Đurđa otkrila razloge odlaska iz Željkove kuće: 'U glavi mi se vrtio taj uski prostor'

Đurđa iz 'Ljubav je na selu' je za RTL.hr otkrila da je njen boravak u Željkovoj kući u Baškoj bio prava noćna mora zbog klaustrofobije i neskladnih uvjeta smještaja. "Kad sam ušla u njegovu kuću u Baškoj u glavi mi se vrtio taj uski prostor, ja sam klaustrofobična. Kuhinje nije bilo, na stolu bio sam jedan rešo. Tamo se nije moglo kuhati, samo podgrijavati. Razlog zbog kojeg sam otišla je bila klaustrofobija", ispričala je Đurđa, objašnjavajući kako su uvjeti smještaja uzrokovali njezinu nelagodu. Ona je također komentirala stepenice koje su joj izazvale dodatni stres. "Što se tiče stepenica, mene je to podsjetilo na mlin, odmah sam dobila fras", priznaje Đurđa.

Osim toga, Đurđa je otkrila da ni druge djevojke nisu bile zadovoljni smještajem. "Cure su rekla da ni njima taj smještaj nije u redu. Pitala sam ih slažu li se sa mnom i one su rekla da, ali da on trenutačno nema ništa drugo. Htjela sam da potvrde da govorim istinu. Sara i Nada su me iznevjerile", otkrila je Đurđa, koja je bila nezadovoljna što nije dobila njihovu podršku.

Iako je napustila show, Đurđa nema loše osjećaje prema Željku. "Ne zamjeram mu ništa, ali mi nismo morali ići na more. Mene muči što on hoće biti nešto što nije", rekla je. Na kraju, Đurđa je podijelila i svoje mišljenje o sudjelovanju u 'Ljubav je na selu'. "U svom sudjelovanju u 'Ljubav je na selu' ne bih promijenila ništa. Puno toga sam naučila", zaključila je Đurđa.

Podsjetimo, "Kud sam ja došla?", pitala se šokirano dok je s nevjericom promatrala interijer. Njezine kritike nizale su se jedna za drugom. Posebno joj je zasmetala posteljina, za koju je ustvrdila da je "živa sintetika", a opasne i strme stepenice bile su samo kap koja je prelila čašu. "Ne možeš se ni popeti ni sići niz stepenice. Past ćeš!", upozoravala je, ne skrivajući zgražanje nad uvjetima smještaja. Smetalo joj je sve – od skučenog prostora i strmih stepenica do činjenice da more nije na dohvat ruke. "Mi smo došli na more, gdje je more? Kako ću doći do mora?", prigovarala je Željku.

Dok su se Đurđine kritike zaoštravale, Željko je pokušavao obraniti svoj dom i trud koji je u njega uložio. "Ja sam ponosan na svoju kuću jer sam ja to krvavo zaradio i krvavo sam novac uložio", odlučno je rekao, ističući kako ga Đurđine riječi ne mogu izbaciti iz takta. Njezino ponašanje pripisao je "njezinoj sramoti i njezinom karakteru", dajući do znanja da se ne namjerava ispričavati za ono što je stvorio. Druge dvije djevojke pokušale su smiriti situaciju, komentirajući kako je smještaj sasvim u redu jer se "većina vremena ionako provodi na plaži", no njihovi pokušaji bili su uzaludni.