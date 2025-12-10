Uz najveće talente u spektakularnom finalu nastupat će i ova poznata imena

Dvanaesta sezona Supertalenta približava se svom vrhuncu: velikom finalu 21. prosinca u Areni Zagreb. Četvero finalista već je poznato, a među njima su Anica Perić, Patrizio Ratto, Svebor Mihael Jelić i Mario Sušinjak, no preostala su još četiri mjesta u velikoj završnici, a tko će ih popuniti, gledatelji će doznati ove nedjelje u drugom polufinalu na Novoj TV. Ukupno osam finalista borit će se za glavnu nagradu 21. prosinca, a osim toga poznato je i troje izvođača koji će upotpuniti veliku završnicu.

Osim najvećih talenata, publika u Areni Zagreb može očekivati posebna iznenađenja i scenski spektakl koji će stvoriti nezaboravnu atmosferu. Za to će se pobrinuti grupa Vigor, Alen Bičević te Transform Crew, pobjednik sedme sezone Supertalenta, koji će svojom energijom dodatno zapaliti atmosferu, dok gledatelji odlučuju tko će ponijeti titulu novog, 12. pobjednika najgledanije zabavne emisije u Hrvatskoj. Spektakl, emocije, rizik i vrhunski talent su zagarantirani, a ako želite biti dio finala, ne propustite uhvatiti svoju ulaznicu putem Eventim.hr jer karata je sve manje, a finale je sve bliže!

Dok odbrojavamo dane do velike završnice u Areni, Supertalent već kreće u potragu za novim licima, svježim talentima i vještinama koji pomiču granice viđenog. Najgledaniji zabavni show u Hrvatskoj poziva sve koji vjeruju da je njihov talent spreman zablistati pred milijunima gledatelja. Prijave za 13. sezonu otvorene su putem broja 060 808 801* ili putem web stranice novatv.hr/prijava. Ukoliko posjedujete talent koji može oduševiti, iznenaditi, nasmijati ili ostaviti publiku bez riječi, sada je pravi trenutak da to učinite.