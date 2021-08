Našu poznatu sportašicu dugo nismo vidjeli, a sada je objavila fotografiju sa Zvonimirom Bobanom

Bivšu tenisačicu Iva Majoli (43) u posljednje vrijeme rijetko se može vidjeti u javnosti, pa tek rijetkom objavom na društvenim mrežama pratiteljima daje uvid u svoj privatni život. Iva je trenutno na godišnjem odmoru nakon Olimpijskih igara u Tokiju, a na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj pozira sa Zvonimirom Bobanom (52) ispred jednog kluba na otoku Braču.

-Obitelj, prijatelji, kumo. Dobra stara vremena- napisala je Iva uz fotografiju, a istu je objavila i na storyju i uz nju napisala:

- Sretna sam što sam se vratila i provela vrijeme sa starim prijateljima.

Foto: Instagram/ ivamajoli

Iva je svibnju ove godine gostovala u Podcast Inkubatoru kada se prisjetila svoje karijere, a prokomentirala je i financijske probleme koji ju prate unazad nekoliko godina.

- Probaš raditi stvari koje ne znaš. Napravila sam gomilu pogrešaka i hrpa novca otišla je u propuh. Nije problem, možete me popljuvati, ali ja uvijek kažem; ja sam sama sebi napravila sranje i idem dalje, stvaram dalje i vrijedna sam i sa svojim znanjem i iskustvom mogu puno više u nekim stvarima. Po meni je to život i ja to tako doživljavam – rekla je tada Iva te dodala kako je u sve išla sa srcem i iskreno.

Inače otok Brač poznata je ljetna destinacija Bobanovih, koji na tom otoku imaju i kuću, a i bivša tenisačica također rado boravi na Braču.

Podsjetimo, Boban je nedavno također snimljena na Braču u društvu stomatologinje Marijane Gikić (33) s kojom je viđen samo dva mjeseca nakon što je potvrdio da se razvodi od supruge Leonarde nakon 28 godina braka.

