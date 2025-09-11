Naša pjevačica o teškoj godini iza nje: ''Bilo je to kao da prekineš 5 veza odjednom'

Poznata domaća pjevačica Zsa Zsa, pravog imena Jelena Žnidarić, iznenadila je i ganula svoje pratitelje na Instagramu emotivnom ovjavom u kojoj je otkrila što joj se sve događalo protekle godine. Pjevačica je otvorila dušu o raspadu svog dugogodišnjeg benda, osjećaju gubitka, ali i o pronalasku nove snage i inspiracije u ljudima s kojima, kako kaže, "diše kao jedno". “Stvari u životu nisu slučajne… Ljudi – nisu slučajni… Trenuci – nisu slučajni… S nekima dišeš k’o jedno, a znate se tek nešto malo… A to su moji dec ki Antonio Čorak i Matej Ilčić”, napisala je, predstavljajući nove članove svog benda. Prisjetila se i koliko joj je teško bilo prošle godine: “Prošla godina je bila teška, raspustila sam svoj dugogodišnji bend, puno je tu bilo gorkih okusa i suza… to vam je k’o da prekinete 5 veza odjednom. Ali… netom prije toga se kuhao naš mali trio, skromno na vjenčanjima. I raspad benda mu je samo dao priliku za nove ideje i novi prostor u životu da ih ostvarujemo… Bez kalkuliranja, gledanja koliko tko ima ‘koristi’ od tog sastava, koliko treba vremena uložiti… jedini fokus i ljepilo između nas je emocija i ljubav prema dobroj izvedbi i glazbi”.

“Ono kad ne ideš spavat do 3 ujutro jer te nosi kreativni val… Iako se budiš u 6 i ideš na put… ali koga briga za umor i napor! E – ta situacija mi je potvrdila da sam napokon uz prave ljude. Da žive ono kaj živim i ja”, dodala je.

Zsa Zsa je otkrila i da novi trio nosi simbolično ime – Lightworkers. “I ovo je apsolutno ono prvo što vam želim objaviti pod tim imenom… spontana kasnovečernja objava jedne spontane obrade najljepše pjesme ikad iz filma Gladijator, simboličnog imena (nakon svih životnih turbulencija): ‘Now we are free’!”, podijelila je.

U komentarima je ispričala i pozadinsku priču iza cijelog videa. “Priča je: Putovali smo na vjenčanje u Dubrovnik, spavali jednu noć na pola puta u apartmanu… krenuli vježbat ‘za sutra’, a na kraju smo sasvim slučajno za gušt zasvirali ovo… naježili se svi do kosti i nastavili svirati ovo isto do 3 ujutro… Snimili na diktafon, par tejkova… live… čista emocija. Toliko smo se nabrijali da smo odlučili da ‘sutra’ moramo nekako snimiti spot za to. Ali gdje? Tko da nas snima? Kad? Mission impossible. Uz to, pazi sad ovo: odlučili smo da ćemo je odsvirati i skroz na kraju vjenčanja, bez znanja mladenaca... A kad smo zasvirali, mladenka bila totalno van sebe jer pazi ovo – to joj je jedna od najdražih pjesama! Tko mi može reći da je to slučajno? Netko nam je šapnuo u uho večer prije…”

Na kraju, dogodila se prava mala čarolija u Dubrovniku. “Nakon vjenčanja smo umorni i preznojeni teglili užasno tešku opremu po Dubrovniku tražeći mjesto da to brzinski snimimo, nemamo pojma kako i idemo doma… Skoro smo odustali jer je jednostavno sve bilo preteško… Da bi od traganja na kraju od jada ‘tek toliko’ snimili to negdje na nekom uglu… Koji je ispao najljepše mjesto ikad – s lastavicama koje pjevaju na početku videa, ljudima koji su se skupljali oko nas i uživali u glazbi koja je odzvanjala po mističnom Dubrovniku… Sve je trajalo 10 min, neke cure na ulici koje smo prvi put vidjeli (nisu iz HR) su snimile kadrove ‘iz ruke’… Kakav predivan kaos. Još vjerujete da su stvari slučajne?”