FOTO Sjećate li ga se? Natjecao se u Masterchefu, a sada je se vratio kao chef: 'On je čisti primjer onoga što govorimo'

U MasterChef kuhinji ništa nije izgledalo onako kako zapravo jest, pa tako ni odabir članova u timove, jer su ovoga puta i kandidati birali svoje vođe. Prema primjerima slastica koje je donio bivši natjecatelj MasterChefa Leo Jurešić, timovi pod vodstvom Barbare i Marka izrađivali su četiri kompleksna deserta: vizualnu kopiju voća, čokoladnu kuglu s efektom topljenja, mini košaricu s precizno složenim pralinama te desert s elementom iznenađenja poput isomalt kugle ili šećerne vune. Svi su morali pokazati preciznost i kreativnost, pod pritiskom vremena i u timu. „Rekao bih da je Leo čisti primjer onoga što govorimo – lijepo je pobijediti, ali još je ljepše doći do cilja“, komentirao je Stjepan osvrćući se na to da je Leo nakon MasterChefa ostvario svoju karijeru u kulinarstvu. „Njegovi deserti svojom inovativnošću osvajaju društvene mreže“, dodao je Mario. Leo je inspirirao kandidate svojim čokoladnim kreacijama, među kojima je bio i trofej MasterChefa izrađen u cijelosti od čokolade.

U Markovom timu našli su se Selma, Otto i Krunoslav. „Selma i ja smo odlična kombinacija“, rekao je Mark. Kruno i Otto, koje je isprva odbio kad su izrazili želju da rade u njegovom timu, na kraju je ipak morao primiti u tim, je mu više nitko nije bio ostao. U Barbarinom timu kuhaju Antonija, Endrina i Renata. „Znam da Renata uvijek želi pobjedu i da će se boriti svim srcem“, objasnila je Barbara svoj odabir Renate.

Dok je Barbara uspjela okupiti kohezivan tim koji se nosio s izazovom, Mark je na kraju rekao: „Dobar smo tim, ali mislim da su njih četiri all star“. Tko je kuhao uspješnije i čiji će tim biti pobjednički, vidjet ćemo u sljedećoj epizodi.