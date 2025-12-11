Reality zvijezda otkrila da slavi 4 godine celibata, njena izjava je sve nasmijala

Reality zvijezda Khloé Kardashian (41) bez imalo je ustručavanja potvrdila da je već četiri godine u celibatu te se pritom našalila na vlastiti račun, izjavivši da se zbog duge neaktivnosti dolje vjerojatno stvorila "paučina". Ova neočekivana ispovijest dogodila se u posljednjoj epizodi popularnog reality showa "The Kardashians", kada ju je producent u ispovjedaonici upitao o njezinu seksualnom životu. Nakon kratkog razmišljanja o vremenskoj crti od prekida s Tristanom Thompsonom, s kojim ima dvoje djece, Khloé je potvrdila: "Da, u prosincu će biti četiri godine." Svoju potpunu nezainteresiranost za romantiku dodatno je naglasila kada su je upitali nedostaje li joj ljubav, na što je bez oklijevanja odgovorila: "Je*eno ne." Potencijalnim udvaračima poslala je vrlo jasnu poruku: "Je*eno se držite podalje od mene."

Njezina odluka da se distancira od svijeta spojeva nije hir, već duboko promišljen potez proizašao iz turbulentne prošlosti i želje da se posveti onome što joj je uistinu važno. Kardashian, koja s bivšim partnerom Tristanom Thompsonom dijeli kćer True (7) i sina Tatuma (3), objasnila je kako joj trenutno ne treba drama koju veze često donose. "Kada pomislim na ljubav i leptiriće u trbuhu, odmah se sjetim stresa: 'Nije mi odgovorio na poruku! Nije me nazvao!' Ne, hvala. Svi ste vi ludi i sve što donosite su problemi, drama, stres i suze", iskreno je podijelila svoje osjećaje. Prioritet su joj djeca i vlastiti mir, a kako kaže, nema energije ni želje dijeliti svoje slobodno vrijeme, koje najradije provodi gledajući televiziju u krevetu, s nekim drugim.

Iako je njezina izjava o "paučini" postala viralna, put do prihvaćanja samačkog života nije bio trenutan. U ranijem intervjuu priznala je da joj je isprva bilo neugodno zbog činjenice da je toliko dugo bez partnera, osjećajući se "patetično". Međutim, s vremenom je shvatila da je to razdoblje postalo "nešto posebno". Umjesto da nakon bolnog prekida utjehu traži u novim površnim vezama, odlučila se posvetiti sebi. "Počela sam ići na terapiju i pokušavati shvatiti samu sebe, pogotovo u romantičnom životu. Pitala sam se zašto donosim određene odluke i zašto stalno biram iste tipove muškaraca", otkrila je. Taj period intenzivnog rada na sebi doveo ju je do stanja u kojem se osjeća toliko dobro i ispunjeno da joj partner jednostavno nije potreban.

Odluka Khloé Kardashian da svjesno odabere celibat i samački život nije izoliran slučaj, već odražava širi društveni fenomen. Sociološke studije, poput onih koje provodi Pew Research Center, pokazuju da su odrasli danas puno zadovoljniji samačkim statusom, koji više ne doživljavaju kao čekaonicu za brak, već kao validno i ispunjujuće životno poglavlje. Mnogi, poput Khloé, daju prednost osobnom rastu, karijeri i mentalnom zdravlju. Istraživanja objavljena u časopisu Journal of Sex Research potvrđuju da sve veći broj ljudi bira namjerni celibat iz nereligijskih razloga, kao što su iscjeljenje nakon prekida, fokus na sebe ili jednostavno zato što ne žele komplikacije koje seks i veze donose u određenoj fazi života.

Unatoč čvrstom stavu da joj trenutno nitko ne treba, Khloé nije u potpunosti zatvorila vrata ljubavi. Ipak, ljestvica je sada postavljena iznimno visoko. "Mislim da kada prođe određeno vrijeme, više nije ni važno. Sada netko mora biti stvarno vrijedan toga da prekinem apstinenciju", izjavila je za Us Weekly. Objasnila je kako je postala vrlo oprezna i da će potencijalni partner morati biti "vrlo, vrlo poseban" kako bi ga uopće pustila u svoj život i život svoje djece. Nakon godina javnih veza i slomljenih srca, osjeća se snažnije i vjeruje da sada može prepoznati "crvene zastavice" i obrasce koje više ne želi ponavljati u svom životu.

Khloé Kardashian nije jedina zvijezda koja je celibat pretvorila u osnažujuću odluku. Pjevač Omarion svojedobno je proveo tri godine bez seksualnih odnosa kako bi se usredotočio na duhovni rast i osobnu disciplinu, dok je reperica Nicki Minaj otvoreno govorila o pauzama od veza i intimnosti bez imalo srama. U međuvremenu, Khloé svoju kreativnu energiju usmjerava u nove projekte, poput svog podcasta "Khloé in Wonder Land", gdje istražuje različite teme s gostima koji je inspiriraju.