Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
MASTERCHEF

Egon Jurić napustio show: 'Neću odustati od kuhanja. Imam ja još svojih planova i ciljeva i dok to ne ostvarim'

Foto: Nova TV
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
10.12.2025.
u 00:05

„Egon, je l' ti teško? Ne treba ti biti. Došao si vrlo daleko u MasterChefu. Znaš zašto? Zato što imaš talent. Kad to shvatiš, bit ćeš tri puta jači. Ima da razvališ“, poručio mu je chef Goran

Stres test u tjednu „pomaknute“ gastronomije donio je napet i zahtjevan izazov za Renatu, Egona, Otta i Selmu koji su se borili za ostanak u MasterChefu. Ovih četvero kandidata ušlo je u crvenu zonu, svaki sa svojim pristupom i dozom nervoze. Prva faza stres testa bio je kviz znanja koji je vrlo brzo pokazao tko je najsigurniji u naučenom. Otto je dominirao i osvojio čak 12 bodova, dok su ostali bili daleko iza njega. „Ni jedan bod im neću dati, ništa im ne dam“, našalio se Otto, a uvjerljiva pobjeda u prvoj fazi donijela mu je jedinu prednost – pravo na postavljanje pitanja u idućoj fazi.

Druga faza donijela je izradu toršona, ključne komponente Goranova autorskog deserta „Šnenokle volume 2“, njegove sofisticirane verzije tradicionalnih šnenokli. Upravo je taj zadatak trebao presuditi tko će se spasiti, a tko će morati ući u najtežu, treću fazu stres testa. Chef Goran obišao je radne jedinice i nije skrivao dojmove. „Egon, sve ti je pošlo po krivu, sve“, rekao mu je. Selmi je poručio: „Uredno si smotala toršon, ali je predebeo“, a Renati da je pretjerala s marinadom. No ključni trenutak stigao je kad je došao do Otta. „Ovo je najljepši, najuredniji i najkompaktniji toršon“, rekao mu je Goran, čime je Otto odmah osigurao prolaz i izbjegao najtežu etapu stres testa.

U trećoj, završnoj fazi, Renata, Egon i Selma morali su replicirati Goranovo jelo u formatu follow the chef. Nervoze nije nedostajalo. „Ako  razočaram Gorana, osjećat ću se kao učenik koji nije dobro slušao na satu“, rekla je Selma, dok se Egon borio s plastičnom folijom. „To je moj glavni neprijatelj, lijepi se kad ne treba, neće se odlijepiti kad treba.“ Na kušanju su razlike postale jasne. Egonov desert imao je dobre okuse, ali je tehnika bila slaba. Renatin tanjur pregazila je kandirana naranča koja je, kako je rekao Goran, „preuzela igru i nije pustila ostale namirnice da dođu do izražaja“. Selma je, unatoč vlastitim sumnjama, ponudila najkompletniji tanjur. „Lijepo se osjete svi okusi, jedno nadopunjuje drugo, dolazi fino tostirani lješnjak, pa ta karamela, jetra se stalno vrti po ustima, jako lijepo“, rekao je Goran. Selma je tako postala prva kandidatkinja od njih troje koja ulazi u top 8, a odluka između Renate i Egona bila je teška, no žiri je zaključio da je Renatin tanjur ipak za nijansu bio bolji.„Renata, ti ideš u top 8“, rekao je chef Stjepan. Za Egona je to značilo kraj natjecanja, a oproštaj je bio emotivan i pun podrške. „Egon, je l' ti teško? Ne treba ti biti. Došao si vrlo daleko u MasterChefu. Znaš zašto? Zato što imaš talent. Kad to shvatiš, bit ćeš tri puta jači. Ima da razvališ“, poručio mu je chef Goran. „Najdraže od svega mi je što su svi mislili da sam neki zeznuti, zatvoren, smrknut, a onda shvatili koliko sam mekan iznutra. Neću odustati od kuhanja. Imam ja još svojih planova i ciljeva i dok to ne ostvarim“, zaključio je Egon. Nakon njegovog odlaska, u MasterChefu je ostalo samo osam kandidata, a što ih čeka u završnim ciklusima natjecanja i koliko će biti spremni izdržati sve napetije izazove, gledatelji će doznati u sljedećim epizodama MasterChefa na Novoj TV.

Supruga premijera Plenkovića zasjala na primanju kod Macrona poput hollywoodske dive
Ključne riječi
Nova TV masterchef showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
LJUBAV JE NA SELU

Emocije je sve teže sakriti! Roberta iznenadio Sanjin dolazak, a Josip ljubio Dottie: 'Ti si sve što želim'

U Bilicama Dottie je ostvarila svoj tajni plan i Josipa E. dovela na romantičnu večeru samo za njih.  „Stvarno je izgledala privlačno,  što može bolje od toga“ bio je impresioniran, a oduševila ga je i hrana, „Vruće i vatreno!“ Dok su se držali za ruke, Dottie je zanimalo kakvi su Josipovi osjećaji, a on je bio iskren: „Ti si sve što želim, ali imamo vremena za upoznavanje.“ Pao je i strastveni poljubac, a golupčići su se zatim uputili u romantičnu šetnju

Video sadržaj
15
TV KRITIKA

Ovo je bilo stvarno previše: Voditelj Smrtić je vodio 'Otvoreno' tako da je svatko mogao izreći bilo što mu padne na pamet

Nakon velikog antifašističkog skupa održanog dan ranije, u ponedjeljak je Damir Smrtić napravio emisiju upravo s tom temom i pozvao nekoliko političara lijeve i desne provenijencije. Cijelo vrijeme od skupa do emisije, a možemo reći i tjednima, ako ne i mjesecima prije, cijelo hrvatsko društvo je bilo izrazito polarizirano, zbog čega smatram da i HRT, kao i svi odgovorni mainstream mediji, mora voditi politiku koja vodi smirivanju polarizacije

Superpotjera
Video sadržaj
SUPERPOTJERA

Radovan sjajnom igrom nadigrao lovce, oni mu čestitali: 'Pobijediti Krešu nije problem'

Radovanu nije bilo poznato da je Peter Sellers utjelovio tri različita lika u Kubrikovu filmu "Doktor Strangelove" ni da slovo M u radijskim kraticama AM i FM označava modulaciju.   Lovci nisu znali odgovoriti na pitanje o Ujedinjenim narodima, koji su dobili Nobelovu nagradu za mir iste godine kada i Kofi Annan. Nisu stigli odgovoriti ni na posljednje pitanje: Tko se nakon Parisove smrti udao za njegova brata Diofoba? Točan odgovor bio je Helena

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!