Kremlj ne može graditi ratne zrakoplove pete generacije sa svojom zastarjelom tehnologijom, objavio je ukrajinski Kyiv Post pozivajući se na procurjele dokumente ruskog proizvođača zrakoplovnih komponenti. Ti dokumenti, kako se dodaje, pružaju rijedak uvid u rusku borbu sa zaobilaženjem međunarodnih sankcija te otkrivaju kako Moskva i dalje ovisi o stranoj preciznoj strojarskoj opremi za izgradnju zrakoplova sljedeće generacije.

Navodno je ruska tvrtka OKBM duboko ovisna o uvoznoj opremi za proizvodnju dijelova za lovac Su-57 i predstojeći strateški bombarder PAK DA Poslannik. Unatoč javnim tvrdnjama o “zamjeni uvoza”, interni dokumenti upućuju na to da se Rusija ipak oslanja na nabavu stranih strojeva, odnosno opreme koja je sada ključna za proizvodnju naprednih zrakoplova.

Dok Rusija tvrdi da je zamijenila zapadnu opremu domaćim alternativama, interni audit OKBM-a proturječi toj priči. Naime, procurjeli dokumenti navodno pokazuju da tvrtka ovisi o stranim CNC strojevima za visoko precizno glodanje i brušenje. Uz to, postoje navodi o tome kako ruski sektor alatnih strojeva nije sposoban zadovoljiti preciznost i pouzdanost potrebnu za kvalitetne dijelove.

S obzirom na to da su se brojni svjetski proizvođači povukli su se s ruskog tržišta, OKBM traži načine kako zaobići nametnute sankcije. Navodno je koristio državne subvencije za nabavu, omogućujući stjecanje ograničene strane opreme unatoč formalnim zabranama. Izvješće ne navodi točne kanale, ali prisutnost uvoznih sustava u aktivnoj proizvodnoj liniji OKBM-a dokazuje da Rusija i dalje uspijeva zaobilaziti ograničenja. Dana 23. listopada, Europska unija uvrstila je OKBM u svoj 19. paket sankcija. Do toga je došlo nakon otkrića uloge tvrtke u održavanju ruske proizvodnje oružja.

Glavni problemi za tvrtku uključujuću nedostatak prikladne opreme, gubitak pristupa globalnim proizvođačima i kašnjenja u proizvodnji izazvana pritiskom sankcija. Ti problemi izravno utječu na vremenski okvir proizvodnje bombardera PAK DA i lovca Su-57 - vodećih programa koje Kremlj nastavlja promovirati kao dokaz svoje vojne otpornosti. No, prema procurjelim dokumentima, najnapredniji ruski zrakoplovi ne mogu se graditi bez strane industrijske podrške.