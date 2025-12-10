Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
POZNATO LICE

FOTO Sjećate li ga se? Natjecao se u Masterchefu, a sada je se vratio kao chef: 'On je čisti primjer onoga što govorimo'

Foto: Nova TV
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
10.12.2025.
u 23:40

Prema primjerima slastica koje je donio bivši natjecatelj MasterChefa Leo Jurešić, timovi pod vodstvom Barbare i Marka izrađivali su četiri kompleksna deserta: vizualnu kopiju voća, čokoladnu kuglu s efektom topljenja, mini košaricu s precizno složenim pralinama te desert s elementom iznenađenja poput isomalt kugle ili šećerne vune

U MasterChef kuhinji ništa nije izgledalo onako kako zapravo jest, pa tako ni odabir članova u timove, jer su ovoga puta i kandidati birali svoje vođe. Prema primjerima slastica koje je donio bivši natjecatelj MasterChefa Leo Jurešić, timovi pod vodstvom Barbare i Marka izrađivali su četiri kompleksna deserta: vizualnu kopiju voća, čokoladnu kuglu s efektom topljenja, mini košaricu s precizno složenim pralinama te desert s elementom iznenađenja poput isomalt kugle ili šećerne vune. Svi su morali pokazati preciznost i kreativnost, pod pritiskom vremena i u timu. „Rekao bih da je Leo čisti primjer onoga što govorimo – lijepo je pobijediti, ali još je ljepše doći do cilja“, komentirao je Stjepan osvrćući se na to da je Leo nakon MasterChefa ostvario svoju karijeru u kulinarstvu. „Njegovi deserti svojom inovativnošću osvajaju društvene mreže“, dodao je Mario. Leo je inspirirao kandidate svojim čokoladnim kreacijama, među kojima je bio i trofej MasterChefa izrađen u cijelosti od čokolade.

Foto: Nova TV

U Markovom timu našli su se Selma, Otto i Krunoslav. „Selma i ja smo odlična kombinacija“, rekao je Mark. Kruno i Otto, koje je isprva odbio kad su izrazili želju da rade u njegovom timu, na kraju je ipak morao primiti u tim, je mu više nitko nije bio ostao. U Barbarinom timu kuhaju Antonija, Endrina i Renata. „Znam da Renata uvijek želi pobjedu i da će se boriti svim srcem“, objasnila je Barbara svoj odabir Renate.

Dok je Barbara uspjela okupiti kohezivan tim koji se nosio s izazovom, Mark je na kraju rekao: „Dobar smo tim, ali mislim da su njih četiri all star“. Tko je kuhao uspješnije i čiji će tim biti pobjednički, vidjet ćemo u sljedećoj epizodi. 

Ključne riječi
Nova TV masterchef showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

LJUBAV JE NA SELU

Đurđa nakon svađe napustila Željka, a Robertove dame ne prihvaćaju dobro Sanjin dolazak: 'Mi smo zanemarene'

Kad su stigli, Riva nije mogla sakriti iznenađenje, a Ankica se požalila da joj je pao tlak i ne osjeća se dobro. „Moglo bi se reći da je htjela privući malo pažnje“, smatrao je ipak farmer. Sanji je ponudio da spava u njegovoj sobi jer je mjesta u kući sve manje. „Sad moram kad si ti odlučio“, poručila je, no na kraju je ipak postala Rivina cimerica

Video sadržaj
LJUBAV JE NA SELU

Emocije je sve teže sakriti! Roberta iznenadio Sanjin dolazak, a Josip ljubio Dottie: 'Ti si sve što želim'

U Bilicama Dottie je ostvarila svoj tajni plan i Josipa E. dovela na romantičnu večeru samo za njih.  „Stvarno je izgledala privlačno,  što može bolje od toga“ bio je impresioniran, a oduševila ga je i hrana, „Vruće i vatreno!“ Dok su se držali za ruke, Dottie je zanimalo kakvi su Josipovi osjećaji, a on je bio iskren: „Ti si sve što želim, ali imamo vremena za upoznavanje.“ Pao je i strastveni poljubac, a golupčići su se zatim uputili u romantičnu šetnju

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!