FOTO Sve je iznenadilo ono što je napravila kćerkica Sonje Kovač: 'Izulo me iz cipela!'

Influencerica Sonja Kovač prosinac je odlučila iskoristiti za obiteljski odmor u Splitu, a sretne trenutke iz Dalmacije podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu. U društvu partnera, profesionalnog pokeraša Gorana Mandića i njihove kćerkice Belle May, Sonja je uživala u zimskom suncu i šetnjama splitskom rivom, a obiteljsku idilu ovjekovječila je u nizu toplih i emotivnih fotografija. Malena Bella, koja ima 18 mjeseci, oduševila je pratitelje svojim razigranim izrazima i neodoljivim modnim kombinacijama. "Split u prosincu! Koji trenutak vam je naj od 1-20?", napisala je Sonja uz objavu, pozvavši pratitelje da izaberu najdražu uspomenu iz ove male foto-priče. Objavu pogledajte OVDJE.

Obitelj je posjetila i adventsko klizalište, a sudeći po osmjesima i vedroj atmosferi, vrijeme provedeno u Splitu ostat će im u lijepom sjećanju. No ono što je najviše iznenadilo pratitelje bilo je kako malena Bella sa samo godinu i pol dana točno slaže oblike u odgovarajuća mjesta. "To da je Belli drugo ime Maradona znamo već svi, ali toliko razvijena percepcija slaganja oblika u toj dobi me izula iz cipela", napisala je jedna pratiteljica.

Podsjetimo, Sonjina kći Bella May u svibnju je proslavila svoj prvi rođendan, a tom prigodom Kovač je raznježila sve svoje pratitelje. "Kada se nasmiješ kao da sunce zasja! Tvoj osmijeh osvaja svakoga! Toliko si nam radosti donijela i učinila ovu godinu najposebnijom do sada! Ostani nam uvijek tako nasmijana i vesela!", napisala je Sonja uz fotografije malene s rođendana, dodavši kako joj je bilo nemoguće izabrati njih 20 za društvene mreže.

Nešto ranije je objavila i video u kojem je kombinirala snimke s fotografiranja i one iz bolnice kada je rodila malenu. "Najveći životni blagoslov je bio postati tvoja mama i držati te u naručju. Uživati u svakoj sekundi, grliti te, mirisati, ljubiti te najmekanije obraščiće i s ponosom gledati svaki tvoj maleni ili veliki napredak. A sada je najteže ostaviti iza sebe tvoju mini verziju", poručila je u vidu rođendanske čestitke.

Sonja se na Instagramu, gdje ima 511 tisuća pratitelja, u posljednje vrijeme posvetila temi majčinstva i odgoja svoje djevojčice, a nedavno je s obožavateljima podijelila video s proslave krštenja njezine mezimice.

- Proslavili smo u jednome danu krštenje i šest mjeseci naše malene princeze s dragim ljudima! Još skupljamo dojmove i prezahvalni smo na svakom danu s našom predivnom djevojčicom! - napisala je u opisu videa u kojem je pokazala kako su raskošnu zabavu priredili ovim povodom. Uređenje je bilo u bijelim tonovima, a stolove su uz svijeće krasili i jesenski plodovi - grožđe i kruške. Goste je dočekao bogat švedski stol, a torta za ovu prigodu je bila bijele boje sa zelenim ukrasima. Sonja je nosila satensku haljinu britanskog brenda Odd Muse koja se na njihovoj službenoj stranici trenutačno prodaje po cijeni od 178 eura.

Nakon krštenja, Sonja je odlučila s obitelji putovati i na jednu malo dalju destinaciju. Sonja se sada javila na društvenim mrežama.

- Dobro došli na Bahamas mamas!! Bella s jedva navršenih 7 mjeseci prvi puta na veliko putovanje dok je mama prvi puta ušla u avion sa svojih navršenih 20 godina! Uživamo kao nikada, a vi izaberite fotku koja vam se najviše sviđa - ako možete jer vjerujte mi bit će teško!! Ali zadnji smile najbolje opisuju njeno zadovoljstvo! - napisala je Sonja pored fotografija s plaže. U komentarima su joj se javili brojni pratitelji. "Prekrasni ste", pisali su im.

- Samo si ti još nedostajala. 10. 5. 2024. najljepši dan u našim životima, naše maleno čudo - napisala je Kovač uz kćerinu fotografiju na Instagramu nedugo nakon što se malena rodila. Krajem prošle godine influencerica je podijelila najsretnije vijesti da će ona i zaručnik Goran postati roditelji. Nakon toga otkrila je da nosi curicu i od tada je često objavljivala kako izgleda njezina trudnoća.

Sonja je jednom prilikom odgovarala na pitanja pratitelja, pokazala svoju trudničku odjeću te otkrila kakve je simptome imala u prvom tromjesečju. Nabrojala je tako influencerica anksioznost i neizvjesnost, jutarnje mučnine, gubitak želje za hranom, intenzivan njuh, umor i začepljenost nosa. Sonja i Goran dugi su niz godina zajedno, a jedno vrijeme Sonja nije puno govorila o svom dragom. Tek u posljednje tri godine njezini su pratitelji na društvenim mrežama mogli malo bolje upoznati profesionalnog pokeraša s kojim dijeli život.