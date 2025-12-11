FOTO Ella Dvornik otkrila da njene kćeri ovaj Božić slave s Charlesom, a evo što im je poklonila za blagdan

"Ove godina Božić imaju curke s tatom pa sam već pripremila poklone, tako da kad odem krajem tjedna da imaju. Poklone sam smislila tako da ih zajedno koriste. Nema poklona posebno za svaku. I svi su kreativne prirode da ih zabavljaju tijekom dana kako će ih otvarati" napisala je najpopularnija hrvatska influencerica, 34-godišnja Ella Dvornik na društvenoj mreži Instagram te je nastavila: "Stalno se svađaju koja je što dobila pa mi se ovo čini kao najbolja opcija", poručila je u Instagram pričama te je fotografirala nekoliko lijepo zamotanih poklona s čestitkama na kojima su pisala imena djevojčica Balie i Lumi.

Podsjetimo, krajem prošle godine, ususret Božiću Ella Dvornik gostovala je u emisiji "Show na kvadrat", a ondje je tada otkrila što je kćerima poklonila za jedan od najljepših kršćanskih blagdana te se osvrnula općenito na dječje poklone. - Danas je djeci općenito sve dostupno i mislim da malo toga cijene onako kako smo mi nekada cijenili. Prestala sam im kupovati mnogo igračaka. Lumi voli bebe, ali neću joj sada kupiti 13 beba samo zato što ih voli... A za Božić sam im kupila nešto što bi možda moglo biti diskutabilno... – otkrila je Ella. - Kupila sam im nešto što je možda diskutabilno. Naručila sam im za Božić dva robota koji imaju umjetnu inteligenciju i mogu razgovarati - otkrila je prošle godine ovu zanimljivost.

Inače, Ella na društvenim mrežama svakodnevno otkriva detalje iz privatnog života, pa je tako poznato da je već neko vrijeme na suđenju s bivšim suprugom Charlesom Pearceom, inače Britancem zbog imovinskih odnosa te starateljstva nad njihovom djecom. Osim toga, Ella se nakon razvoda preselila u metropolu gdje je iznajmila stan te diše punim plućima. Nedavno je na svom YouTube kanalu podijelila iskustvo o tome kako viđa djecu pod nadzorom, otkrivajući izazove u odnosu s bivšim suprugom i svakodnevnom životu. "Nisam se uopće naspavala, bilo mi je i vruće i hladno. Gore u tim sobama nema klime, sve je u onoj sobi koja je bila bračna soba. Gore spava sad on s djecom. Kad je mojih sedam dana, one svejedno spavaju s njim u istom krevetu. U principu, ja uvijek imam svojih sedam dana pod nadzorom. To je užasno teško, jer ne možeš se totalno opustiti, ne možeš pričati i imati privatne razgovore, ništa ne možeš", istaknula je Ella, čime je iznenadila mnoge.

Foto: Instagram

U videu, Ella djecu vodi u igraonice, restorane i općenito s njima uživa u zajedničkom vremenu, ali nije snimala njihova lica. Na kraju videa, Ella je podijelila svoje osjećaje o povratku u Zagreb: "Vraćam se u Zagreb, totalna je promjena energije kad idem u Zagreb. Užasno mi je teško dolaziti ovamo, dugo mi to traje, ali kad odlazim u Zagreb, brzo mi sve prođe. Točno se vidi gdje mi je draže... Napokon je došlo vrijeme da odemo u Zagreb." Tako je s kćerima provela dva dana u Zagrebu, gdje živi, da bi ih potom ponovno vratila bivšem suprugu Charlesu u Bale, pisao je ranije Večernji list.