Iskustva drugih zemalja pokazuju da se državničke figure mogu pretvoriti u konsenzualne nacionalne simbole, ali tek kad prestanu biti oruđe dnevne politike

Premda je Franjo Tuđman nesumnjivo ključna povijesna figura u stvaranju samostalne Hrvatske i u njezinoj obrani u Domovinskom ratu, velika većina parlamentarnih stranaka izbjegava mu odati počast u povodu njegove smrti. Tako je bilo i ove godine: vijence na njegov grob položila su samo izaslanstva HDZ-a i DP-a. Zašto lijeve i ostale stranke ne sudjeluju u odavanju počasti prvom predsjedniku Republike Hrvatske? To pitanje otkriva širi fenomen: Tuđman očito još nije prerastao u općeprihvaćen državni simbol, nego je ostao temeljni element stranačkog identiteta. No ta praksa nije svojstvena samo Hrvatskoj, nego je uobičajen obrazac i u većini europskih zemalja. Kao što britanska ljevica izbjegava stranačke komemoracije posvećene Margaret Thatcher ili poljska oporba rituale vezane uz Lecha Kaczyńskog, tako i hrvatske lijeve stranke smatraju da sudjelovanje u obilježavanju Tuđmanova lika i djela nosi političku poruku koju njihova biračka baza ne bi prihvatila.

Ključne riječi
HDZ Franjo Tuđman

Avatar Navijač
Navijač
11:43 11.12.2025.

Ljevičari jednostavno ne podnose drugačije mišljenje i ne mogu se prilagođavati promjenama , Tuđmana mrze zato što im je uništio san o jugoslaviji.

23
234
12:00 11.12.2025.

Pate još uvjek za Yu .

FA
Fake
11:53 11.12.2025.

Zato što je stvorio Hrvatsku.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

