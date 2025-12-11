Ima li smisla zagrebački kolodvor seliti 200 metara? Pitali smo to prometne stručnjake i prijevoznike, ovo su nam rekli

Bio bi bliže željezničkom kolodvoru, povezati se s njim može i pješačkim podzemnim tunelom, pa zašto ne bismo autobusni kolodvor preselili kod bivše tvornice Gredelj? Razmišljaju tako na Radićevu trgu, a potvrdio je to nedavno i gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Potrebna suradnja s HŽ-om

– De facto treba graditi novi kolodvor. Nekakva znatna obnova na postojećoj lokaciji dugoročno nije najracionalnija. Bolje je da bude bliže željezničkom kolodvoru, da bude spojen s njim – izjavio je gradonačelnik gostujući na Radio Sljemenu. Priznao je i da se za buduću lokaciju razmatrala zgrada bivše Zagrebačke banke kod Paromlina, koja je sad srušena, no vlasnik nekretninu nije htio prodati.

Postoje li nekakvi detaljniji planovi, pitali smo Grad, a zanimalo nas je i odustaje li se od ideje da se ondje, jednog dana, izgrade stanovi. Kako su nam odgovorili, prostor je dovoljno velik i za jedno i za drugo. – Područje zone Gredelja i Glavnog kolodvora, površine oko 43 hektara, zadnjim je izmjenama Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba objedinjeno u jedinstveni zahvat za koji je propisana procedura provedbe gradskog projekta, javnog urbanističkog natječaja te obveza donošenja urbanističkog plana uređenja. Cilj gradskog projekta Gredelj jest preobrazba ove trenutačno nedovoljno iskorištene površine u središtu Zagreba u živo urbano središte uređenjem prometnih terminala te uvođenjem javnih, društvenih i kulturnih sadržaja kao i stambene i poslovne namjene – napominju na Radićevu trgu.

Da autobusni i željeznički kolodvor budu što bliže, veliki je plus, ističu u Gradu, a jednog dana kad se denivelira pruga koja metropolu praktički dijeli na dva dijela, dodaju, prometna povezanost s četvrtima poput Donjeg grada i Trnja bit će bolja. Za realizaciju ovog velikog plana treba još, međutim, proći mnogo koraka. Područje Gredelja i okolice uredit će se urbanističkim planom uređenja koji tek treba izraditi, a potrebna je i suradnja s Hrvatskim željeznicama.

– Provedba gradskog projekta i izrada programa natječaja tek slijedi, a preduvjet za njihovo pokretanje je rješenje visinske razine željezničke pruge i prostora za razvoj novog željezničkog kolodvora. Programom za provedbu natječaja, odnosno izradu urbanističkog plana uređenja odredit će se ciljevi izrade plana, obuhvat i šire utjecajno područje, planirani sadržaji, minimalni udio javnih namjena i sadržaja, udio priuštivog stanovanja te konzervatorski uvjeti nadležnog tijela zaštite – napominju u Gradu. Hoće li se plan ikad realizirati, ostaje vidjeti, no vrlo je vjerojatno da to neće biti u ovom desetljeću. Upravo je, naime, raspisan natječaj za zakup uredskih, ugostiteljskih i prodajnih prostora na području postojećeg kolodvora, a zakup bi, prema njegovim uvjetima, trebao trajati 10 godina.

U Gradu, dakle, ozbiljno razmatraju preseljenje autobusnog kolodvora, no budući da je nova lokacija udaljena tek dvjestotinjak metara, nameće se pitanje isplativosti skupocjenog zahvata. Budući da se kolodvor nalazi u širem središtu metropole, autobusi se do njih moraju probijati kroz prometne gužve, što nerijetko uzrokuje i kašnjenja. Zato se može očekivati da situacija neće biti ništa drukčija bude li terminal na Gredelju. Prometni stručnjaci, međutim, drže da je područje bivše tvornice ipak bolje od lokacije na Držićevoj.

– Naravno, nema potpuno sretnog rješenja, jer gužve se ne mogu posve izbjeći. Predviđena lokacija, međutim, barem djelomično rasterećuje križanje Držićeve i Vukovarske. Treba spomenuti da veći europski gradovi poput Frankfurta također planiraju tako da sva prometna čvorišta budu u neposrednoj blizini, sviđa mi se i ideja tunela – smatra prometni stručnjak Željko Marušić. Sviđa se Gredelj i sudskom vještaku za cestovni promet Goranu Husinecu.

– Mislim da je ovo O. K. rješenje, gradit će se nova i veća zgrada, što je definitivno na korist prijevoznicima i putnicima. A što se prometne situacije tiče, neće tu biti neke značajne promjene. Nadam se da će ostaviti i stari kolodvor – komentira Husinec.

Mjesta napretek ima u Blatu

Prijevoznici, pak, ovim rješenjem nisu pretjerano zadovoljni. – Nama ostaje potpuno isto. I dalje će nam trebati gotovo sat vremena da se probijemo kroz grad do kolodvora. Ja smatram, a kolege se slažu, da je kolodvor potrebno premjestiti negdje na ulazu u grad, poput Dupca ili kod Velesajma – kaže član uprave Čazmatransa Damir Pavlović. Slažu se i u Flixbusu. – U stručnom smislu, smatramo da bi optimalno rješenje bilo pozicioniranje autobusnog kolodvora na rubnim zonama grada, u sklopu Park&Ride sustava, uz snažnu integraciju s gradskim prometom – tramvajskim i autobusnim linijama visokog kapaciteta te gdje je moguće i sa željezničkim prijevozom – kaže Dean Čebohin, direktor razvoja poslovanja FlixBusa za Hrvatsku i regiju.

Marušić, međutim, smatra da je selidba kolodvora izvan centra loša ideja. – Ima svoje prednosti, ali i jako mnogo mana. Nismo dovoljno dobro povezani javnim prijevozom – drži. Husinec se s kolegom slaže, no ipak je dao svoj prijedlog za alternativnu lokaciju kolodvora.

– Kod buduće bolnice u Blatu ima mjesta napretek, samo prvo treba stvoriti dobru mrežu autobusa i tramvaja. Možda bi tada stvar funkcionirala – kaže.•

Područje Gredelja ima dovoljno mjesta i za prometni terminal i gradnju priuštivih stanova, kažu u Gradu, a detalji će se definirati urbanističkim planom uređenja