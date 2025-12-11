Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 204
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
VLADA O RAFALIMA

'Rafali iz Srbije ne mogu ugroziti Hrvatsku, postoji niz sposobnosti koje im nisu dopuštene'

Zagreb: Prelet Rafalea u povodu 30 godina VRO Oluja
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/6
Autori: Sandra Veljković, Večernji.hr
11.12.2025.
u 17:39

Naglasio je pritom da njegove riječi nisu kritika, nego poticaj na bolje razumijevanje načina na koji države donose odluke

Predsjednik Republike Zoran Milanović komentirao je danas o odnosima sa strateškim partnerima, posebno Francuskom, u kontekstu prodaje borbenih zrakoplova Rafale Srbiji. Podsjetio je da Hrvatska kao članica NATO-a ima određene obveze i očekivanja unutar saveza, ali je istaknuo kako se u praksi odnosi strateških partnera ponekad pokažu drukčijima od očekivanog.

- Mi smo članica NATO-a, oni su naši saveznici s kojima imamo određene dogovore i određene zavjete koji bi se u nekoj kritičnoj situaciji mogli ostvariti. Trebamo raditi sve da se nikada ne ostvare i da nikada ne dođe do potrebe za tim. Ali, kako se ponašaju strateški saveznici vidimo iz našeg primjera. Naš strateški saveznik prodao nam je 12 aviona, a onda je isto prodao našim susjedima - koji nisu članica NATO-a. Nisu nas pitali kada su to radili. I onda moramo ići u dogradnju tih sustava, a to će još koštati. Da li se tako ponaša saveznik? Možda da, ali činjenica je da je Francuska Republika vodila računa isključivo o svojim interesima. Zapamtimo to i razmišljajmo o tome – isključivo o svojim interesima, nas se za mišljenje nije pitalo", poručio je predsjednik.

Naglasio je pritom da njegove riječi nisu kritika, nego poticaj na bolje razumijevanje načina na koji države donose odluke: "To nije kritika ni prema kome, nego naprosto poticaj na razmišljanje kako države djeluju, koji su im motivi i čime se vode kada donose odluke". Milanović je dodao kako bi i Hrvatska vlastitu strategiju trebala temeljiti na brizi o nacionalnim interesima, uz korektan odnos prema partnerima.

Govoreći tome kako se prodaja borbenih zrakoplova Rafale i Srbiji uklapa u strateško partnerstvo s Francuskom, izvor iz Vlade je i prije odlaska Andreja Plenkovića u tu državu rekao kako te dvije stvari nisu nespojive.

- Hrvatska je članica NATO-a i njezini zrakoplovi mogu dobiti sve sposobnosti i komponente koje Srbija, kao nečlanica, nikada neće dobiti. Najvažnije, srbijanski Rafali nemaju sposobnost ugroziti Hrvatsku. U startu smo nabavili tada najnoviji standard, F3, ali s mogućnošću da ga podignemo na buduće standarde i to nam je u planu i postupno ga dižemo na F4. Ali, budući da je Hrvatska članica NATO-a, naš F4 će biti potpuno opremljen, što nije slučaj sa srbijanskim. Kako nisu u NATO-u, postoji niz sposobnosti koje im nisu dopuštene, ali i određenje komponente za koje je potrebno suglasnost pet članica NATO-a, što je Hrvatska dobila, a Srbija ne može - pojasnio je izvor.

Ovo je 'novi dom' bivše ministrice Gabrijele Žalac
Ključne riječi
Rafale Srbija zrakoplovi Francuska Zoran Milanović

Komentara 20

Pogledaj Sve
AL
alojzvodic
19:00 11.12.2025.

Da je to istina, Milanović bi to znao i ne bi na ovaj način izrazio svoj stav. Ali ako padnu na gumb, onda padaju svi.

Avatar fidelio
fidelio
18:10 11.12.2025.

Rekla-kazala. Nikad nećemo znati što stvarno dobivamo mi, a što oni. Sve ostalo su naklapanja.

LO
Lojzek1967
19:04 11.12.2025.

A vjerojatno ne mogu letjeti😂 Pa zar nas stvarno smatraju tako jako retardiranim da vjerujemo u te njihove priče?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!