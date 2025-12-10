Naši Portali
LJUBAV JE NA SELU

Zbog konkurencije će nekima pasti tlak, a Đurđa sprema dramu i želi iz showa: 'Ne želim varalice gledati'

Foto: RTL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
10.12.2025.
u 16:15

Željko svoje dame vodi na more, no ono što je trebalo biti opušten odmor u Baškoj, pretvorit će se u pravu dramu koja će završiti iznenadnim Đurđinim zahtjevom

Večeras od 21.25 sati na RTL-u slijedi još jedna uzbudljiva epizoda 'Ljubav je na selu', puna obrata i emocija. Vrijeme je da Robert novu gošću Sanju dovede kući Ankici i Rivi, a dolazak će ih ostaviti u potpunom šoku. „Pao mi je tlak, nije mi dobro“, poručit će jedna od njih, a i optužbe i kritike na račun nastavit će se i iduće jutro. U Baranji Josip Đ. uživa u Mayinu društvu i želi je bolje upoznati, dok Ksenija ne može sakriti ljubomorne iskrice.

„Nekako si živnuo“, podbost će ga. Tomislava čeka prvo izbacivanje, no to mu neće biti prevelik problem jer ideju o tome tko napušta imanje već ima: „Neke su mi se zamjerile i vrijeme je da jedna ode doma!“ Josip E. želi provjeriti koja bi se njegova dama najbolje mogla prilagoditi životu uz more, a Dejanovo iznenađenje za djevojke ponovno neće proći bez zamjeranja i trzavica.

„Danima se poigrava s mojim osjećajima“, poručit će jedna njegova odabranica. Željko svoje dame vodi na more, no ono što je trebalo biti opušten odmor u Baškoj, pretvorit će se u pravu dramu koja će završiti iznenadnim Đurđinim zahtjevom. „Kažem, što je ovo? Ne želim varalice gledati“, poručit će i pakirati svoje stvari. Što se dogodilo i je li ju Željko uspio odgovoriti od odlaska, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu' večeras od 21.25 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.
Ljubav je na selu

LJUBAV JE NA SELU

Emocije je sve teže sakriti! Roberta iznenadio Sanjin dolazak, a Josip ljubio Dottie: 'Ti si sve što želim'

U Bilicama Dottie je ostvarila svoj tajni plan i Josipa E. dovela na romantičnu večeru samo za njih.  „Stvarno je izgledala privlačno,  što može bolje od toga“ bio je impresioniran, a oduševila ga je i hrana, „Vruće i vatreno!“ Dok su se držali za ruke, Dottie je zanimalo kakvi su Josipovi osjećaji, a on je bio iskren: „Ti si sve što želim, ali imamo vremena za upoznavanje.“ Pao je i strastveni poljubac, a golupčići su se zatim uputili u romantičnu šetnju

TV KRITIKA

Ovo je bilo stvarno previše: Voditelj Smrtić je vodio 'Otvoreno' tako da je svatko mogao izreći bilo što mu padne na pamet

Nakon velikog antifašističkog skupa održanog dan ranije, u ponedjeljak je Damir Smrtić napravio emisiju upravo s tom temom i pozvao nekoliko političara lijeve i desne provenijencije. Cijelo vrijeme od skupa do emisije, a možemo reći i tjednima, ako ne i mjesecima prije, cijelo hrvatsko društvo je bilo izrazito polarizirano, zbog čega smatram da i HRT, kao i svi odgovorni mainstream mediji, mora voditi politiku koja vodi smirivanju polarizacije

