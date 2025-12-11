Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 121
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
LJUBAV JE NA SELU

Đurđa otkrila razloge odlaska iz Željkove kuće: 'U glavi mi se vrtio taj uski prostor'

Foto: RTL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
11.12.2025.
u 13:30

Iako je napustila show, Đurđa nema loše osjećaje prema Željku. "Ne zamjeram mu ništa, ali mi nismo morali ići na more. Mene muči što on hoće biti nešto što nije", rekla je. Na kraju, Đurđa je podijelila i svoje mišljenje o sudjelovanju u 'Ljubav je na selu'. "U svom sudjelovanju u 'Ljubav je na selu' ne bih promijenila ništa. Puno toga sam naučila", zaključila je Đurđa.

Đurđa iz 'Ljubav je na selu' je za RTL.hr otkrila da je njen boravak u Željkovoj kući u Baškoj bio prava noćna mora zbog klaustrofobije i neskladnih uvjeta smještaja. "Kad sam ušla u njegovu kuću u Baškoj u glavi mi se vrtio taj uski prostor, ja sam klaustrofobična. Kuhinje nije bilo, na stolu bio sam jedan rešo. Tamo se nije moglo kuhati, samo podgrijavati. Razlog zbog kojeg sam otišla je bila klaustrofobija", ispričala je Đurđa, objašnjavajući kako su uvjeti smještaja uzrokovali njezinu nelagodu. Ona je također komentirala stepenice koje su joj izazvale dodatni stres. "Što se tiče stepenica, mene je to podsjetilo na mlin, odmah sam dobila fras", priznaje Đurđa.

Osim toga, Đurđa je otkrila da ni druge djevojke nisu bile zadovoljni smještajem. "Cure su rekla da ni njima taj smještaj nije u redu. Pitala sam ih slažu li se sa mnom i one su rekla da, ali da on trenutačno nema ništa drugo. Htjela sam da potvrde da govorim istinu. Sara i Nada su me iznevjerile", otkrila je Đurđa, koja je bila nezadovoljna što nije dobila njihovu podršku.

FOTO Spektakl A-strana banda u Tvornici kulture oduševio je publiku svih generacija
1/52

Iako je napustila show, Đurđa nema loše osjećaje prema Željku. "Ne zamjeram mu ništa, ali mi nismo morali ići na more. Mene muči što on hoće biti nešto što nije", rekla je. Na kraju, Đurđa je podijelila i svoje mišljenje o sudjelovanju u 'Ljubav je na selu'. "U svom sudjelovanju u 'Ljubav je na selu' ne bih promijenila ništa. Puno toga sam naučila", zaključila je Đurđa.

Podsjetimo, "Kud sam ja došla?", pitala se šokirano dok je s nevjericom promatrala interijer. Njezine kritike nizale su se jedna za drugom. Posebno joj je zasmetala posteljina, za koju je ustvrdila da je "živa sintetika", a opasne i strme stepenice bile su samo kap koja je prelila čašu. "Ne možeš se ni popeti ni sići niz stepenice. Past ćeš!", upozoravala je, ne skrivajući zgražanje nad uvjetima smještaja. Smetalo joj je sve – od skučenog prostora i strmih stepenica do činjenice da more nije na dohvat ruke. "Mi smo došli na more, gdje je more? Kako ću doći do mora?", prigovarala je Željku.

Dok su se Đurđine kritike zaoštravale, Željko je pokušavao obraniti svoj dom i trud koji je u njega uložio. "Ja sam ponosan na svoju kuću jer sam ja to krvavo zaradio i krvavo sam novac uložio", odlučno je rekao, ističući kako ga Đurđine riječi ne mogu izbaciti iz takta. Njezino ponašanje pripisao je "njezinoj sramoti i njezinom karakteru", dajući do znanja da se ne namjerava ispričavati za ono što je stvorio. Druge dvije djevojke pokušale su smiriti situaciju, komentirajući kako je smještaj sasvim u redu jer se "većina vremena ionako provodi na plaži", no njihovi pokušaji bili su uzaludni.

Ključne riječi
showbiz RTL Đurđa Antolović Ljubav je na selu

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Ljubavnici
Video sadržaj
MARIO REGELJA

Frontmen Ljubavnika o suradnji s Laurom Prgomet i što mu je za to rekla partnerica Antonija Šola: 'Sigurno je da će ostati zapamćena'

Dino ih je upitao smatraju li da im je Laura doprinijela u popularnosti pjesme, na što je Igor šaljivo odgovorio: "Mislim da će naša pjesma dodatno pridonijeti njezinoj popularnosti, ha, ha", te dodao: "Nismo imali cilj da ona na bilo koji način 'podigne' našu popularnosti, nego je jednostavno djevojka atraktivna, poznata u cijeloj Hrvatskoj i pokazala se kao odličan izbor za takvu pjesmu i takav spot."

Velimir Grgić u Busanu
Video sadržaj
AZIJSKI VELEGRAD

'Seul nudi nevjerojatnu količinu stvari, duha, kreativnosti, okusa, mirisa i podražaja koju grad nudi'

Svaka večernja šetnja pod neonom urbanih centara Seula je nezaboravna. Ali uspomene s mora ipak su uvijek posebne – zalazak sunca na plaži u Busanu, jedenje jegulje poslužene iz zadimljenog drvenog sanduka, ribarska tržnica s umirovljenicima koji uživaju u uličnim karaokama, prežderavanje u restoranu koji poslužuje cijelo pile na tanjuru, pogled sa 101. kata Haeundae tornja.., kazao je Grgić

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!