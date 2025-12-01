'Novo poglavlje. Hvala ti, Bože': Naša manekenka i njen suprug koji se vole već 23 godine objavili sretnu vijest!

Kada pomislimo na domaću influencersku scenu, jedno ime se uvijek ističe svojom profinjenošću, elegancijom i nevjerojatnim osjećajem za estetiku. Riječ je, naravno, o Lidiji Lešić, ženi koja je uspješno spojila poduzetništvo i modu u jednu inspirativnu životnu priču. No, ovoga puta, Lidija nije dospjela na naslovnice zbog nove modne kolekcije, egzotičnog putovanja ili savršenog outfita dana. Razlog je puno dublji, emotivniji i ljepši.

Naime, u smiraj studenog, točnije 30. studenog 2025. godine, društvene mreže su doslovno eksplodirale od ljubavi i čestitki. Lidija Lešić i njezin suprug Kazimir, s kojim dijeli više od dva desetljeća života, podijelili su s javnošću sretnu vijest. U emotivnom videu koji nikoga nije ostavio ravnodušnim, par je otkrio da očekuju svoje prvo dijete.

Objava koja je u rekordnom roku prikupila tisuće lajkova i komentara nije bila samo obična obavijest; bila je to prava mala umjetnička minijatura, baš onakva kakvu bismo i očekivali od Lidije. Videozapis u crno-bijeloj tehnici, koji odiše bezvremenskom elegancijom i intimom, prikazuje par u trenutku čiste sreće.

U prvom planu vidimo Kazimira kako nježno drži par minijaturnih, pletenih dječjih cipelica – detalj koji možda suptilno referira i na Lidijinu ljubav prema ručnom radu i pletivu. Kadar se zatim širi, otkrivajući Lidijin trudnički trbuščić, dok se njihove ruke isprepliću u znak neraskidive povezanosti. Vrhunac videa je trenutak kada Lidija u kameru pokazuje fotografiju s ultrazvuka, onaj prvi, magloviti, ali najjasniji dokaz novog života koji raste u njoj. Preko videa ispisan je tekst koji je potvrdio sretnu vijest: "Our Baby is coming... 2026". Dakle, beba stiže 2026. godine, što znači da je pred ovim parom uzbudljiva godina iščekivanja i priprema.

Lidija je uz video napisala i dirljiv opis koji otkriva koliko im ova vijest znači: "A new heartbeat. A new chapter. Thank You, Lord" (Novi otkucaj srca. Novo poglavlje. Hvala ti, Bože). Uz to je dodala i biblijsku referencu "Jak 1,17". Reakcije pratitelja, prijatelja i kolega nisu izostale. Čini se kao da je cijela hrvatska javna scena jedva dočekala ovu vijest. Komentari su se nizali jedan za drugim, a svi su bili ispunjeni oduševljenjem i toplinom.

Jedan od pratitelja napisao je: "Uffff koliko ljubavi već sada frca! Čestitam čestitam čestitam !!! Uživajte", dok su drugi dodavali: "Čestitam najdraži moji" i "Čestitam, divno!". Mnogi su ostali bez riječi, ostavljajući samo poruke poput "Čestitaam" uz izraze ganuća. Očito je da su Lidija i Kazimir par koji uživa velike simpatije javnosti, a ova vijest je samo potvrdila koliko su ljudi sretni zbog njihove sreće.