IZA KULISA

Misica Laura prvi put komentirala upadanje Miss Obale Bjelokosti u njezino predstavljanje, evo što kaže

25.11.2025.
u 13:40

Hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe, Laura Gnjatović, nakon završetka natjecanja podijelila je s pratiteljima na Instagramu svoja iskustva

Nakon što je na svjetskoj pozornici ponosno predstavljala Hrvatsku, Laura Gnjatović odlučila je svojim pratiteljima otkriti kako natjecanje za Miss Universe izgleda iza reflektora. Na izravno pitanje što joj je bilo najgore, 23-godišnja Zadranka bez oklijevanja je odgovorila - Nedostatak sna, ništa drugo - a zatim se osvrnula i na to koliko su naporne same pripreme za Miss: - Kako za koga. Sve ovisi o tome koliko ćeš truda uložiti. Činjenica je da ništa NE MORAŠ, već sve što radiš, radiš u svrhu promocije svoje zemlje i sebe, proizvoljno. Raspored u danu je skroz ispunjen, ali ti uvijek imaš opciju ostati "doma" i "zakopati" svoje ime, ili ići svugdje i pojavljivati se na slikama, videima i intervjuima, koliko god naporno bilo u smislu konstantnog spremanja, šminkanja, presvlačenja, fasadiranog osmijeha itd. U svakom slučaju, najbitnije je ne zaboraviti uživati u svakom trenutku jer traju jako kratko, a neponovljivi su - istaknula je Laura, koja se trudila sudjelovati u svemu kako bi što bolje promovirala svoju zemlju i sebe, bez obzira na umor.

U seriji odgovora u Instagram storijima, Laura se nije libila dotaknuti ni škakljivih tema. Naime, svi su primijetili trenutak kad je  Miss Obale Bjelokosti, Olivia Yace, koja se predstavljala neposredno prije Laure, upala u predstavljanje naše predstavnice. Nakon što je izgovorila svoje ime i prezime, zastala je, a zatim ih ponovila, što se vremenski preklopilo s predstavljanjem Gnjatović, koja o nezgodnoj situaciji sada kaže: -  U tom trenutku jedino što se uopće čulo bila je publika. Ljudi su toliko vrištali da nisi mogla čuti ni sebe, ni onu prije, ni onu poslije tebe. Zato smo sve počele vikati imena svojih zemalja jer smo mislile da nas publika uopće ne čuje. Ali ispalo je da je to bila čista greška. Vjerujem da nije bilo nikakve loše namjere - pojasnila je naša misica. 

Na pitanje o kilogramima, bez zadrške je otkrila kako je u Tajland stigla sa 68 kilograma. - Imam osjećaj da imam 71 kg u ovom trenutku. Nisam posve sigurna - dodala je šaljivo, pokazavši opuštenost i samopouzdanje koje je osvojilo simpatije publike. Naposljetku je otkrila bi li ponovila Miss Universe avanturu: -  Nažalost ne. Imala sam jednu priliku pobijediti na razini države i otići vrištati njezino ime na svjetsko - zaključila je Gnjatović. Podsjetimo, Hrvatska je završila u Top 30 velikog finala 74. izbora Miss Universe na Tajlandu, a Laura se u Hrvatsku vraća ove subote u 12 sati, kad će ju obožavatelji moći dočekati u zračnoj luci Franjo Tuđman.

