Djeca Harisa i Meline Džinović u hotel su mami nosili hranu, a glazbenik je sada otkrio kako sve podnose

Glazbenik Haris Džinović (72) sa svojom je, 30 godina mlađom suprugom Melinom u ljubavi bio dugi niz godina, od 2002., a onda su početkom godine srpski mediji počeli pisati kako je njihovoj romansi došao kraj. Naime, Blic je tada pisao da se Haris iselio iz obiteljske vile u koju su uselili 2021. godine, a zajedno su je gradili četiri godine. Kurir je pak pisao da je Melina živjela u hotelu dok je tražila novi stan, a ona je snimljena i tijekom druženja s djecom koju bi samo dopratila do vile.

Do sada nijedno od njih nije osobno komentiralo razvod, ali medijsku šutnju je prvi prekinuo glazbenik za IN magazin. ''Ona zna razlog, ona je napustila mene, nisam ja nju.. Ja ne znam ništa, uglavnom prevareni muž zadnji sazna'', progovorio je Haris i dodao potom: ''Kažu ljudi da je razvod poslije smrti najteža stvar.. Ja bih to malo demantirao. Pa fino, ako se tebi ne sviđa da budeš sa mnom, neću ni ja s tobom'', zaključio je kratko.

Par ima dvoje djece: kćer Đinu (20) i sina Kana (18), a Haris je otkrio kako su to oni podnijeli.

- Oni su poprilično veliki, ali nije im to lako palo - rekao je glazbenik. Inače, njihova kćer poznata je po svojim objavama na društvenim mrežama gdje se ističe svojom ljepotom i luksuznim stilom života. Njihov sin Kan studira ekonomiju, a otac ga opisuje kao dobrog studenta.

Podsjetimo, srpski Kurir ranije je pisao i da su sin i kćer svakodnevno posjećivali majku tijekom njezina boravka u hotelu te joj nosili hranu iz vile koju su pripremali njihova kućna pomoćnica i Haris koji je poznat kao dobar kuhar. Melina je dugi niz godina na posebnom planu prehrane, a nakon što se iselila Haris je, kako tvrdi prijatelj blizak paru, pristao da i dalje kuha za nju po planu nutricioniste. Osim toga, Melina redovno i trenira.

Inače, prijatelj para u siječnju je kazao da se radi o sporazumnom razvodu. - Melina i Haris Džinović su se odlučili na sporazumni razvod, budući da njihov odnos nije štimao najbolje već neko vrijeme. Donijeli su trenutno najbolju moguću odluku za njih i njihovu djecu. Haris se već iselio iz njihove vile na Senjaku, a Melina je ostala tamo s djecom. U tijeku je proces razvoda braka, a kasnije će biti određeno i kako će imovina biti raspodijeljena među njima - rekla je ta osoba, a novinari Blica nazvali su tada i pjevača za komentar.

- Ne mogu davati komentar, spremam se za odlazak na put. Sada ne mogu davati nikakve komentare - rekao im je Haris koji je s Melinom u braku od 2014. godine. Ove navode je i Melina komentirala za Pink.

- Razumite me, ne bih na tu temu. Hvala na pozivu - rekla je kratko.

Par je sudbonosno 'da' izgovorio na luksuznoj jahti usidrenoj u blizini Dubrovnika, a na vjenčanju je bilo tridesetak uzvanika, samo bliski prijatelji i članovi obitelji.

- Nismo utvrdili točno vrijeme vjenčanja, već smo se u suton popeli na palubu da ispunimo formalnost. Nije bilo nervoze i treme, karakterističnih za takve događaje. Prezime sam preuzela s posebnom lakoćom jer ga od 2003. godine smatram svojim. Đina i Kan bili su presretni, prisustvovali su vjenčanju svojih roditelja i tako iskusili nešto za što većina djece ostane uskraćena ‒ ispričala je Melina jednom prilikom. Na luksuznoj jahti nakon što su izgovorili 'da' nastaviti su krstariti devet dana i obišli su Pelješac, Korčulu, Vis, Hvar, Split, Trogir...

