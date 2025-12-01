Fran Malkoč predstavio se u Supertalentu vlastitom pjesmom, a prije nego što je stupio na pozornicu, otvoreno je progovorio o svom odnosu prema glazbi i procesu stvaranja. "Pišem pjesme, zapravo ih ne pišem, sve pjesme koje sam ikad napisao ja ih napravim u glavi. Doslovno se zatvorim u sobu i tu ja pjevam i sviram, to godinama traje tako i odlučio sam da podijelim to nešto. Talent mora bit prepoznat, ako nije prepoznat, onda nije više talent. Žena prepoznaje moj talent, ona zna da ja baš ne volim kad ona meni upada unutra, ja upadnem u neki taj svoj flow, i onda ne želim da mi itko upada. Ja samo želim podijelit dio svog talenta u svojoj zemlji sa svojim ljudima", izjavio je Fran uoči nastupa. Njegova izvedba ostavila je žiri iznenađenim.

'Pa onda se ugasi': Žestoka svađa u 'Supertalentu'! Tomčić nije ostala dužna Bilmanu, evo što mu je sve sasula u lice

Maja je prva pohvalila njegovu originalnost, rekavši: "Dosta iznenađujuće, nisam očekivala ni ovakvu pjesmu ni ovakvu boju glasa, potpuno iznenađujuće. Drugačije pričaš drugom bojom glasa nego što pjevaš... bilo je jako lijepo". Martina je naglasila njegovu senzibilnost i autentičnost. "Meni si izrazito zanimljiv, zato što svojom pojavnosti budiš u meni ideju kakav si bio u djetinjstvu, kakvo ti je bilo djetinjstvo, što te danas izgradilo u hipersenzibilnog muškarca koji se ne libi pokazati emocije. Jako lijepo artikuliraš svoja osjećanja... i meni je tvoj vokal zanimljiv. Mi ocjenjujemo i njegovo pjevanje, ali i njegovo kantautorstvo. Jedino na što ti, Fran, nemaš pravo je odlučivati je li nama tvoja izvedba bila dobra ili lošija, i nemaš pravo sam sebe minirati jer si ti izgovorio da nisi najzadovoljniji. E to pravo jedino nemaš. To je za mene jedan čisti da", poručila je.

Martina mu je dala potvrdan glas, no Fabijan se nije složio: "Meni je jako dobro da si ti došao ovdje i da si došao probati i da pišeš svoju mjuzu koja ima smisla, ali meni je to večeras ne". Martina je odlučila ostati pri svom stavu. "Podsjetit ću vas samo koga smo puštali s autorskim pjesmama upitne kvalitete", rekla je. U raspravu se uključio Davor. "Možeš ti nas podsjetit, ali se nemoj petljati u naše pravo odlučivanja", uzvratio je. "Naravno da ne, samo podsjećam", odgovorila je. Davor joj je oštro poručio: "Pa onda se ugasi".

FOTO Najmoćnija hrvatska odvjetnica prava je ikona stila: Obožava Chanel, YSL i prati modne trendove

Martina mu nije ostala dužna: "A ti nemoj biti bezobrazan u javnom prostoru. Samo sam rekla da ću vas podsjetiti i ni u jednom trenutku ja nisam rekla da ću utjecati nit” si uzimam to za pravo, a ti si uzimaš za pravo bit bezobrazan i nekulturan u javnom prostoru.” "Pa evo, hvala, podsjetila si nas. Oprosti, gašenje nije nekulturno", replicirao je Davor. "Fran, jako slično mislim kao i Fabijan, bit će to ne večeras", zaključio je. "Znaš kaj je najgore, sviđaš mi se ti, ali mi se ova izvedba nije svidjela”, dodala je nakon toga Maja Šuput, što je značilo da Fran nije prošao dalje.