TEŠKI TRENUCI

Tudora nakon debakla pogodio novi šok: Hrvatski trener doživio je obiteljsku tragediju

Premier League - Tottenham Hotspur v Nottingham Forest
JAIMI JOY/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
22.03.2026.
u 18:48

Igor Tudor propustio je press konferenciju nakon utakmice zbog smrtnog slučaja u obitelji. Potvrdio je to pomoćni trener Bruno Saltor nakon susreta

Tottenham je gadno stradao od Nottingham Foresta 0-3 na domaćem terenu u 31. kolu Premier lige, a trener Igor Tudor propustio je press konferenciju nakon utakmice zbog smrtnog slučaja u obitelji. Potvrdio je to pomoćni trener Bruno Saltor nakon susreta.

- Osobne stvari, obiteljske stvari i ja sam uskočio jer nije pravo vrijeme da on govori - rekao je Tudorov pomoćnik za Sky Sports nakon utakmice. 

Engleski mediji bliski Spursima objavili su da je Tudor obaviješten o smrtnom slučaju odmah nakon završetka utakmice. 

Premiership Tottenham Igor Tudor

Avatar šnjifšnjoff
šnjifšnjoff
19:45 22.03.2026.

Poslije ćete napisati da mu je pas uginuo?!

Avatar Spalathos
Spalathos
20:07 22.03.2026.

Čovjek jednostavno nema mota za bit trener. Moraš bit glup ka ti ljudi u Tottenhamu pa dovest ovakvog lika da ih spašava.

Avatar Burviles
Burviles
19:50 22.03.2026.

izgubili su zbog smrti trenerovog oca ???

