorila novu vrstu prepreke. Borba s otključavanjem djetetovog uređaja postala je popularan komični motiv na društvenim mrežama, savršeno ilustrirajući jaz između "digitalnih urođenika", generacije Z i Alfa, i njihovih roditelja, takozvanih "digitalnih imigranata".

Tko je sve slavio na 32. Večernjakovoj ruži? Josipa Lisac, Enis Bešlagić, Ema Branica...
Video, međutim, dotiče i ozbiljniju stranu priče koja je u središtu globalnih rasprava. Dok se zakonodavci diljem svijeta, od američkog Zakona o sigurnosti djece na internetu (KOSA) do novih regulativa u EU, bore za zaštitu privatnosti maloljetnika na internetu, roditelji se nalaze u procjepu. S jedne strane je poštivanje djetetove privatnosti i izbjegavanje "špijuniranja", a s druge opravdana briga za njihovu sigurnost. Istraživanja pokazuju da, iako većina korisnika preferira biometriju zbog jednostavnosti, nemogućnost pristupa djetetovom telefonu u hitnim slučajevima ostaje jedan od najvećih strahova modernih roditelja.

Kroz smijeh i nekoliko grimasa, Neda Parmać Klačar uspjela je sažeti kompleksnost suvremenog odgoja. Njezin kratki video služi kao podsjetnik da se iza svakodnevnih tehnoloških frustracija kriju važna pitanja o povjerenju, granicama i sigurnosti u digitalnom dobu, pokazujući da je ponekad humor najbolji način za započinjanje važnih razgovora.

FOTO Šokantna transformacija chefa Ivana Pažanina! Drastičnom promjenom sve je iznenadio
mobitel odgoj Tinejdžeri djeca obitelj roditelji Neda Parmać Klačar Neda Parmać showbiz

OPTUŽBE ZA IZDAJU

Mnogima najzgodnija Bondova djevojka duboko potresena: ‘Ostala sam bez skoro cijelog bogatstva, nestalo je 18 mil. eura‘

Umjesto mirne starosti u svom rimskom domu, život joj je potresao skandal nakon što je u siječnju podnijela kaznenu prijavu protiv svog sada pokojnog bivšeg menadžera Erica Freymonda. On je navodno izgubio 16 milijuna funti (18,5 milijuna eura) njezina novca, dok se njezina ukupna neto vrijednost procjenjuje na 18 milijuna funti (20,8 milijuna eura).

iHeartRadio Jingle Ball concert at Madison Square Garden, in New York City
FINANCIJSKE POSLJEDICE

Zbog komentara o pobačaju pjevačica ostala bez ugovora od 3 mil. dolara: 'Ovo zapravo uopće nije smiješno'

Ovaj incident događa se u vrijeme pojačane društvene i političke napetosti oko prava na pobačaj u Sjedinjenim Američkim Državama, posebno nakon ukidanja presude Roe v. Wade 2022. godine. Sama Larsson je u kasnijim objavama branila svoj postupak, tvrdeći kako humorom želi destigmatizirati temu pobačaja i kritizirati nedostatak pristupa zdravstvenoj skrbi za žene u nekim američkim saveznim državama

Glumac i redatelj Irfan Mensur
Video sadržaj
7
ŽIVOTNA PRIČA

Poznati srpski glumac triput je pogledao smrti u oči: 'Pištolj u ustima, tri premosnice i 15 dana na kisiku'

U mračnoj atmosferi 1992. godine, u popularnoj glumačkoj kavani "Stupica" pokraj Jugoslavenskog dramskog pozorišta, Mensur je doživio traumu koja ga je obilježila zauvijek. Kako je ispričao, grupa "primitivnih ljudi" željela je da se svi prezivaju na "-ić". Dok su sa Žarkom Lauševićem htjeli piti, njega su tjerali isključivo zbog njegova imena i prezimena

Zagreb: Simona Mijoković predstavila knjigu Kako sam tražila ljubav
Video sadržaj
3
iskustvo naziva čudom

Simona Mijoković sinu za rođendan: U operacijskoj sali trebalo je 60 ručnika da me očiste od krvi, spasio nas je Bog

Obraćajući se izravno sinu, Simona je otkrila potresne detalje njegova dolaska na svijet. "S Michaelom u operacijskoj sali bilo je potrebno čak 60 ručnika da me očiste od krvi i da zaustave tu silnu krv", napisala je, opisujući dan pregleda koji se pretvorio u "dan spašavanja našeg života". Svoje iskustvo naziva čudom, pripisujući Ocu Nebeskom zasluge za njihovo preživljavanje i novi početak.

