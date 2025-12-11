Mladen Grdović o razlogu velike svađe sa Sanaderom: 'Ta njegova izjava me toliko pogodila da mu se više nikada nisam javio'

Mladen Grdović, jedan od najpoznatijih hrvatskih glazbenika, 9. prosinca gostovao je u Večernjakovoj emisiji "Show na kvadrat" povodom iznimnog jubileja – 45 godina zavidne karijere. Tom prilikom podijelio je s publikom detalje iz svog privatnog života, ali i brojne zanimljivosti koje dosad nisu bile poznate široj javnosti. Emisija je bila prilika da se prisjeti svojih najvažnijih trenutaka, kako onih profesionalnih, tako i osobnih. Povod za intervju u emisiji bio je nadolazeći doček Nove godine u Sisku, kojem se Mladen izuzetno veseli. Svi koji ga poznaju svjesni su njegove strasti prema glazbi i njegovom nepresušnom entuzijazmu prema živim nastupima, a Grdović je najavio da će to biti fešta za pamćenje, punu emocija i zagarantirane zabave. Osim toga, 8. veljače slavi 45 godina karijere velikim koncertima u prestižnoj Dvorani Vatroslava Lisinskog, na kojima će, kako sam kaže, osjetiti posebnu povezanost s publikom, koja mu je kroz godine bila vjetar u leđa. Ta prilika za proslavu velikog jubileja, za njega je više od običnog nastupa – to je, kako ističe, prilika za ponovno okupljanje, za slavlje zajedničkog puta koji je podijelio s obožavateljima i prijateljima.

VIDEO:

Grdović je u emisiji odgovarao na brojna pitanja, pa čak i na ona koja su imala osobnu, i pomalo škakljivu notu. Otvoreno je progovorio o mnogim važnim trenucima svog života, od najtežih do najljepših. Istaknuo je tužnu činjenicu prerane smrti svog brata, kao i gubitak roditelja, što je za njega bilo izuzetno bolno iskustvo. "Tuga ne prolazi, ali s vremenom naučiš nositi se s njom", rekao je, dodajući da ga ti trenuci i danas snažno oblikuju. U istom dahu prisjetio se i lijepe prošlosti s bivšom suprugom Brankicom, s kojom je dijelio brojne posebne trenutke. Neizostavan dio razgovora bila je i tema njegove kćeri Sare, koja danas ima vezu s popularnim hrvatskim košarkašem. Mladen je govorio i o svom odnosu sa Sarinom majkom, s kojom, kako je priznao, nije u kontaktu. Otvoreno je rekao da nikada nije želio obnoviti taj odnos, ističući da je to za njega pitanje prošlosti. Jedna od tema razgovora svakako je bila i njegova borba s alkoholizmom. Grdović je priznanje o svom dugogodišnjem poroku iskoristio kao priliku da podigne svijest o opasnostima pretjeranog konzumiranja alkohola, osobito kada je riječ o vožnji. Naime, prošle godine, zbog vožnje pod utjecajem alkohola, uhićen je s čak 3,6 promila u krvi. Mladen je priznao da je bio svjestan svojih postupaka i posljedica koje su uslijedile. Priznao nam je kako misli da su ga "izdajice koje su ljubomorne na njega prijavile policiji". Na pitanje o vozačkoj dozvoli, glazbenik je dodao da je sada bez nje, a policajci ga navodno "mole" da ponovno polaže vozački ispit.

Jedan od najzanimljivijih trenutaka emisije bila je Grdovićeva priča o bivšem premijeru Ivi Sanaderu, s kojim je nekoć bio vrlo blizak. Iako su bili prijatelji, danas nisu u kontaktu. Grdović je otkrio kako je pjevao u političkim kampanjama, no nikada nije bio adekvatno plaćen za svoj angažman. "Ivo Sanader i ja smo bili veliki prijatelji, a ja nikakve mrlje na sebi nisam imao. Meni je tada bilo najvažnije pjevati pjesmu "Tu je moj dom". Mogao sam ih tražiti što sam želio, ali to nije bilo u mojim mislima", kazao je između ostalog te se nadovezao na odnos sa Sanaderom: "Kada sam se razbio sa svojim Ferrarijem Ivo je izjavio da ja ne znam u kakvom je stanju država. Ta njegova izjava je mene toliko pogodila i uvrijedila i više nikada mu se nisam javio", ispričao je, a cijelu anegdotu pogledajte u našoj emisiji ispod ili na YouTubeu.