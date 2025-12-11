Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 186
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
BOŽIĆNI DAR

Poznata voditeljica očekuje drugo dijete s nogometnom zvijezdom: 'Naša srca spremna su voljeti dvostruko više'

Diletta Leotta i Loris Karius
Foto: Profimedia
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
11.12.2025.
u 16:45

Njihova ljubavna priča od samog je početka pod povećalom javnosti. Upoznali su se 2022. godine, a veza je brzo prerasla u ozbiljnu romansu koja je kulminirala rođenjem kćeri Arije samo godinu dana kasnije. Svoju su ljubav okrunili brakom na raskošnoj ceremoniji u lipnju 2024. godine, a sada, samo nekoliko mjeseci nakon vjenčanja, stiže potvrda o prinovi

Talijanska sportska novinarka i voditeljica Diletta Leotta (34) i njemački nogometni vratar Loris Karius (32) objavili su vijest koja je raznježila njihove milijunske pratitelje diljem svijeta. U predbožićno vrijeme, par je na Instagramu potvrdio da očekuje svoje drugo dijete, podijelivši toplu obiteljsku fotografiju. "Ovog Božića nismo mogli poželjeti ljepši dar", napisali su u zajedničkoj objavi koja je brzo prikupila stotine tisuća reakcija. "Aria postaje starija sestra, a naša su srca spremna voljeti dvostruko više", dodali su, jasno dajući do znanja koliko se raduju proširenju obitelji. Njihova prva kći, Aria, koja će uskoro preuzeti novu ulogu, rođena je u kolovozu 2023. godine, i to na vrlo simboličan datum – na 32. rođendan svoje majke Dilette.

Njihova ljubavna priča od samog je početka pod povećalom javnosti. Upoznali su se 2022. godine, a veza je brzo prerasla u ozbiljnu romansu koja je kulminirala rođenjem kćeri Arije samo godinu dana kasnije. Svoju su ljubav okrunili brakom na raskošnoj ceremoniji u lipnju 2024. godine, a sada, samo nekoliko mjeseci nakon vjenčanja, stiže potvrda o prinovi. Unatoč idiličnom obiteljskom životu, par se suočava s izazovima koje donosi veza na daljinu. Dok je Diletta, kao jedno od najprepoznatljivijih lica sportskog programa na platformi DAZN, poslovno vezana za Milano, Loris svoju karijeru gradi u Njemačkoj, gdje brani za drugoligaški klub Schalke 04. Život na relaciji Gelsenkirchen-Milano nije lak, što je i sam Karius priznao. "Naravno da mi je teško kada danima ne mogu vidjeti svoju kćerkicu Ariju, ali zato postoji FaceTime i viđamo se redovito, što je češće moguće", izjavio je njemački vratar.

FOTO Spektakl A-strana banda u Tvornici kulture oduševio je publiku svih generacija
Diletta Leotta i Loris Karius
1/52

Zanimljivo je da je upravo Diletta bila ta koja ga je potaknula da produži ugovor sa Schalkeom do 2027. godine, unatoč tome što to znači nastavak života u različitim državama. "Diletta mi je savjetovala da produžim ugovor. Misli da je klub sjajan i sviđa joj se sve što je dosad vidjela. Potpuno stoji iza moje odluke", otkrio je Karius u intervjuu za Sport Bild, pokazujući snagu i međusobnu podršku koja krasi njihov brak. Ta podrška ključna je s obzirom na to da su njih dvoje spoj dvaju različitih svjetova, ne samo kulturološki, već i po prirodi slave koju uživaju. Dok je Karius u Italiji prepoznat kao Diletin suprug, ona je ondje prava zvijezda. "Nju prepoznaju puno više od mene, ponekad i više! Ona je tamo superzvijezda", priznao je kroz smijeh.

Ta kulturološka razlika najbolje se očitovala tijekom Kariusovog prvog posjeta njenoj obitelji u Cataniji na Siciliji. Glasan i temperamentan obiteljski ručak bio je previše za mirnog Nijemca. "U jednom trenutku, usred sve te buke, samo mi je rekao: 'Molim te, stani, treba mi odmor!'", prisjetila se Diletta u jednom podcastu. "Otišao je na kat, zaključao se u sobu i bacio na krevet, potpuno uništen od života", ispričala je kroz smijeh, opisujući simpatičan kulturološki šok s kojim se njezin suprug suočio. Unatoč takvim anegdotama, njihova veza opstaje kao primjer kako se mogu pomiriti različitosti, profesionalne ambicije i obiteljski život, čak i kada ih dijele stotine kilometara.

Loris Karius ime je koje će u nogometnom svijetu zauvijek ostati vezano uz finale Lige prvaka 2018. godine u Kijevu. Njegove pogreške u dresu Liverpoola u utakmici protiv Real Madrida obilježile su mu karijeru i bacile ga pod nemilosrdno svjetlo kritika. Rođen 1993. godine, prošao je omladinske škole Stuttgarta i Manchester Cityja prije nego što je seniorsku afirmaciju stekao u Mainzu, odakle ga je Jürgen Klopp 2016. doveo u Liverpool. Nakon kijevskog finala, karijeru je pokušavao oživjeti na posudbama u Bešiktašu i Union Berlinu, a zatim je kratko bio i u Newcastle Unitedu. Prelazak u Schalke 2025. godine donio mu je prijeko potrebnu stabilnost i priliku da se ponovno usredotoči na nogomet, daleko od pritiska najvećih svjetskih pozornica.

S druge strane, Diletta Leotta predstavlja moderno, glamurozno lice talijanskog sportskog novinarstva. Rođena 1991. godine u Cataniji, karijeru je započela na Sky Italia, da bi 2018. postala zaštitno lice streaming servisa DAZN za prijenose Serie A. Svojim profesionalizmom, energičnim stilom i pojavom postala je nezaobilazna figura za milijune nogometnih fanova u Italiji. Njezin utjecaj odavno je prešao granice sporta; s gotovo 10 milijuna pratitelja na Instagramu, redovito se pojavljuje na naslovnicama magazina, sudjeluje u humanitarnim kampanjama i talk show emisijama, uspješno spajajući sport sa svijetom zabave i mode. 

Nakon što je napustio Zagreb, oglasio se naš mladi pjevač: Jako sam zaglavio u Hrvatskoj, trebalo mi je preseljenje
Ključne riječi
showbiz Loris Karius Diletta Leotta

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Xzibit
Video sadržaj
U UMAGU

Osmi Sea Star stišće gas za kraj godine: svoj nastup u Umagu potvrdila je hip-hop ikona Xzibit

Uz hip-hop ikonu Xzibita, na Sea Star od 28. do 31. svibnja 2026. stiže i DJ božanstvo Boris Brejcha, a održat će se i poseban umjetnički performans Emergency EXIT u kolaboraciji festivala EXIT, Boom i renomirane europske trupe La Fura dels Baus, za koji će glazbu skladati cijenjeno ime elektro scene – Satori. Na Main Stage festivala stižu i njujorška DJ zvijezda Layla Benitez i elektro wunderkind iz Srbije Lanna

Video sadržaj
LJUBAV JE NA SELU

Đurđa otkrila razloge odlaska iz Željkove kuće: 'U glavi mi se vrtio taj uski prostor'

Iako je napustila show, Đurđa nema loše osjećaje prema Željku. "Ne zamjeram mu ništa, ali mi nismo morali ići na more. Mene muči što on hoće biti nešto što nije", rekla je. Na kraju, Đurđa je podijelila i svoje mišljenje o sudjelovanju u 'Ljubav je na selu'. "U svom sudjelovanju u 'Ljubav je na selu' ne bih promijenila ništa. Puno toga sam naučila", zaključila je Đurđa.

Ljubavnici
Video sadržaj
MARIO REGELJA

Frontmen Ljubavnika o suradnji s Laurom Prgomet i što mu je za to rekla partnerica Antonija Šola: 'Sigurno je da će ostati zapamćena'

Dino ih je upitao smatraju li da im je Laura doprinijela u popularnosti pjesme, na što je Igor šaljivo odgovorio: "Mislim da će naša pjesma dodatno pridonijeti njezinoj popularnosti, ha, ha", te dodao: "Nismo imali cilj da ona na bilo koji način 'podigne' našu popularnosti, nego je jednostavno djevojka atraktivna, poznata u cijeloj Hrvatskoj i pokazala se kao odličan izbor za takvu pjesmu i takav spot."

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!