Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
OTVORIO JE DUŠU

Mladen Grdović o razlogu velike svađe sa Sanaderom: 'Ta njegova izjava me toliko pogodila da mu se više nikada nisam javio'

Foto: Pixsell
1/27
Autor
Zvonimir Milaković
11.12.2025.
u 11:26

Grdović se osvrnuo na odnos s njegovim nekadašnjim "velikim prijateljem", bivšim premijerom Republike Hrvatske, Ivom Sanaderom te je otkrio zbog čega su se posvađali i što mu sve zamjera.

Mladen Grdović, jedan od najpoznatijih hrvatskih glazbenika, 9. prosinca gostovao je u Večernjakovoj emisiji "Show na kvadrat" povodom iznimnog jubileja – 45 godina zavidne karijere. Tom prilikom podijelio je s publikom detalje iz svog privatnog života, ali i brojne zanimljivosti koje dosad nisu bile poznate široj javnosti. Emisija je bila prilika da se prisjeti svojih najvažnijih trenutaka, kako onih profesionalnih, tako i osobnih. Povod za intervju u emisiji bio je nadolazeći doček Nove godine u Sisku, kojem se Mladen izuzetno veseli. Svi koji ga poznaju svjesni su njegove strasti prema glazbi i njegovom nepresušnom entuzijazmu prema živim nastupima, a Grdović je najavio da će to biti fešta za pamćenje, punu emocija i zagarantirane zabave. Osim toga, 8. veljače slavi 45 godina karijere velikim koncertima u prestižnoj Dvorani Vatroslava Lisinskog, na kojima će, kako sam kaže, osjetiti posebnu povezanost s publikom, koja mu je kroz godine bila vjetar u leđa. Ta prilika za proslavu velikog jubileja, za njega je više od običnog nastupa – to je, kako ističe, prilika za ponovno okupljanje, za slavlje zajedničkog puta koji je podijelio s obožavateljima i prijateljima.

VIDEO:

Grdović je u emisiji odgovarao na brojna pitanja, pa čak i na ona koja su imala osobnu, i pomalo škakljivu notu. Otvoreno je progovorio o mnogim važnim trenucima svog života, od najtežih do najljepših. Istaknuo je tužnu činjenicu prerane smrti svog brata, kao i gubitak roditelja, što je za njega bilo izuzetno bolno iskustvo. "Tuga ne prolazi, ali s vremenom naučiš nositi se s njom", rekao je, dodajući da ga ti trenuci i danas snažno oblikuju. U istom dahu prisjetio se i lijepe prošlosti s bivšom suprugom Brankicom, s kojom je dijelio brojne posebne trenutke. Neizostavan dio razgovora bila je i tema njegove kćeri Sare, koja danas ima vezu s popularnim hrvatskim košarkašem. Mladen je govorio i o svom odnosu sa Sarinom majkom, s kojom, kako je priznao, nije u kontaktu. Otvoreno je rekao da nikada nije želio obnoviti taj odnos, ističući da je to za njega pitanje prošlosti. Jedna od tema razgovora svakako je bila i njegova borba s alkoholizmom. Grdović je priznanje o svom dugogodišnjem poroku iskoristio kao priliku da podigne svijest o opasnostima pretjeranog konzumiranja alkohola, osobito kada je riječ o vožnji. Naime, prošle godine, zbog vožnje pod utjecajem alkohola, uhićen je s čak 3,6 promila u krvi. Mladen je priznao da je bio svjestan svojih postupaka i posljedica koje su uslijedile. Priznao nam je kako misli da su ga "izdajice koje su ljubomorne na njega prijavile policiji". Na pitanje o vozačkoj dozvoli, glazbenik je dodao da je sada bez nje, a policajci ga navodno "mole" da ponovno polaže vozački ispit.

Željkovo imanje u Baškoj razočaralo Đurđu: 'Ovo je jazbina na moru koja nije ni za zečeve'
1/11

Jedan od najzanimljivijih trenutaka emisije bila je Grdovićeva priča o bivšem premijeru Ivi Sanaderu, s kojim je nekoć bio vrlo blizak. Iako su bili prijatelji, danas nisu u kontaktu. Grdović je otkrio kako je pjevao u političkim kampanjama, no nikada nije bio adekvatno plaćen za svoj angažman. "Ivo Sanader i ja smo bili veliki prijatelji, a ja nikakve mrlje na sebi nisam imao. Meni je tada bilo najvažnije pjevati pjesmu "Tu je moj dom". Mogao sam ih tražiti što sam želio, ali to nije bilo u mojim mislima", kazao je između ostalog te se nadovezao na odnos sa Sanaderom: "Kada sam se razbio sa svojim Ferrarijem Ivo je izjavio da ja ne znam u kakvom je stanju država. Ta njegova izjava je mene toliko pogodila i uvrijedila i više nikada mu se nisam javio", ispričao je, a cijelu anegdotu pogledajte u našoj emisiji ispod ili na YouTubeu.

Ključne riječi
Ivo Sanader emisija intervju glazbenik Show na kvadrat Mladen Grdović showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
KU
Kujttim
11:40 11.12.2025.

Nije točno! Nakon niza prometnih nesreća i vožnje pod utjecajem alkohola, sud je Grdoviću, kao višestrukom kršitelju trebao oduzeti Ferrari. A nije! Dakle, stalno ga je Sanader štitio. Zadarski sudovi i Sanader.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!