Na Novoj TV kreće novi zabavni show, a otkrivamo koje poznate osobe su u stručnom panelu

Napetost raste kako se bliži premijera hit showa "Tko to tamo pjeva?'' 15. ožujka na Novoj TV, a sada je poznato i tko čini stručni panel. Alka Vuica, Gianna Apostolski, Luka Nižetić i Goran Vinčić u showu će biti desna ruka natjecateljima u borbi za osvajanjem novčane nagrade, a kako bi se nje domogli kroz niz izazova morat će odgonetnuti tko od 9 tajnih pjevača dobro pjeva, a tko ne i to bez da ih prethodno čuju. U svakoj epizodi stalnoj postavi panelista, pridružit će se i gostujući član, također osoba poznata javnosti.

Alka Vuica, pjevačica s dugogodišnjim iskustvom na glazbenoj sceni i svojom autentičnosti svakako će svojim savjetima biti od velike pomoći natjecateljima. ''Divno je biti u novom showu koji je narodan i donosi ljepotu, istinu, emocije i ljubav koja se prosipa u svakoj sekundi ovog vrhunskog i nevjerojatnog iskustva! ''Tko to tamo pjeva?'' je definitivno show koji će vas zaintrigirati i zabaviti, a mene je oduševio! Nije lako biti u showu jer je zahtjevan i iziskuje i znanje i intuiciju, ali baš zato je životan i nevjerojatan!'' izjavila je Alka.

Kao još jedan profesionalac u glazbenoj industriji s istančanim instinktom za prepoznavanje pravog pjevačkog dara, Luka Nižetić, također će pokušati pomoći natjecateljima, a početku showa na malim ekranima iznimno se veseli: ''Ovo je valjda najluđi format showa u kojem sam do sada sudjelovao, mislim to u najpozitivnijem smislu i to zbog dvije stvari, prva su panelisti i natjecatelji od kojih je svaki poseban, osebujan, a druga, radi se o showu u kojem se može dobiti novčana nagradu na temelju nečijeg antitalenta.'', kazao je Luka i dodao: ''Gledatelji mogu očekivati neočekivano, puno glazbe, smiješnih situacija, zabavu. Meni je bar snimajući svaku epizodu bilo nestvarno veselo, a opet napeto i na trenutke emotivno. Jedva čekam da gledatelji vide i osjete atmosferu koja je vladala u studiju, uvjeren sam da neće htjeti propustiti niti jednu emisiju!''

VEZANI ČLANCI

S uvjerljivom karizmom i iskustvom u showbizzu, uspješna poduzetnica Gianna Apostolski donosi svoj jedinstveni pečat kao članica panela showa ''Tko to tamo pjeva?'' ''Osjećam se jako uzbuđeno i jedva čekam da krene emitiranje, jer ovo će biti najgledaniji show do sada na ovim prostorima za sve generacije, u to sam sigurna. Od showa gledatelji mogu očekivati dobru zabavu, puno smjeha, suza, famozne natjecatelje i naše tajne glasove koji će nam cijeli show začiniti i zapapriti. U ovom showu ''Dobro je loše, a loše je dobro'', pomičemo granice zabave i očekujte neočekivano! Neka zabava krene!'', izjavila je Gianna.

Smijeh će biti zajamčen s komentarima stand up komičara Gorana Vinčića. Sa svojom briljantnom komičarskom vještinom ne samo da će gledatelje nasmijati, već će doprinijeti neophodnoj dozi zabave tijekom svake epizode. ''Jedva čekam da show počne jer je nešto najluđe na čemu sam radio! Kolege panelisti su sjajni, natjecatelji više nego zabavni i mislim da će se show svidjeti gledateljima. Moja uloga kao najmlađeg panelista je unijeti nemir i dramu na duhovit način, ali s obzirom da sam čovjek iz naroda - svakako mi je cilj pomoći natjecateljima da osvoje što više!'' uzbuđeno će Goran.

''Tko to tamo pjeva?" je nevjerojatno popularan show koji je osvojio gledatelje diljem svijeta zbog svog jedinstvenog koncepta. Ova emisija stavlja natjecatelje pred panel poznatih osoba čiji je zadatak otkriti tko među njima ima stvarni pjevački talent, a tko je samo dobar glumac. Svaka epizoda je puna izazova, smijeha i neočekivanih obrata, a obećava nezaboravne trenutke za gledatelje svih dobnih skupina. Novi show ''Tko to tamo pjeva?' pod voditeljskom palicom Frane Ridjana, ne propustite u petak, 15. ožujka od 20.15 sati na Novoj TV!

VIDEO Gdje je danas Stefany Hohnjec? Okrenula se vjeri, a suprug joj završio u pritvoru