Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
DEVETA SEZONA

Nakon izazova u 'Životu na vagi' intervenirala i Hitna, jedan tim možda izgubi važnu kariku

Foto: RTL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
11.09.2025.
u 15:50

Trenerica Mirna jednoj će članici svog tima pomoći da se lakše nosi s velikim strahom s kojim se bori već godinama

Pred kandidatima 'Života na vagi' je veliki izazov koji će već na prvi pogled izazvati znatiželju, ali i lagani strah pojedinaca. Svaki tim ima zadatak prebaciti lopte preko zida pomoću trampolina. S druge strane zida nalaze se mreže kojima kandidati moraju hvatati lopte i ponijeti ih do košara. No kako sve ne bi bilo tako jednostavno, Mirna i Edo uvest će dodatna pravila i na kandidate prenijeti dio odgovornosti.

„Vrijeme je da zaista pokažete svoje motoričke sposobnosti i dobar dogovor unutar tima jer nagrada je dosad možda najbolja“, zaintrigirat će ih sve treneri. Borbe i truda neće nedostajati, kao ni ozljeda, pa će zbog jedne kandidatkinje nakon izazova morati intervenirati i Hitna! Može li nastaviti trenirati kao i ostali ili će njezin plavi tim na neko vrijeme izgubiti važnu kariku?

Naporni trening bit će potpuno različita priča za crvene i plave. Jedni će sve odrađivati s velikom dozom motivacije i jasnim ciljem, dok će drugima nedostajati elana i želje pa će dan obilježiti velike sumnje, ali i prigovori te ljutnja trenera. Trenerica Mirna jednoj će članici svog tima pomoći da se lakše nosi s velikim strahom s kojim se bori već godinama, a motivacijski sastanci na kraju dana pokazat će koliko kandidatima znači tim i podrška trenera. 'Život' na vagi na rasporedu je večeras od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.
Ključne riječi
showbiz Nova sezona život na vagi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
ŽIVOT NA VAGI

Suze, emocije i neočekivani odlazak! Edo otkrio: 'Mislim da je on prvi u povijesti showa koji bi mogao izgubiti 100 kg'

Domagoj je idući stigao na vagu, a na prošlom vaganju imao je 214,9 kilograma. "Volio bih još bolje i jače, koji put glava hoće, ali tijelo ne da. Kada izađem, bit će nastavak ove priče. Prvi izazov sam odgledao i to mi je bilo najteže, mali izazov sam odradio najbolje što mogu", otkrio je Domagoj. Na vaganju je izgubio 6,7 kilograma, odnosno, 3,1% kilograma. "Bit ću hrabar pa ću reći ono što priželjkujem i osjećam. Mislim da je on prvi natjecatelj u povijesti 'Života na vagi' koji bi mogao izgubiti 100 kilograma", prognozirao je sretno trener Edo

ŽIVOT NA VAGI

Tjedan dana bazena za crvene, plavci se šale: 'Bit će teži na vagi jer će se napiti vode'

Zoran i Dubravko išli su drugi i Dudo je namjerno tresao gredu, što je njemu bilo jako zabavno. No Zoran se nije dao dekoncentrirati i odnio je bod za plavce. Sljedeći su bili Ivana i Ivica i crveni su odnijeli još jedan bod. Četvrti par bili su Josipa i Ana, koja je bila bolja. Marija je shvatila da je Sneki jača od nje pa je počela tresti gredu kao Dubravko, no nije uspjela u svom naumu i crveni su odnijeli još jedan bod. Zvonimir je bio bolji o Ivana, Ema od Nene, a Dominik od Tamare i crveni će zasluženo uživati tjedan dana u bazenu!

Video sadržaj
HRT

Mnogima omiljena domaća emisija vraća se na TV : U goste stiže i Aleksandar Stanković

Rubrike koje su tijekom godina postale zaštitni znak emisije i dalje ostaju dio programskog sadržaja. Ponedjeljkom će gledatelji uživati u cvjetnim kreacijama Saše Šekoranje, utorkom će se u rubrici Veterinarska ambulanta upoznati s kućnim ljubimcima i njihovim vlasnicima, srijedom će poznate osobe razgovarati s Dorijanom Klarićem u opuštenom tonu, četvrtak je rezerviran za kulinarske minute u kuhinji sa Suzy, dok petak donosi modna i filmska izdanja uz Izabelu Vrtar i Boška Piculu. Među najpopularnijim sadržajima i dalje se ističu rubrike „Cvijeće Saše Šekoranje“ i „U kuhinji kod Suzy“ koje na digitalnim platformama ostvaruju veliki doseg, a recepti i cvjetni savjeti postaju trajna inspiracija gledatelja

Vrbovec: Otvoren festival hrane "Kaj su jeli naši stari"
Video sadržaj
NA INSTAGRAMU

Doris Pinčić Guberović pokazala kako je izgledala proslava njenog 37. rođendana, ali i 2. rođendana njene kćeri

Objava, koja je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i komentara, sastoji se od nekoliko fotografija koje pričaju priču o ljubavi, sreći i slatkim malim životnim radostima. Na prvoj fotografiji vidimo pripreme za slavlje – svjećice za tortu sa brojevima 3, 7 i 2, jasno dajući do znanja da se slave dva velika datuma. Doris je zatim pokazala preslatku tortu u obliku srca, ukrašenu svjećicom u obliku broja dva s krunom, namijenjenu svojoj malenoj slavljenici.

Učitaj još