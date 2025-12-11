Premda je Franjo Tuđman nesumnjivo ključna povijesna figura u stvaranju samostalne Hrvatske i u njezinoj obrani u Domovinskom ratu, velika većina parlamentarnih stranaka izbjegava mu odati počast u povodu njegove smrti. Tako je bilo i ove godine: vijence na njegov grob položila su samo izaslanstva HDZ-a i DP-a. Zašto lijeve i ostale stranke ne sudjeluju u odavanju počasti prvom predsjedniku Republike Hrvatske? To pitanje otkriva širi fenomen: Tuđman očito još nije prerastao u općeprihvaćen državni simbol, nego je ostao temeljni element stranačkog identiteta. No ta praksa nije svojstvena samo Hrvatskoj, nego je uobičajen obrazac i u većini europskih zemalja. Kao što britanska ljevica izbjegava stranačke komemoracije posvećene Margaret Thatcher ili poljska oporba rituale vezane uz Lecha Kaczyńskog, tako i hrvatske lijeve stranke smatraju da sudjelovanje u obilježavanju Tuđmanova lika i djela nosi političku poruku koju njihova biračka baza ne bi prihvatila.