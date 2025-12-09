Emocije je sve teže sakriti! Roberta iznenadio Sanjin dolazak, a Josip ljubio Dottie: 'Ti si sve što želim'

Nakon brojnih uzbuđenja i neočekivanih dolazaka, vrijeme je da farmeri malo bolje upoznaju svoje nove dame. Josip Đ. i Maya osamili su se i jedno drugo ispitali sve što ih zanima jedno o drugome. Bio je oduševljen njezinom svestranošću, a neke su ga informacije i šokirale, primjerice, ona da radi kao zaštitarka na velikim glazbenim festivalima.

U Bilicama Dottie je ostvarila svoj tajni plan i Josipa E. dovela na romantičnu večeru samo za njih. „Stvarno je izgledala privlačno, što može bolje od toga“ bio je impresioniran, a oduševila ga je i hrana, „Vruće i vatreno!“ Dok su se držali za ruke, Dottie je zanimalo kakvi su Josipovi osjećaji, a on je bio iskren: „Ti si sve što želim, ali imamo vremena za upoznavanje.“ Pao je i strastveni poljubac, a golupčići su se zatim uputili u romantičnu šetnju.

U Drežnik Gradu, Seidin dolazak unio je dodatne tenzije, a tog se jutra posvađala s Ninom koja joj se usprotivila. „Malo osjećam nervozu jer teško je vladati svim tim curama različitih karaktera“, priznao je Tomislav, „Kad dođe do eskalacije, ne znam bih li pobjegao iz kuće ili napravio dar-mar.“ „On ne zna trenutno gdje se nalazi“, Seida je smatrala, a podbadanja sa svih strana su se nastavila jer Seidi se nije svidio ni posluženi ručak.

Novo jutro u Suzi započelo je zajedničkim doručkom. Danka je smatrala kako su Mayin dolazak i njezino upoznavanje s farmerom itekako bocnuli Kseniju. „Ima emocija, ne može to ona iskontrolirati“, smatrala je Danka. Željko je dan ponovno započeo radnom akcijom, a njegovim damama bilo je već dosta. Najviše entuzijazma pokazala je nova kandidatkinja Nada. „Njemu ne promakne baš ništa“, savjetovale su novu kolegicu Ankica, Đurđa i Sara da mora biti u svemu poslušna. Farmer im je najavio da jednu od njih mora izbaciti, a odlučio se za Ankicu koja je imala tu želju. Priznao se da bi on odlučio drukčije je mogao. „Nema tajni, nismo našli ljubav. Nema smisla ići za nečim što znamo da se neće dogoditi“, poručila je prije odlaska.

Dejan se u Dalju osamio s Miljanom, a Valentina se ljutila jer je smatrala da se mladi farmer igra s njezinim osjećajima: „Možda sam malo ljubomorna.“„Mislim da Valentina s Dejanom ne može biti sretna jer on nije osoba za ozbiljne veze“, Dora je zaključila.

Farmer i nova djevojka opustili su se u jacuzziju, a smijeha i zezancije nije nedostajalo. Priznao joj je da mu se svidjela već na speed dateovima. „Osvoji me i dođi tu", poručio joj je, „Odsad sam novi ja!" Njihove razgovore prekinule su Dora i Valentina koje su istovremeno dovršavale posao u vrtu, nimalo sretne zbog toga: „Nije u redu. Vidim, baš ste se približili." Kod Roberta na imanju Riva i Ankica natjecale su se u izradi strašila, a sve je prekinula voditeljica Anita Martinović, najavivši mu iznenađenje. Naime, na njegovo imanje stiže simpatična Sanja, dobro mu znana žena, koja se prvo prijavila za Josipa E., no nije je odabrao za odlazak u Bilice. Ostao je bez teksta kad ju je vidio, vidno zadovoljan razvojem situacije. „Zaželio sam želju da dođe Sanja", priznao je i srdačno je zagrlio pa tražio njezine ruke da je povede na razgovor, „Na njoj mi se sviđa sve, nemam prigovora." „Zasuzile su mu oči", primijetila je Sanja.