'Rafali iz Srbije ne mogu ugroziti Hrvatsku, postoji niz sposobnosti koje im nisu dopuštene'

Predsjednik Republike Zoran Milanović komentirao je danas o odnosima sa strateškim partnerima, posebno Francuskom, u kontekstu prodaje borbenih zrakoplova Rafale Srbiji. Podsjetio je da Hrvatska kao članica NATO-a ima određene obveze i očekivanja unutar saveza, ali je istaknuo kako se u praksi odnosi strateških partnera ponekad pokažu drukčijima od očekivanog.

- Mi smo članica NATO-a, oni su naši saveznici s kojima imamo određene dogovore i određene zavjete koji bi se u nekoj kritičnoj situaciji mogli ostvariti. Trebamo raditi sve da se nikada ne ostvare i da nikada ne dođe do potrebe za tim. Ali, kako se ponašaju strateški saveznici vidimo iz našeg primjera. Naš strateški saveznik prodao nam je 12 aviona, a onda je isto prodao našim susjedima - koji nisu članica NATO-a. Nisu nas pitali kada su to radili. I onda moramo ići u dogradnju tih sustava, a to će još koštati. Da li se tako ponaša saveznik? Možda da, ali činjenica je da je Francuska Republika vodila računa isključivo o svojim interesima. Zapamtimo to i razmišljajmo o tome – isključivo o svojim interesima, nas se za mišljenje nije pitalo", poručio je predsjednik.

Naglasio je pritom da njegove riječi nisu kritika, nego poticaj na bolje razumijevanje načina na koji države donose odluke: "To nije kritika ni prema kome, nego naprosto poticaj na razmišljanje kako države djeluju, koji su im motivi i čime se vode kada donose odluke". Milanović je dodao kako bi i Hrvatska vlastitu strategiju trebala temeljiti na brizi o nacionalnim interesima, uz korektan odnos prema partnerima.

Govoreći tome kako se prodaja borbenih zrakoplova Rafale i Srbiji uklapa u strateško partnerstvo s Francuskom, izvor iz Vlade je i prije odlaska Andreja Plenkovića u tu državu rekao kako te dvije stvari nisu nespojive.

- Hrvatska je članica NATO-a i njezini zrakoplovi mogu dobiti sve sposobnosti i komponente koje Srbija, kao nečlanica, nikada neće dobiti. Najvažnije, srbijanski Rafali nemaju sposobnost ugroziti Hrvatsku. U startu smo nabavili tada najnoviji standard, F3, ali s mogućnošću da ga podignemo na buduće standarde i to nam je u planu i postupno ga dižemo na F4. Ali, budući da je Hrvatska članica NATO-a, naš F4 će biti potpuno opremljen, što nije slučaj sa srbijanskim. Kako nisu u NATO-u, postoji niz sposobnosti koje im nisu dopuštene, ali i određenje komponente za koje je potrebno suglasnost pet članica NATO-a, što je Hrvatska dobila, a Srbija ne može - pojasnio je izvor.