'Prvi put': Naš glazbenik najavio pauzu od četiri mjeseca, evo i što se dogodilo

Glazbenik Dražen Zečić najavio je velike vijesti. Naime, Zečić je otkrio da će iduće godine uzeti pauzu od četiri mjeseca. ''Prvi put mislim da ću 4 mjeseca uzeti da nisam na putovanju, mislim da jesam, ali za svoj gušt, a ne da moram, i ući ću u studio s 10-12 glazbenika i vježbati pjesme'', najavio je za IN magazin.

Inače, glazbenik nastupa tijekom cijelog mjeseca, a 2022. godine objavio je prošli album i postao djed. Draženova kći rodila je dječaka u splitskom KBC-u.

- Svi su dobro, jesam već djed, vidi mi glave, star sam, ali uskoro ću postati i službeno! Za mene je to novo nešto i trema je i iščekivanje. Svi mi pričaju o tome, prijatelji mi pričaju koji su to doživjeli, ali ne mogu vam o tome pričati kad još nisam, ali razgovarat ćemo o tome ako Bog da zdravlje kad se to dogodi - rekao je pjevač za In Magazin.

Ovu vijest Zečić je otkrio na predstavljanju svog albuma 'Srce moje iz bitaka sto', koji za njega ima posebno značenje.

- Jednostavno svi mi u svakoj situaciji životnoj dajemo sebe. Vi sebe u svojem poslu, ja u svom poslu. Vjerujem da se trudimo onoliko koliko znamo i možemo. U nečijim očima smo dobri, u nečijim smo loši. Dajemo ono što najbolje možemo i bar se trudimo. I zato je u svakom odnosu i svakoj vezi, srce moje iz bitaka sto - nekad se razočaramo, ali kada svane novi dan zahvalni smo – rekao je pjevač.

Dražen sa suprugom Boženom ima još dvoje djece: kćer Antoniju i sina Petra. Jednom prilikom pjevač je za svoju djecu kazao da su mu najveći blagoslov, a za suprugu da mu je najveća podrška. No, Zečić pazi da njihovu privatnost zadrži dalje od očiju javnosti.