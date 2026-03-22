VIDEO 'Uzmeš tinejdžeru mobitel': Naša pjevačica pokazala borbu s kojom se može poistovjetiti svaki roditelj

Poznata hrvatska pjevačica i članica grupe Feminnem, Neda Parmać Klačar, još je jednom dokazala svoj smisao za humor kratkim videom koji je postao prava slika i prilika roditeljskih izazova u 2026. godini. U objavi koja je izazvala salve smijeha među njezinim pratiteljima, Neda na komičan način prikazuje situaciju s kojom se suočavaju mnogi roditelji: pokušaj otključavanja pametnog telefona svojeg tinejdžera. Video, popraćen tekstom "Uzmeš teenageru mobitel, a ono Face ID", prikazuje Nedu kako pravi niz grimasa i pretjeranih izraza lica u uzaludnom pokušaju da prevari naprednu tehnologiju prepoznavanja lica. Reakcije pratitelja, koje su se svele na brojne emojije smijeha, potvrdile su da je pjevačica pogodila "u sridu", stvorivši sadržaj koji je istovremeno smiješan i bolno prepoznatljiv.

Ovaj duhoviti isječak savršeno se uklapa u javni profil Nede Parmać Klačar, koja je poznata po svojoj nepresušnoj energiji i otvorenosti. Publika je pamti ne samo po glazbenim uspjesima s grupom Feminnem i u solo karijeri, već i po energičnim nastupima, poput onog s kraja 2024. godine kada je snimka na kojoj radi sklekove u štiklama postala viralni hit. Kao majka i vokalna mentorica u školi pjevanja "Mikrofon.hr", Neda često dijeli trenutke iz svog života, no ovoga je puta naizgled jednostavnom šalom dotaknula puno dublju i aktualniju temu. Njezin skeč nije samo osobna anegdota, već i odraz šire društvene pojave koja definira odnose unutar obitelji danas.

Scenarij koji Neda prikazuje postaje sve češći u svijetu u kojem tradicionalne lozinke postaju stvar prošlosti. Godina 2026. ostat će zapamćena kao godina u kojoj su biometrijske metode, poput naprednog Face ID-ja s 3D mapiranjem lica i detekcijom živosti, u potpunosti zamijenile alfanumeričke šifre. Dok je ova tehnologija donijela višu razinu sigurnosti i praktičnosti za korisnike, za roditelje je stvorila novu vrstu prepreke. Borba s otključavanjem djetetovog uređaja postala je popularan komični motiv na društvenim mrežama, savršeno ilustrirajući jaz između "digitalnih urođenika", generacije Z i Alfa, i njihovih roditelja, takozvanih "digitalnih imigranata".

Video, međutim, dotiče i ozbiljniju stranu priče koja je u središtu globalnih rasprava. Dok se zakonodavci diljem svijeta, od američkog Zakona o sigurnosti djece na internetu (KOSA) do novih regulativa u EU, bore za zaštitu privatnosti maloljetnika na internetu, roditelji se nalaze u procjepu. S jedne strane je poštivanje djetetove privatnosti i izbjegavanje "špijuniranja", a s druge opravdana briga za njihovu sigurnost. Istraživanja pokazuju da, iako većina korisnika preferira biometriju zbog jednostavnosti, nemogućnost pristupa djetetovom telefonu u hitnim slučajevima ostaje jedan od najvećih strahova modernih roditelja.

Kroz smijeh i nekoliko grimasa, Neda Parmać Klačar uspjela je sažeti kompleksnost suvremenog odgoja. Njezin kratki video služi kao podsjetnik da se iza svakodnevnih tehnoloških frustracija kriju važna pitanja o povjerenju, granicama i sigurnosti u digitalnom dobu, pokazujući da je ponekad humor najbolji način za započinjanje važnih razgovora.