Poznata voditeljica očekuje drugo dijete s nogometnom zvijezdom: 'Naša srca spremna su voljeti dvostruko više'

Talijanska sportska novinarka i voditeljica Diletta Leotta (34) i njemački nogometni vratar Loris Karius (32) objavili su vijest koja je raznježila njihove milijunske pratitelje diljem svijeta. U predbožićno vrijeme, par je na Instagramu potvrdio da očekuje svoje drugo dijete, podijelivši toplu obiteljsku fotografiju. "Ovog Božića nismo mogli poželjeti ljepši dar", napisali su u zajedničkoj objavi koja je brzo prikupila stotine tisuća reakcija. "Aria postaje starija sestra, a naša su srca spremna voljeti dvostruko više", dodali su, jasno dajući do znanja koliko se raduju proširenju obitelji. Njihova prva kći, Aria, koja će uskoro preuzeti novu ulogu, rođena je u kolovozu 2023. godine, i to na vrlo simboličan datum – na 32. rođendan svoje majke Dilette.

Njihova ljubavna priča od samog je početka pod povećalom javnosti. Upoznali su se 2022. godine, a veza je brzo prerasla u ozbiljnu romansu koja je kulminirala rođenjem kćeri Arije samo godinu dana kasnije. Svoju su ljubav okrunili brakom na raskošnoj ceremoniji u lipnju 2024. godine, a sada, samo nekoliko mjeseci nakon vjenčanja, stiže potvrda o prinovi. Unatoč idiličnom obiteljskom životu, par se suočava s izazovima koje donosi veza na daljinu. Dok je Diletta, kao jedno od najprepoznatljivijih lica sportskog programa na platformi DAZN, poslovno vezana za Milano, Loris svoju karijeru gradi u Njemačkoj, gdje brani za drugoligaški klub Schalke 04. Život na relaciji Gelsenkirchen-Milano nije lak, što je i sam Karius priznao. "Naravno da mi je teško kada danima ne mogu vidjeti svoju kćerkicu Ariju, ali zato postoji FaceTime i viđamo se redovito, što je češće moguće", izjavio je njemački vratar.

FOTO Spektakl A-strana banda u Tvornici kulture oduševio je publiku svih generacija

Zanimljivo je da je upravo Diletta bila ta koja ga je potaknula da produži ugovor sa Schalkeom do 2027. godine, unatoč tome što to znači nastavak života u različitim državama. "Diletta mi je savjetovala da produžim ugovor. Misli da je klub sjajan i sviđa joj se sve što je dosad vidjela. Potpuno stoji iza moje odluke", otkrio je Karius u intervjuu za Sport Bild, pokazujući snagu i međusobnu podršku koja krasi njihov brak. Ta podrška ključna je s obzirom na to da su njih dvoje spoj dvaju različitih svjetova, ne samo kulturološki, već i po prirodi slave koju uživaju. Dok je Karius u Italiji prepoznat kao Diletin suprug, ona je ondje prava zvijezda. "Nju prepoznaju puno više od mene, ponekad i više! Ona je tamo superzvijezda", priznao je kroz smijeh.

Ta kulturološka razlika najbolje se očitovala tijekom Kariusovog prvog posjeta njenoj obitelji u Cataniji na Siciliji. Glasan i temperamentan obiteljski ručak bio je previše za mirnog Nijemca. "U jednom trenutku, usred sve te buke, samo mi je rekao: 'Molim te, stani, treba mi odmor!'", prisjetila se Diletta u jednom podcastu. "Otišao je na kat, zaključao se u sobu i bacio na krevet, potpuno uništen od života", ispričala je kroz smijeh, opisujući simpatičan kulturološki šok s kojim se njezin suprug suočio. Unatoč takvim anegdotama, njihova veza opstaje kao primjer kako se mogu pomiriti različitosti, profesionalne ambicije i obiteljski život, čak i kada ih dijele stotine kilometara.

Loris Karius ime je koje će u nogometnom svijetu zauvijek ostati vezano uz finale Lige prvaka 2018. godine u Kijevu. Njegove pogreške u dresu Liverpoola u utakmici protiv Real Madrida obilježile su mu karijeru i bacile ga pod nemilosrdno svjetlo kritika. Rođen 1993. godine, prošao je omladinske škole Stuttgarta i Manchester Cityja prije nego što je seniorsku afirmaciju stekao u Mainzu, odakle ga je Jürgen Klopp 2016. doveo u Liverpool. Nakon kijevskog finala, karijeru je pokušavao oživjeti na posudbama u Bešiktašu i Union Berlinu, a zatim je kratko bio i u Newcastle Unitedu. Prelazak u Schalke 2025. godine donio mu je prijeko potrebnu stabilnost i priliku da se ponovno usredotoči na nogomet, daleko od pritiska najvećih svjetskih pozornica.

S druge strane, Diletta Leotta predstavlja moderno, glamurozno lice talijanskog sportskog novinarstva. Rođena 1991. godine u Cataniji, karijeru je započela na Sky Italia, da bi 2018. postala zaštitno lice streaming servisa DAZN za prijenose Serie A. Svojim profesionalizmom, energičnim stilom i pojavom postala je nezaobilazna figura za milijune nogometnih fanova u Italiji. Njezin utjecaj odavno je prešao granice sporta; s gotovo 10 milijuna pratitelja na Instagramu, redovito se pojavljuje na naslovnicama magazina, sudjeluje u humanitarnim kampanjama i talk show emisijama, uspješno spajajući sport sa svijetom zabave i mode.