Tudora nakon debakla pogodio novi šok: Hrvatski trener doživio je obiteljsku tragediju

Tottenham je gadno stradao od Nottingham Foresta 0-3 na domaćem terenu u 31. kolu Premier lige, a trener Igor Tudor propustio je press konferenciju nakon utakmice zbog smrtnog slučaja u obitelji. Potvrdio je to pomoćni trener Bruno Saltor nakon susreta.

- Osobne stvari, obiteljske stvari i ja sam uskočio jer nije pravo vrijeme da on govori - rekao je Tudorov pomoćnik za Sky Sports nakon utakmice.

Engleski mediji bliski Spursima objavili su da je Tudor obaviješten o smrtnom slučaju odmah nakon završetka utakmice.

Igor Tudor will not be undertaking post-match media duties as he has just been informed of an immediate family bereavement. Assistant coach Bruno Saltor will be speaking to us instead shortly. https://t.co/wlkrIt39z0 — Alasdair Gold (@AlasdairGold) March 22, 2026