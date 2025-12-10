Naši Portali
vijesti za obožavatelje

'Prvi put': Naš glazbenik najavio pauzu od četiri mjeseca, evo i što se dogodilo

Zadar: Dražen Zečić pjevao na dočeku Nove godine
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
10.12.2025.
u 20:30

Dražen Zečić je otkrio da će iduće godine uzeti pauzu od četiri mjeseca.

Glazbenik Dražen Zečić najavio je velike vijesti. Naime, Zečić je otkrio da će iduće godine uzeti pauzu od četiri mjeseca. ''Prvi put mislim da ću 4 mjeseca uzeti da nisam na putovanju, mislim da jesam, ali za svoj gušt, a ne da moram, i ući ću u studio s 10-12 glazbenika i vježbati pjesme'', najavio je za IN magazin.

Inače, glazbenik nastupa tijekom cijelog mjeseca, a 2022. godine objavio je prošli album i postao djed. Draženova kći rodila je dječaka u splitskom KBC-u.
- Svi su dobro, jesam već djed, vidi mi glave, star sam, ali uskoro ću postati i službeno! Za mene je to novo nešto i trema je i iščekivanje. Svi mi pričaju o tome, prijatelji mi pričaju koji su to doživjeli, ali ne mogu vam o tome pričati kad još nisam, ali razgovarat ćemo o tome ako Bog da zdravlje kad se to dogodi - rekao je pjevač za In Magazin.

Ovu vijest Zečić je otkrio na predstavljanju svog albuma 'Srce moje iz bitaka sto', koji za njega ima posebno značenje.
- Jednostavno svi mi u svakoj situaciji životnoj dajemo sebe. Vi sebe u svojem poslu, ja u svom poslu. Vjerujem da se trudimo onoliko koliko znamo i možemo. U nečijim očima smo dobri, u nečijim smo loši. Dajemo ono što najbolje možemo i bar se trudimo. I zato je u svakom odnosu i svakoj vezi, srce moje iz bitaka sto - nekad se razočaramo, ali kada svane novi dan zahvalni smo – rekao je pjevač.
Dražen sa suprugom Boženom ima još dvoje djece: kćer Antoniju i sina Petra. Jednom prilikom pjevač je za svoju djecu kazao da su mu najveći blagoslov, a za suprugu da mu je najveća podrška. No, Zečić pazi da njihovu privatnost zadrži dalje od očiju javnosti.

FOTO Naša eurovizijska predstavnica otkrila lijepe vijesti! Sa suprugom očekuje bebicu, a objavila je i spol i ime koje će dati djetetu
Zadar: Dražen Zečić pjevao na dočeku Nove godine
