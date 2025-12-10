Đurđa nakon svađe napustila Željka, a Robertove dame ne prihvaćaju dobro Sanjin dolazak: 'Mi smo zanemarene'

Nakon što je dočekao Sanju, čiji ga je dolazak posve šokirao, Robert ju mora dovesti kući ostalim damama. Njezinu ruku nije ispuštao čitavo vrijeme: „Sanjini dodiri mi više znače, nježniji su.“ Kad su stigli, Riva nije mogla sakriti iznenađenje, a Ankica se požalila da joj je pao tlak i ne osjeća se dobro. „Moglo bi se reći da je htjela privući malo pažnje“, smatrao je ipak farmer. Sanji je ponudio da spava u njegovoj sobi jer je mjesta u kući sve manje. „Sad moram kad si ti odlučio“, poručila je, no na kraju je ipak postala Rivina cimerica. „Sanju ću pobijediti strpljenjem. Ona je više napadna i voli kad je po njenom“, poručila je Ankica. Iduće jutro započelo je kavom, a Sanja je poželjela ispeći kruh. Robert je odmah skočio, spreman ispuniti sve njezine želje, što je naljutilo Rivu koja mu je zamjerila da takav tretman one nisu imale. „Mi smo zanemarene“, dodala je ljubomorno i Ankica.

U Suzi je svanulo kišno jutro pa su se Josip i dame bacili na slaganje vrtne garniture, a najbliža mu je bila Maya. „Nekako si živnuo“, podbola ga je Ksenija. „Maya, to je zbog tebe, hvala što si nam došla“, uzvratio je Josip i zagrlio svoju novu gošću. Učio ju je kako se kuha turska kava, a ona je njemu demonstrirala nekoliko joga položaja. „Sviđa mi se i fizički i kako se ponaša prema drugim ženama. Baš je dobar dečko i voljela bih ga još upoznati“, poručila je Maya.

A mladog Tomislava čekalo je izbacivanje: „Neke su mi se zamjerile i vrijeme je da jedna ode doma!“ Nakon minuta iščekivanja, odlučio se da izbacuje Petru, koja je priznala da je to i očekivala. „Nije mi se svidjelo tvoje ponašanje, malo si znala biti naporna“, poručio joj je. Nakon što je ulovio ribu za ručak, Josip je svoje dame odlučio naučiti kako se one čiste. Posebno je nestašna bila Slađa koja je sve radila po svom pa ju je farmer stalno opominjao.

Također u ribolov, ali na Dunavu, svoje je djevojke poveo i najmlađi Dejan, a provozao ih je i svojim gliserom: „Osvojite me i bit će ovo svaki dan!“ Prva na redu za pecanje bila je Miljana, a Dejan je odmah uskočio kao instruktor, obgrlivši je i pomažući sa štapom, što je ljubomornu Valentinu izbacilo iz takta.„Danima se poigrava s mojim osjećajima“, smatrala je, „Mislim da on sad peca Miljanu. Vidjet ćemo s vremenom je li se upecala.“ „Ostavio je dobar dojam, trudi se. Nije njemu baš ni lako s nas tri“, Miljana ga je branila.

Dok su gliser utovarivali na prikolicu, Valentina je na parkiralištu razgovarala s Dejanovim prijateljem. „Nisam bio ljubomoran, ali to nije u redu. Smara me, volio bih je izbaciti još danas“, poručio je Dejan, a rasprava se nastavila i dolaskom kući.

Najstariji farmer Željko svoje dame vodi u svoju vikendicu u Bašku. Iako je atmosfera tijekom vožnje bila vesela i rasplesana, sve je splasnulo dolaskom na odredište. Pobunila se Đurđa jer joj se smještaj nije svidio. „On nema kuću na moru, on ima jazbinu“, vikala je Đurđa pa zamjerila Nadi i Sari da nemaju svoje ja. „Zašto sve to moramo slušati? Ti nisi zadovoljna, mi ćemo se pokušati zabaviti, zato smo i došle“, Nada je stala u obranu farmera, smatrajući da Đurđa itekako pretjeruje s reakcijom. Đurđa je spakirala svoje stvari i uputila se kući.

Tomislav je, pak, odlučio izvesti Viktoriju na romantičnu večeru uz bazen i svijeće, a nju je ta gesta oduševila. „Dosad si se najbolje pokazala. Znaš sve oko kućanskih poslova, nisi površna, simpatična si“, kazao joj je i priznao da mu je velika želja osnovati obitelj: „Onda bih bio najsretniji čovjek na svijetu.“ „Mislim da se on ne bi mogao nositi s mojom karijerom“, kazala je Viktorija, koja želi postati glumica, „Fali mi da bude muško, da ne krije svoje emocije i da ne bude toliko stidljiv.“ Kako će izgledati novi dan na imanjima, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu' – sutra od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na platformi Voyo.